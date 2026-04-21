Cum va fi vremea în România de minivacanța de 1 Mai 2026: Frig, ploi și episoade de instabilitate în mai multe judeţe din țară

ANM a publicat la începutul săptămânii prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni (20 aprilie – 18 mai 2026), iar estimările indică o perioadă neobișnuit de rece la final de aprilie, urmată de o revenire treptată la valorile normale.

Săptămâna 20 – 27 aprilie

În săptămâna 20 – 27 aprilie, valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a României. Potrivit meteorologilor, precipitațiile vor fi deficitare în vest, sud-vest și sud-est, iar în restul țării se vor încadra în limite normale.

Săptămâna 27 aprilie – 4 mai

Intervalul 27 aprilie – 4 mai aduce în continuare temperaturi mult sub normele climatologice, de această dată la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi deficitar în vest și nord-vest, ușor excedentar în sud-est, iar în restul regiunilor va rămâne apropiat de normal.

Săptămâna 4 – 11 mai

În săptămâna 4 – 11 mai, vremea începe să se încălzească ușor. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cu toate acestea, precipitațiile vor rămâne deficitare, în special în vest și sud-vest, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul normelor climatologice.

Săptămâna 11 – 18 mai

Pentru intervalul 11 – 18 mai, prognoza indică o stabilizare a vremii. Regimul termic va fi apropiat de normal în cea mai mare parte a țării, iar cantitățile de precipitații vor fi, în general, în limitele obișnuite pentru această perioadă.

Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, evoluția meteo arată o tranziție de la o perioadă rece și atipică pentru final de aprilie către condiții mai stabile și apropiate de normal în prima parte a lunii mai.

Premierul Ilie Bolojan: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD”

Premierul Ilie Bolojan: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD" Conducerea extinsă a Partidului Național Liberal și-a reexprimat marți, 21 aprilie 2026, într-o ședință-maraton, de ore întregi, susținerea pentru premierul Ilie Bolojan ca urmare a deciziei PSD de a-i cere demisia. La finalul ședinței, Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu […]

Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026 – 2027, aprobat: Când începe prima etapă. Ministerul Educației: „Criteriul nu este «primul venit, primul servit»"

Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026 – 2027, aprobat: Când începe prima etapă. Ministerul Educației: „Criteriul nu este «primul venit, primul servit»" Forma finală a Calendarului de înscriere la creșă/grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026-2027 a fost stabilită, a anunțat, marți, 21 aprilie 2026 Ministerul […]

Raed Arafat, audiat la DNA în cazul achiziţionării unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA

Raed Arafat, audiat la DNA în cazul achiziţionării unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, este audiat, marţi, la secţia militară a DNA, în cazul achiziţionării unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA, potrivit televiziunii Antena 3. DNA ar instrumenta achiziţionarea, în […]

