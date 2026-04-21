FOTO | Ionuț Zincă, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, un nou titlu de campion național: Triumf în cea mai lungă probă de orientare din România

Ionuț Zincă, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, un nou titlu de campion național: Triumf în cea mai lungă probă de orientare din România
Ionuț Zincă, sportiv legirimat la CS Unirea Alba Iulia, a obținut un nou titlu de campion național, după ce s-a impus în cea mai lungă probă de orientare din România.
La Campionatul Național de Semimaraton, de lângă Miercurea Ciuc, s-au dat primele titluri de campioni pe anul 2026 la Orientare în alergare.
Podiumul în comeptiția masculină a avut alcătuirea:
1. Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia)
2. Alexandru Blejdea (Universitatea Craiova)
3. Mihai Țintar (Știința Electrosistem Baia Mare)
„Urmează pe 8-10 mai 2026, campionatul național pe echipe și cel de ștafetă, la Baia Sprie, unde vizăm alte 2 medalii, sperăm cât mai strălucitoare”, a declarat Marius Anghel, responsabil al secției de Orientare de la CS Unirea Alba Iulia.
