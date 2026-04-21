O primărie din Alba a descoperit comunicarea ,,fără număr”… pe bani publici: 38 de abonamente de telefonie mobilă la 10 angajați, în valoare de peste 100.000 lei
Inspectorii Camerei de Conturi Alba au identificat, în urma unui control de audit desfășurat la nivelul Primăriei comunei Cut, mai multe neconformități. Pentru două dintre acestea, administrația locală a fost sancționată cu amenzi în valoare totală de 7.500 de lei.
Astfel, potrivit raportului făcut public, au fost majorate nelegal cheltuielile cu bunurile și serviciile la Primăria Cut, în perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2025 cu suma totală de 114.497 de lei. Situația s-a datorat achiziționării și decontării unui număr de 38 abonamente de telefonie mobilă, în condițiile în care în cadrul entității figurează doar 10 angajați conform statelor de plată, în valoare de 113.594,59 lei.
Prin acest mod, a avut loc o majorare nelegală a cheltuielilor cu telefonia mobilă, prin decontarea către operatorul de telefonie a sumei de 902,59 lei peste limita legală de 35 lei/abonament prevăzută de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.
„Entitatea verificată nu a respectat în totalitate, în perioada 2021 – 2025, prevederile Legii nr. 98/2016 a achizițiilor publice referitoare la derularea etapei de planificare /pregătire a procesului de achiziție publică, în ceea ce privește: elaborarea, actualizarea și aprobarea programului anual al achizițiilor publice; transmiterea în SEAP a notificărilor cu privire la achizițiile directe și întocmirea referatelor de necesitate. De asemenea, din verificările efectuate echipa de audit a mai constatat și faptul că, în perioada 2021-2025 au fost identificate achiziții publice efectuate de către entitate și care nu au fost prevăzute în programele anuale a achizițiilor publice și nu au fost publicate în SEAP extrase din programul anual al achizițiilor publice, potrivit prevederilor art. 12, alin. (6) din H.G. nr. 395/2016. Din verificările efectuate echipa de audit a constatat faptul că în perioada 2021-2025 entitatea auditată nu a procedat, în cazul nici unei achiziții directe (cu excepția celor realizate prin utilizarea catalogului electronic SEAP) la transmiterea în SEAP a notificărilor, fiind astfel încălcate prevederile menționate anterior”; se precizează în raportul Camerei de Conturi Alba.
Astfel, în perioada 2021-2025, administrația locală a efectuat achiziții directe pentru care nu s-au efectuat notificări în SEAP, în valoare de 8,7 milioane de lei. Pentru această abatere s-a aplicat o amendă contravențională în valoare de 5.000 de lei.
Inspectorii Camerei de Conturi au mai constatat că entitatea verificată nu a respectat, în perioada verificată, prevederile legale privind controlul financiar preventiv propriu, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor a fost efectuată fără viza prealabilă de control financiar preventiv propriu, contrar prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Pentru această abatere, s-a aplicat o amendă contravențională în sumă de 2.500 de lei.
