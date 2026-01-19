Sport

Robert Vuțu (Academia Șona), golgheter în Campionatul Under17-Under 16, cu 24 de reușite

Robert Vuțu (Academia Șona), golgheter în Campionatul Under17-Under 16, cu 24 de reușite, un randament impresionant

Robert Viorel Vuțu (Academia Șona) este golgheterul Campionatului Under 17-Under 16, competiție organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba. Primul marcator al competiției juvenile a realizat un număr impresionat de goluri, 24, în 10 etape, mai mult de jumătate din totalul propriei formații, aflată pe locul al treilea în topul eficacității, cu 44 de goluri.

Fruntașe în respectivul clasament sunt în fapt ocupantele primelor două locuri, CIL Blaj (57 de goluri) și Școala de Fotbal Valea Frumoasei (46 de goluri).

Asociația Județeană de Fotbal Alba organizează Campionatul Under 17-Under 16, la care participă 8 echipe din județ. După 10 etape, CIL Blaj Under 17 conduce detașat ierarhia, cu maximum de puncte, cel mai bun golaveraj (57-5), cea mai prolifică ofensivă și cea mai puternică defensivă. Pe podium sunt Școala de Fotbal Valea Frumoasei (Under 16), cu 22 de puncte (46-19) și Metalurgistul Cugir (Under 16), cu 18 puncte (29-26). Urmează Olimpia Aiud (Under 17), pe locul 4 (17 puncte, golaveraj 23-16), Academia Șona (Under 17), pe locul 5 (16 puncte, golaveraj 44-20), Juniorul Aiud (Under 16), pe poziția a șasea (12 puncte, golaveraj 37-29), Inter Unirea (Under 17), penultima (3 puncte, golaveraj 16-61) și Fortuna Lunca Mureșului (Under 17), fără niciun punct (golaveraj 11-87). Stagiunea se va relua în 4 martie, cu jocurile etapei a 11-a.

Conform informațiilor furnizate de AJF Alba, principalii marcatorii ai participantelor la Campionatul Under 17-Under 16 sunt: *24 de goluri: Robert Viorel Vuțu (Academia Șona); *13 goluri: Robert Daniel Mureșan (Juniorul Aiud); *10 goluri: Edmund Marius Baranyi (Școala de Fotbal Valea Frumoasei); *9 goluri; Radu Gabriel Mezei (CIL Blaj); *6 goluri: Darian Cristian Marian (Olimpia Aiud), Alexandru Cristian Lingurar (Metalurgistul Cugir); *5 goluri: Alexandru Andrei Pop (Inter Unirea); *4 goluri: Aris Alin Papp (Fortuna Lunca Mureșului).

