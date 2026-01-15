Marcatorii formațiilor din Alba în Campionatul Interjudețean Under 19 Alba-Cluj | Metalurgistul Cugir și LPS Sebeș, cele mai prolifice echipe din județ
Marcatorii formațiilor din Alba în Campionatul Interjudețean Under 19 Alba-Cluj | Metalurgistul Cugir și LPS Sebeș, cele mai prolifice echipe din județ, după 10 etape
În toamnă, a debutat, în premieră, Campionatul Interjudețean Alba-Cluj, competiție fotbalistică organizată de Asociațiile Județene de Fotbal din județele respective.
Citește și: S-a stabilit programul Campionatului Under 19 Interjudețean Alba-Cluj, cu 6 echipe din județ la start
La start sunt 6 echipe din Alba și două din Cluj (Sticla Arieșul Turda și Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca), iar după derularea a 10 etape, ierarhia este următoarea: 1. Sticla Arieșul Turda 25 de puncte (41-15), 2. LPS Sebeș 24 p (44-10), 3. Luceafărul Cluj-Napoca 21 p (65-14), 4. CIL Blaj 19 (28-15), 5. Metalurgistul Cugir 14 (47-24), 6. Viitorul Sântimbru 6 (26-77), 7. CS Ocna Mureș 3 (16-60), 8. CS Universitar Alba Iulia 3 (10-62).
Dintre formațiile din Alba, cele mai multe goluri le-au înscris Metalurgistul Cugir – 47 de reușite (a doua în topul general) și LPS Sebeș (44 de goluri).
În cele ce urmează, vă prezentăm principalii marcatori ai echipelor din județ, conform informațiilor furnizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba: *9 goluri: Gabriel Daniel Cristea (Metalurgistul Cugir); *7 goluri: Alexandru Nicolae Lungar (CIL Blaj, a marcat și în Liga 3, în confruntarea cu Poli Timișoara); *5 goluri: Claudiu Nicolae Lăncrănjan (LPS Sebeș); *4 goluri: Claudiu Toma și Alberto Lucian Mîrza (ambii Viitorul Sântimbru), Antonio Marton (CS Ocna Mureș); *3 goluri: Lucas Daniel Baciu (CS Universitar Alba Iulia).
Stagiunea de primăvară se va relua cu restanța Luceafărul Cluj-Napoca – CS Ocna Mureș (2 martie), iar în 9 martie sunt programate întâlnirile contând pentru etapa 11, respectiv întâlnirile CIL Blaj – Luceafărul Cluj-Napoca, CS Universitar Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, LPS Sebeș – CS Ocna Mureș și Sticla Arieșul Turda – Viitorul Sântimbru. Începând din acest sezon, pe lângă campionatele județene, AJF Alba va mai organiza și campionate interjudețene la Under 19 (Alba-Cluj), Under 16 (Alba-Hunedoara) și Under 13 (Alba-Hunedoara-Sibiu).
