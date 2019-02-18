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REZULTATELE la Olimpiada de LIMBA ENGLEZĂ, etapa LOCALĂ, în Alba, înainte de contestații

Adăugat de Ziarul Unirea în 18.02.2019.
Salvat la Curier Judetean

Elevi de gimnaziu și liceu au participat vineri, 15 februarie, la OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ clasele VII-XII, etapa LOCALĂ.

De menționat că rezultatele obținute ar putea fi modificate în cazul în care se vor depune contestații.

Mai jos, rezultatele obținute de elevi la Olimpiadă, înainte de contestații, pe zone:

Numele și prenumele elevului/Clasa/Numele și prenumele profesorului/Unitatea de învățământ/Localitatea/Nota

AIUD

ADOREAN ANDREEA        A VII-A          GABOR ELENA ELA           COLEGIUL NAȚIONAL “BETHLEN GABOR”           AIUD  9.00

BOGDAN NAOMI    A VII-A          HOMORODEAN MIRELA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AXENTE SEVER”          AIUD  5.00

BUDAI BIANCA ANTONIA           A VII-A          IOAN CASANDRA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AXENTE SEVER”   AIUD  9.20

GATEA CRISTIAN PETRU A VII-A          COHUŢ ELENA        ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OVIDIU HULEA”         AIUD  5.10

ISPAS RAFFAELLA A VII-A          COHUŢ ELENA        ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OVIDIU HULEA”             AIUD  9.00

PORCA DAVID CRISTIAN A VII-A          PRAȚA GEORGETA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.00

SUCIU DARIA IOANA        A VII-A          PRAȚA GEORGETA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  7.00

SZABO ANDREA KRISZTINA      A VII-A          GABOR ELENA ELA           COLEGIUL NAȚIONAL “BETHLEN GABOR”           AIUD  9.10

VĂSUȚ VASILE ADRIAN  A VII-A          PRAȚA GEORGETA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.00

AVRAM CĂLIN ADRIAN   A IX-A A        CĂPÂLNA DANIELA          LICEUL TEHNOLOGIC            AIUD  9.00

BUGNARI MARIA   A IX-A A        CĂPÂLNA DANIELA          LICEUL TEHNOLOGIC      AIUD  6.30

LUCA TUDOR VASILE       A IX-A A        MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.30

MANCAS VLAD      A IX-A A        CĂPÂLNA DANIELA          LICEUL TEHNOLOGIC      AIUD  9.00

SASKA ALFRED      A IX-A A        CĂPÂLNA DANIELA          LICEUL TEHNOLOGIC      AIUD  7.40

SPANIOL CRINA MARIA   A IX-A A        CĂPÂLNA DANIELA          LICEUL TEHNOLOGIC            AIUD  5.60

ŞUTEU LUZ  A IX-A A        CĂPÂLNA DANIELA          LICEUL TEHNOLOGIC      AIUD  absent

ANCA GABRIEL MARK     A IX-A B        MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.80

BOTA PAULA          A IX-A B        MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.20

BRÂSTAN ALEXANDRA MARIA A IX-A B        MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”           AIUD  9.50

DOCEA ALMA DIANA       A IX-A B        MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.00

MAN ANDRADA     A IX-A B        MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.40

OARGĂ ANTONIA MARIA A IX-A B        MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  8.00

POJAR LIDIA           A IX-A B        MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.40

SÎRBU VALENTIN  A IX-A B        MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  8.50

TALOŞ AMELIA NAOMI   A IX-A B        MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  absent

DOBAI GABRIELLA           A X-A A         GABOR ELENA ELA           COLEGIUL NAȚIONAL “BETHLEN GABOR”           AIUD  absent

LADANYI EVELIN  A X-A A         GABOR ELENA ELA           COLEGIUL NAȚIONAL “BETHLEN GABOR”        AIUD  absent

LORINCZ ADRIEN  A X-A A         GABOR ELENA ELA           COLEGIUL NAȚIONAL “BETHLEN GABOR”        AIUD  7.80

RETTEGI LORAND ATTILA          A X-A A         GABOR ELENA ELA           COLEGIUL NAȚIONAL “BETHLEN GABOR”           AIUD  8.00

ALBA ALEXIA ANDREEA A X-A B         MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  8.30

DANCEA CARLA MARIA  A X-A B         MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.00

DEAC CRISTIAN     A X-A B         MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.00

FLEȘER OANA ANTONIA A X-A B         MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.30

FUFEZAN MIHAI CRISTIAN         A X-A B         MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”           AIUD  9.60

HĂRDĂLĂU ANDREI         A X-A B         MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.10

IURA LUCIA MARIA          A X-A B         MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.30

MAN ALEXIA IOANA        A X-A B         MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  8.20

RANCA FLORINA DENISA A X-A B         MĂRGINEAN MARIANA   COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.50

MIHĂILĂ ALEXIA  A XI-A A        HAMORSZKI ANDREEA    COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.40

MOLDOVAN BIANCA ALEXANDRA      A XI-A A        HAMORSZKI ANDREEA    COLEGIUL NAŢIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD  absent

MUNTEAN LARISA ANDRADA   A XI-A A        HAMORSZKI ANDREEA    COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”           AIUD  9.00

IUONAȘ LUCIAN    A XI-A B        HAMORSZKI ANDREEA    COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.10

PALCO DANIEL      A XII-A A      HAMORSZKI ANDREEA    COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.10

CRIȘAN ALESSANDRA     A XII-A B      HAMORSZKI ANDREEA    COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU”          AIUD  9.50

ALBA IULIA

Clasa a XII-a

LAZĂR ALEXANDRU-VIOREL    A XII-A  Sec. – A       CHIOREAN ALINA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL”      ALBA IULIA 9.80

PETECUȚĂ LAZĂR M. TEODORA MARIA         A XII-A  Sec. – A       ZISU MIHAELA       COLEGIUL NATIONAL “HCC”   ALBA IULIA 9.70

THEISS MARIE ELISABETH         A XII-A  Sec. – A       APOSTOL NICOLETA         LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA”   ALBA IULIA absent

VOLONCIU DIANA A XII-A  Sec. – A       ZISU MIHAELA       COLEGIUL NATIONAL “HCC”             ALBA IULIA 9.00

Clasa a XI-a

DÎRLOȘAN BOGDAN IOAN          a XI-a Sec. – B CHINDE CLAUDIA/SCHEAU ANAMARIA              COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.” ALBA IULIA 7.80

FARA ALEXIA MARIA       a XI-a Sec. – B CHINDE CLAUDIA/SCHEAU ANAMARIA         COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.”           ALBA IULIA 8.10

GOMBOŞ C. ANDREI          a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA       COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 9.00

HĂBUC L. LIVIUS   a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA       COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”  ALBA IULIA 8.80

LAZĂR ALEXANDRU        a XI-a Sec. – B CHINDE CLAUDIA/SCHEAU ANAMARIA         COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.”           ALBA IULIA absent

MARC C. RAREŞ EUGEN   a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA       COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 9.00

ȚIPȚER N. C.VLAD ANDREI         a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA/GOȚIA IOANA    COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 8.30

UNGUREANU A. A.BEATRICE ELENA   a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA/GOȚIA IOANA    COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 8.10

URIEŞ M. BIANCA ANDREEA      a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA/GOȚIA IOANA    COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 8.40

VLAD M. MIRCEA DRAGOŞ         a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA       COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA absent

VOIC A. ANDREI FLORIN a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA       COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 8.50

SANDU MIHAI ANDRU     A XI-A Sec. – A          APOSTOL NICOLETA         LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA”   ALBA IULIA 9.00

TIMIŞ LETIŢIA         A XI-A Sec. – A          CHIOREAN ALINA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL”            ALBA IULIA 8.40

TÎRZIU DARIA TEODORA A XI-A Sec. – A          APOSTOL NICOLETA         LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA”   ALBA IULIA 9.30

TUFARU VLAD        A XI-A Sec. – A          HAŢEGAN ANCA    COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL”            ALBA IULIA 7.80

Clasa a X-a

BĂDILĂ V. ŞTEFANIA       A X-A Sec. – B           MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA      COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 9.00

BORDEA I.A. RĂZVAN CLAUDIU           A X-A Sec. – B           MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA            COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”  ALBA IULIA 9.25

COMȘA N.M. IULIANA MARIA    A X-A Sec. – B           MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA            COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”  ALBA IULIA 9.15

CORNEA NS. CRISTIAN NICOLAE          A X-A Sec. – B           GOȚIA IOANA         COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 7.95

DĂSCĂLESCU V.M. MIHAI ALEXANDRU VASILE      A X-A Sec. – B           GOȚIA IOANA            COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”  ALBA IULIA 6.95

FLORIA A. IULIA    A X-A Sec. – B           GOȚIA IOANA         COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 8.65

GIURA D.H. TUDOR           A X-A Sec. – B           MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA      COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 8.55

GROZA A. RALUCA MARIA         A X-A Sec. – B           MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA            COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”  ALBA IULIA 9.05

HĂTIŞI I.M. BOGDAN ANDREI    A X-A Sec. – B           GOȚIA IOANA         COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 8.65

IACOB E. ILINCA MARIA  A X-A Sec. – B           GOȚIA IOANA         COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 9.05

KISS I. OCTAVIA     A X-A Sec. – B           GOȚIA IOANA         COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 9.00

LITAN D.A. CRISTINA       A X-A Sec. – B           MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA      COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 8.70

MARINESCU I. ANDREI    A X-A Sec. – B           MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA      COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 7.45

MONOREAN M. RADU       A X-A Sec. – B           MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA      COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 8.70

POPESCU D. RAUL CĂTĂLIN       A X-A Sec. – B           GOȚIA IOANA         COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 7.65

STAN C. ANA ANTONIA    A X-A Sec. – B           GOȚIA IOANA         COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 8.00

SUSA D.V. INANA   A X-A Sec. – B           GOȚIA IOANA         COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 7.85

TRUŢA C. DAN ALEXANDRU      A X-A Sec. – B           GOȚIA IOANA         COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 7.05

URSA G.N. ANDRA-GABRIELA   A X-A Sec. – B           GOȚIA IOANA         COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 6.90

VLAD T.D. RAREŞ DANIEL          A X-A Sec. – B           MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA            COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”  ALBA IULIA 9.30

VOINA D. MARIA   A X-A Sec. – B           GOȚIA IOANA         COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 9.65

BRĂTESCU ALEXANDRU A X-A Sec. – A           BRATU CORNELIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL”      ALBA IULIA 9.35

BUTNARIU M.A. SERGIU  A X-A Sec. – A           SUCIU GABRIELA  COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 6.30

COMAN MIRUNA   A X-A Sec. – A           CHIOREAN ALINA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL”            ALBA IULIA 6.50

COMŞEA T.S. DELIA          A X-A Sec. – A           ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 5.30

CRISTIAN O.I. IRINA IOANA        A X-A Sec. – A           SUCIU GABRIELA  COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 7.25

DEHELEAN DANIEL          A X-A Sec. – A           RUSU ELENA           COLEGIUL TEHNIC “APULUM”             ALBA IULIA 2.50

DOROIMAN RAUL  A X-A Sec. – A           BRATU CORNELIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL”            ALBA IULIA 9.30

DUNKA FLORINA   A X-A Sec. – A           MIHALCA ANDREIA          COLEGIUL TEHNIC “APULUM”             ALBA IULIA 6.70

DURBACĂ N. SORIN          A X-A Sec. – A           ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 9.00

FILIMON MIRELA  A X-A Sec. – A           ALMĂŞAN CELINA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA”            ALBA IULIA 7.70

HRISTEA I.L. ANDREEA    A X-A Sec. – A           SUCIU GABRIELA  COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 8.20

IORDACHE M. CRISTINA-MARIA           A X-A Sec. – A           ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 8.20

ITU I. E.TUDOR DINU        A X-A Sec. – A           ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 6.10

JICĂREAN MARIA  A X-A Sec. – A           NICULA DIANA      COLEGIUL TEHNIC “APULUM”             ALBA IULIA 6.70

JURCA ELLA A X-A Sec. – A           ALMĂŞAN CELINA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA”            ALBA IULIA 7.20

LAZEA  I. ANDREEA-ELENA       A X-A Sec. – A           SUCIU GABRIELA  COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 7.70

LĂPĂDUŞ I.N. BIANCA MARIA   A X-A Sec. – A           ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 6.80

LUCA ANA-MARIA A X-A Sec. – A           NICOARĂ OANA     SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN”         ALBA IULIA 6.40

MARC I. ALEXIA MARA    A X-A Sec. – A           SUCIU GABRIELA  COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 6.50

MATEIU A.D. ANDREI BOGDAN A X-A Sec. – A           SUCIU GABRIELA  COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 7.90

MIHINDA GABRIEL           A X-A Sec. – A           NICOARĂ OANA     SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN”          ALBA IULIA 5.70

MUREȘAN IONEL   A X-A Sec. – A           RUSU ELENA           COLEGIUL TEHNIC “APULUM”             ALBA IULIA 2.80

OPREA ANDREI      A X-A Sec. – A           NICOARĂ OANA     SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN”         ALBA IULIA 8.20

PETRIŞ MĂLINA     A X-A Sec. – A           BRATU CORNELIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL”            ALBA IULIA 8.10

POPA GEORGE EDUARD  A X-A Sec. – A           CHIOREAN ALINA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL”      ALBA IULIA 6.60

SZABO M. EDUARD VIKTOR       A X-A Sec. – A           SUCIU GABRIELA  COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 7.50

SZABO OVIDIU       A X-A Sec. – A           CHIOREAN ALINA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL”            ALBA IULIA 9.00

Clasa a IX-a

BIŞU-PREDAN M.M. ANDRADA IOANA a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA   COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 9.00

BLAJ I.R. HORAŢIU a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA   COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”  ALBA IULIA 9.00

BOZDOG I. ANA ROXANA a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA   COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 9.10

CIRLEA M. MIHAI ALEXANDRU a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA   COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA absent

DAVID NICOLA       a IX-a Sec. – B CHINDE CLAUDIA/SCHEAU ANAMARIA         COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.”           ALBA IULIA absent

DECEAN A.C. ANDREEA CARMEN        a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA   COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 7.70

DOMȘA CEZAR       a IX-a Sec. – B CACOVEAN SIMONA/ CHINDE CLAUDIA        COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.”           ALBA IULIA 7.40

MARINA A. MARIA EMILIANA   a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA   COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 9.10

MĂLIN D. MĂLINA TEODORA    a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA   COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 7.80

MIKULAȘ ȘTEFAN  a IX-a Sec. – B CACOVEAN SIMONA/ CHINDE CLAUDIA        COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.”           ALBA IULIA 6.60

POP MONICA           a IX-a Sec. – B CACOVEAN SIMONA/ CHINDE CLAUDIA        COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.”           ALBA IULIA 7.20

SÎRBU M. BIANCA MARIA a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA   COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”            ALBA IULIA 9.00

STĂNESCU MIHAI  a IX-a Sec. – B CACOVEAN SIMONA/ CHINDE CLAUDIA        COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.”           ALBA IULIA 7.60

TOMUȘ ADRIAN     a IX-a Sec. – B CACOVEAN SIMONA/ CHINDE CLAUDIA        COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.”           ALBA IULIA 5.50

VLAIC M. MIRELA ELENA           a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA   COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.”          ALBA IULIA 8.50

ARION V.C. RADU  a IX-a Sec. – A            SUCIU GABRIELA  COLEGIUL NATIONAL “HCC”            ALBA IULIA 9.80

BĂDĂU Y.S. MAYISA GEORGIA a IX-a Sec. – A            ONAC IULIA            COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 9.00

BRUDAN SEBASTIAN       a IX-a Sec. – A            HAŢEGAN ANCA    COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL”      ALBA IULIA 8.60

BUHĂŢEL A. SERGIU MIHAI       a IX-a Sec. – A            ONAC IULIA            COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 8.55

CHIRA I.M. CEZARA VICTORIA  a IX-a Sec. – A            SUCIU GABRIELA  COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 9.30

CLAMBA MARIA ALEXANDRA  a IX-a Sec. – A            TODORAN FELICIA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN”          ALBA IULIA 9.00

COSTEA ANDRADA MARIA         a IX-a Sec. – A            APOSTOL NICOLETA         LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA”   ALBA IULIA 9.70

DOCOLIN I.A. MIRUNA MARIA   a IX-a Sec. – A            ONAC IULIA            COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 9.25

DRĂGAN S.E. KEVIN         a IX-a Sec. – A            MUNTEAN AIDA     COLEGIUL NATIONAL “HCC”            ALBA IULIA 8.75

IONAŞ LAURA MARIA      a IX-a Sec. – A            APOSTOL NICOLETA         LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA”   ALBA IULIA 9.35

IONESCU BIANCA  a IX-a Sec. – A            TODORAN FELICIA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN”         ALBA IULIA 8.50

MAJA DARIUS         a IX-a Sec. – A            HAŢEGAN ANCA    COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL”            ALBA IULIA 7.90

MEŞTER ALEXANDRU      a IX-a Sec. – A            BRATU CORNELIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL”      ALBA IULIA 7.80

MORAR ŞTEFANIA MARIA          a IX-a Sec. – A            APOSTOL NICOLETA         LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA”   ALBA IULIA 9.20

MUREŞAN A.I. DIANA MARIANA           a IX-a Sec. – A            SUCIU GABRIELA  COLEGIUL NATIONAL “HCC”   ALBA IULIA 9.25

NĂGÎRDU ALEXANDROS a IX-a Sec. – A            BRATU CORNELIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL”      ALBA IULIA 8.00

OUȘ V. ANDREEA  a IX-a Sec. – A            ONAC IULIA            COLEGIUL NATIONAL “HCC”            ALBA IULIA 8.85

PANTEA C. PAUL    a IX-a Sec. – A            ONAC IULIA            COLEGIUL NATIONAL “HCC”            ALBA IULIA 8.75

POPA OCTAVIAN    a IX-a Sec. – A            CHINDE CLAUDIA/SCHEAU ANAMARIA         COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.”           ALBA IULIA 8.45

ROTAR M. MĂLINA            a IX-a Sec. – A            MUNTEAN AIDA     COLEGIUL NATIONAL “HCC”            ALBA IULIA 8.70

RUSU C. BIANCA MARIA a IX-a Sec. – A            MUNTEAN AIDA     COLEGIUL NATIONAL “HCC”            ALBA IULIA 9.57

TECŞA V. GIULIA   a IX-a Sec. – A            ONAC IULIA            COLEGIUL NATIONAL “HCC”            ALBA IULIA 9.10

TUDORAȘCU R.S. DARIA ANA    a IX-a Sec. – A            MUNTEAN AIDA     COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 9.30

TUNSOIU C.A. VLAD ANDREI     a IX-a Sec. – A            MUNTEAN AIDA     COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 9.60

ȚIBOC ANDREI       a IX-a Sec. – A            NICOARĂ OANA     SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN”         ALBA IULIA 8.15

Clasa a VIII-a

ADAM ANDA           A VIII-A        MARIAN CRISTEA MARINELA   ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DECEBAL”  CRICAU        absent

ARMIAN IULIA       A VIII-A        GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”       ALBA IULIA 8.50

AVRAM PAUL EDUARD   A VIII-A        BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”     ALBA IULIA 9.00

BADEA BIANCA     A VIII-A        MOCANU ANCA     ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU”             ALBA IULIA 9.30

BARBU ANDREI      A VIII-A        GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”       ALBA IULIA 8.55

BĂJAN DARIA         A VIII-A        BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”     ALBA IULIA 9.60

BERDIE EUSEBIU STEFAN           A VIII-A        TALNAR IOANA DELIA    ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU MANIU”       VINTU DE JOS          7.35

BOLCA PETRU         A VIII-A        TOMA IOANA          ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU”             ALBA IULIA 9.20

BRICIU BOGDAN    A VIII-A        PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”       ALBA IULIA 9.15

CERBU CODRUȚ     A VIII-A        BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”     ALBA IULIA 9.70

CLIM KARINA-DENISA     A VIII-A        COMȘA MARIA-FLORINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION BREAZU”      MIHALȚ        absent

COBÎRZAN SARAH A VIII-A        PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”       ALBA IULIA 8.35

COMAN ANDREI BOGDAN          A VIII-A        GRAD EMILIA         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”           ALBA IULIA 9.40

COȘ TUDOR A VIII-A        JURCA MIRELA       LICEUL CU PROGRAM SPORTIV            ALBA IULIA 9.55

CRISAN ALEXANDRU       A VIII-A        NAPAU RALUCA    ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE DRĂGAN”     GALDA DE JOS        absent

DOMȘA DENISA-ELENA   A VIII-A        COMȘA MARIA-FLORINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION BREAZU”      MIHALȚ        absent

DURBACA MATEI   A VIII-A        GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”       ALBA IULIA absent

FURNEA THOMAS  A VIII-A        BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”     ALBA IULIA 9.60

GHERMAN RALUCA-MARIA       A VIII-A        CERNUȘCĂ SIMONA         LICEUL “CORNELIU MEDREA”      ALBA IULIA absent

GIOSAN DIANA ELENA    A VIII-A        GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”  ALBA IULIA 8.25

GIURCA ERIC          A VIII-A        BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”     ALBA IULIA 8.05

HANEȘ RĂZVAN MARIAN           A VIII-A        GRAD EMILIA         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”           ALBA IULIA 9.00

JURCA ANDREAS ALEXANDRU A VIII-A        JURCA MIRELA       LICEUL CU PROGRAM SPORTIV       ALBA IULIA 7.55

JURCOVEȚ RAREȘ COSMIN        A VIII-A        JURCA MIRELA       LICEUL CU PROGRAM SPORTIV       ALBA IULIA 8.50

LEVIȚCHI DARIA IOANA A VIII-A        OARGĂ ADINA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 9.60

MAIER HORAȚIU GABRIEL         A VIII-A        PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”  ALBA IULIA 9.15

MĂRGINEAN DAN A VIII-A        STĂNCESCU DANIELA     ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”       ALBA IULIA 9.05

MĂRGINEAN ROBERT      A VIII-A        BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”     ALBA IULIA 9.60

NEGOIȚĂ ALEXANDRA    A VIII-A        BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”     ALBA IULIA 9.30

NEGRESCU ALEXIA SENDY        A VIII-A        GRAD EMILIA         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”           ALBA IULIA 9.40

OLARIU CĂTALIN  A VIII-A        JURCA MIRELA       LICEUL CU PROGRAM SPORTIV             ALBA IULIA 9.60

PANTEA VLAD        A VIII-A        PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”       ALBA IULIA 9.05

PETRAȘCU TEODORA       A VIII-A        STĂNCESCU DANIELA     ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”  ALBA IULIA 7.45

PLESA DIANA         A VIII-A        CALISTRU IULIA    ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU”             ALBA IULIA 9.80

PLESA RAZVAN GABRIEL           A VIII-A        TALNAR IOANA DELIA    ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU MANIU”       VINTU DE JOS          9.00

POP ANTONIO         A VIII-A        MOCANU ANCA     ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU”             ALBA IULIA absent

POPA ANDREEA     A VIII-A        MOCANU ANCA     ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU”             ALBA IULIA absent

RUS RĂZVAN ALEXANDRU        A VIII-A        MITRU MIHAELA   ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”           ALBA IULIA 8.37

RUS RIANNA           A VIII-A        PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”       ALBA IULIA 7.72

SÎNC-VĂCARIU ALECSANDRU   A VIII-A        JURCA MIRELA       LICEUL CU PROGRAM SPORTIV       ALBA IULIA 6.80

STROESCU ALEXANDRU A VIII-A        BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”     ALBA IULIA 9.30

ȚIBOC ANDREI NICOLAE A VIII-A        OARGĂ ADINA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.60

UNGUREANU ANDREI      A VIII-A        MITRU MIHAELA   ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.00

Clasa a VII-a

ANGHEL ȘTEFAN   A VII-A          TOMA IOANA          ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU”             ALBA IULIA 8.40

ANTON ALEXANDRU        A VII-A          GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”  ALBA IULIA 8.50

ANTONIOS MANUELA      A VII-A          MEDREA ALINA     LICEUL CU PROGRAM SPORTIV             ALBA IULIA 8.10

ARON MELISA         A VII-A          GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”       ALBA IULIA 8.10

AVRAM DAVIN       A VII-A          BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”       ALBA IULIA 8.65

BARA TIMEEA         A VII-A          NICOARĂ OANA     SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN”    ALBA IULIA absent

BARTHA ANDA       A VII-A          MIHALCA ANDREIA, RUSU ELENA       COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 7.40

BELEIU GEORGE    A VII-A          GRAD EMILIA         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA 8.40

BERCU ANA ECATERINA A VII-A          GRAD EMILIA         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.05

BLAGU TUDOR       A VII-A          TOMA IOANA          ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU”             ALBA IULIA absent

BLEANȚ ALEXIA MARIA A VII-A          GRAD EMILIA         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 9.00

BOLOGA ȘTEFAN   A VII-A          PLEȘA SIMONA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA absent

BOROSCHI TUDOR A VII-A          BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”       ALBA IULIA 7.70

BOTOGA PAUL        A VII-A          OARGA ADINA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA 8.20

BRADEA ANAMARIA        A VII-A          MURESAN ROXANA          LICEUL CU PROGRAM SPORTIV       ALBA IULIA 7.65

BUTYKA IOSIFANDREI     A VII-A          TALNAR IOANA DELIA    ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU MANIU”         VINTU DE JOS          8.80

CĂLIN TUDOR NICOLAS  A VII-A          GRAD EMILIA         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 9.05

CÂRNAŢ ALINA      A VII-A          MIHALCA ANDREIA, RUSU ELENA       COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 6.80

CIBU ANA IULIA     A VII-A          GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”       ALBA IULIA 7.80

CINĂZAN MARIA   A VII-A          GRAD EMILIA         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA 7.90

CIORTEA BOGDAN CRISTIAN     A VII-A          PLEȘA SIMONA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”           ALBA IULIA 8.60

CIOTLĂUȘ EVELYN           A VII-A          BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”     ALBA IULIA 6.00

CIRNAT  NICHOLAS IULIU          A VII-A          MARIAN CRISTEA MARINELA   SC. GIM. DECEBAL CRICAU ALBA IULIA absent

CLOAMBA DARIUS            A VII-A          PARASCHIVESCU ALINA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”  ALBA IULIA 9.60

COMȘA DARIAN-NICOLAE          A VII-A          COMȘA MARIA-FLORINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION BREAZU”        MIHALȚ        absent

CORDOȘ FILIP         A VII-A          BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”       ALBA IULIA 9.00

CRIHAN GIANINA  A VII-A          MURESAN ROXANA          LICEUL CU PROGRAM SPORTIV             ALBA IULIA 9.30

CRIȘAN ARIANA    A VII-A          GRAD EMILIA         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA 8.65

DEAC ROXANA      A VII-A          APOSTOL NICOLETA         LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA”            ALBA IULIA 8.30

DECEAN DARIUS    A VII-A          STĂNCESCU DANIELA      ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”       ALBA IULIA 8.65

DIACU DIANA         A VII-A          BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”       ALBA IULIA 9.00

DRAICA ELISABETA         A VII-A          BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”     ALBA IULIA 9.60

DUMITRAS KARINA          A VII-A          MURESAN ROXANA          LICEUL CU PROGRAM SPORTIV       ALBA IULIA 9.40

FICA ANDREI          A VII-A          TOMA IOANA          ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU”             ALBA IULIA 8.55

HATEGAN HOREA A VII-A          CONTAN GIORGIANA       LICEUL TEORETIC “SFÂNTUL IOSIF”             ALBA IULIA 8.50

HAȚEGAN AMINA-MĂLINA        A VII-A          COMȘA MARIA-FLORINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION BREAZU”        ALBA IULIA absent

HORHAT OANA      A VII-A          CONTAN GIORGIANA       LICEUL TEORETIC “SFÂNTUL IOSIF”             MIHALȚ        8.55

HORVAT ANDRADA          A VII-A          PARASCHIVESCU ALINA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”  ALBA IULIA 6.35

HRIBAL ALEXA      A VII-A          OARGĂ ADINA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA 7.45

HULEA DARIA        A VII-A          GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”       ALBA IULIA 8.40

LAZĂR SABINA MARIA    A VII-A          PLEȘA SIMONA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 6.80

LENUȚ COSMIN ANDREI  A VII-A          GRAD EMILIA         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.55

LUPSAN RARES IULIAN   A VII-A          MARIAN CRISTEA MARINELA   SC. GIM. DECEBAL CRICAU        ALBA IULIA absent

MARIN ALEXANDRA ELENA      A VII-A          MARIAN CRISTEA MARINELA   SC. GIM. DECEBAL CRICAU ALBA IULIA absent

MARTINI IOAN       A VII-A          TOMA IOANA          ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU”             ALBA IULIA 7.50

MĂRGINEAN ANDREI       A VII-A          PLEȘA SIMONA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 9.00

MEDRUȚ ANA-MARIA      A VII-A          CERNUȘCĂ SIMONA         LICEUL “CORNELIU MEDREA”             ALBA IULIA absent

MEZEI FLAVIA        A VII-A          PARASCHIVESCU ALINA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”       ALBA IULIA 6.90

MINEA EDWARD    A VII-A          OARGĂ ADINA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA absent

MOLNAR DIANA    A VII-A          MURESAN ROXANA          LICEUL CU PROGRAM SPORTIV             ALBA IULIA 7.00

MORAR VLADIMIR A VII-A          MIHALCA ANDREIA, RUSU ELENA       COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 9.00

MUNCUȘ TUDOR UOAN   A VII-A          PLEȘA SIMONA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 6.50

MUSTAȚĂ ANDRADA IOANA     A VII-A          PARASCHIVESCU ALINA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”  ALBA IULIA 7.90

NAGY RAREȘ          A VII-A          GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”       ALBA IULIA 9.00

NĂCREALĂ VLAD GEORGE        A VII-A          MURESAN ROXANA          LICEUL CU PROGRAM SPORTIV       ALBA IULIA 9.00

NECȘ ALEXIA MARIA       A VII-A          GRAD EMILIA         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 9.00

NICOARĂ DAVID TRAIAN           A VII-A          PLEȘA SIMONA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”           ALBA IULIA 7.70

NICOLAE ALEXANDRA    A VII-A          PLEȘA SIMONA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.50

OLTEAN DARIUS NICOLAE         A VII-A          GRAD EMILIA         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”           ALBA IULIA 7.70

OLTEAN TIBERIU   A VII-A          NICOARĂ OANA     SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN”    ALBA IULIA 7.40

ONIŞOR RADU        A VII-A          MIHALCA ANDREIA, RUSU ELENA       COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 9.35

PĂCURAR DARIUS             A VII-A          PARASCHIVESCU ALINA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”  ALBA IULIA 6.00

POPA DARIA A VII-A          BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”     ALBA IULIA 7.80

POPA MARIA           A VII-A          APOSTOL NICOLETA         LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA”            ALBA IULIA absent

ROȘIU DARIUS       A VII-A          BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”       ALBA IULIA 8.30

ROTARU DENIS      A VII-A          MOCANU ANCA     ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU”             ALBA IULIA absent

RUSAN ANTONIA   A VII-A          NAPAU RALUCA    ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE DRĂGAN”     GALDA DE JOS        absent

RUSU CASIAN-VLAD        A VII-A          APOSTOL NICOLETA         LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA”         ALBA IULIA 7.35

SANTEIU ANDA ȘTEFANA           A VII-A          GRAD EMILIA         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”           ALBA IULIA 7.60

SASU ROBERT         A VII-A          GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”       ALBA IULIA 9.00

SÂNCA KRISTIN     A VII-A          APOSTOL NICOLETA         LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA”            ALBA IULIA 6.60

SICOE PAUL MIHAI           A VII-A          PLEȘA SIMONA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.45

SULARIA PAUL ADRIAN  A VII-A          MARIAN CRISTEA MARINELA   SC. GIM. DECEBAL CRICAU        ALBA IULIA absent

ȘERBAN DRAGOȘ ANDREI          A VII-A          PLEȘA SIMONA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”           ALBA IULIA 8.20

ȘOȘA AURA ALEXANDRA           A VII-A          PLEȘA SIMONA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”           ALBA IULIA 7.75

ȘULUȚIU NOELLE-ASTRIDE       A VII-A          PLEȘA SIMONA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”           ALBA IULIA 8.20

TAT ALEXIA A VII-A          CERNUȘCĂ SIMONA         LICEUL “CORNELIU MEDREA”   ALBA IULIA absent

TODEA DENISA      A VII-A          BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”       ALBA IULIA 9.05

TODEA IOANA ALEXIA    A VII-A          PLEȘA SIMONA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.20

TODORAN DIANA  A VII-A          CONTAN GIORGIANA       LICEUL TEORETIC “SFÂNTUL IOSIF”             ALBA IULIA 9.30

TOMUS ANTONIU  A VII-A          MURESAN ROXANA          LICEUL CU PROGRAM SPORTIV             ALBA IULIA 7.15

TRUTA PATRICK    A VII-A          CONTAN GIORGIANA       LICEUL TEORETIC “SFÂNTUL IOSIF”             ALBA IULIA 8.50

TUDOR ADRIANA  A VII-A          CALISTRU IULIA    ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU”             ALBA IULIA 8.60

TUINEA ANTONIO A VII-A          MURESAN ROXANA          LICEUL CU PROGRAM SPORTIV             ALBA IULIA 9.50

ȚÂMPEA RADU       A VII-A          GRAD EMILIA         ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA 8.20

ȚIPȚER GABRIELA A VII-A          BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU”       ALBA IULIA 8.05

UDREA BOGDAN    A VII-A          NAPAU RALUCA    ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE DRĂGAN”     GALDA DE JOS        absent

VARMAGA EMANUEL RAUL      A VII-A          TODORAN FELICIA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN”          ALBA IULIA 9.00

VESA ANDREI         A VII-A          GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ”       ALBA IULIA 8.15

VLAD ANDREI        A VII-A          PLEȘA SIMONA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”             ALBA IULIA 8.50

WAINBERG-DRĂGHICIU VIRGIL MIHAI           A VII-A          PLEȘA SIMONA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”         ALBA IULIA 7.80

BLAJ

Clasa a XI-a

ALDEA MARIA        XI B    HETAK ADRIAN     COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  7.50

ALDEA TEODORA  XI B    POPA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ     BLAJ  6.80

ROTARU ANDREI   XI B    HETAK ADRIAN     COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  7.30

SPĂTĂCEAN TUDOR         XI A    SOLOMON ADRIAN           COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ  BLAJ  9.40

TEODORESCU TANIA        XI A    SOLOMON ADRIAN           COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ  BLAJ  9.20

Clasa a X-a

DĂLĂLĂU RAREȘ  X B     MUNTEANU DINORA        COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  7.60

IGNAT IZABELA     X B     ANUȘCĂ ADRIANA/SOLOMON ADRIAN          COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ           BLAJ  8.00

IVAN TIMEEA          X B     ANUȘCĂ ADRIANA/SOLOMON ADRIAN          COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ           BLAJ  7.50

PETRUȚA CRISTIANA       X B     ANUȘCĂ ADRIANA/SOLOMON ADRIAN          COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ  BLAJ  9.20

SIMU LAURA           X B     ANUȘCĂ ADRIANA/SOLOMON ADRIAN          COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ           BLAJ  9.10

AVRAM ADRIAN    X A     GROZA ADRIANA  LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE CEL MARE”, BLAJ            BLAJ  6.10

AVRAM NICOLETA X A     SEICEAN DAIANA  COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  8.30

BANCIU GEORGE   X A     SEICEAN DAIANA  COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  9.00

BANDI IOSIF EDUARD      X A     EMILIA COMȘA      LIC. TEHNOLOGIC „ȘTEFAN MANCIULEA”, BLAJ  BLAJ  ANULAT

BĂNESCU SEBASTIAN      X A     MUNTEANU DINORA        COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ  BLAJ  9.30

BIRIȘ CONSTANTIN           X A     EMILIA COMȘA      LIC. TEHNOLOGIC „ȘTEFAN MANCIULEA”, BLAJ  BLAJ  8.10

DEHELEAN ALEXANDRU X A     MUNTEANU DINORA        COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ  BLAJ  9.60

MORAR BRIAN       X A     MUNTEANU DINORA        COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  8.50

PETRUTA ADELINA           X A     SEICEAN DAIANA  COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  7.40

Clasa a IX-a

GYORGYI EDUARD           IX B    MUNTEANU DINORA        COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ  BLAJ  6.80

HANDREA A. ALEXANDRA MARIA       IX B    ANUȘCĂ ADRIANA/ HETAK ADRIAN   COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ  BLAJ  9.00

MĂRGINEAN CĂTĂLIN    IX B    ANUȘCĂ ADRIANA/ HETAK ADRIAN   COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ           BLAJ  8.20

MUREȘAN A D ANDREEA DENISA        IX B    ANUȘCĂ ADRIANA/ HETAK ADRIAN   COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ  BLAJ  6.60

NEDEFF N. ELISA   IX B    ANUȘCĂ ADRIANA/ HETAK ADRIAN   COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ          BLAJ  9.00

PANTELIMON VE AXENIA ELISA          IX B    ANUȘCĂ ADRIANA/ HETAK ADRIAN   COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ  BLAJ  6.60

POPESCU SEBASTIAN       IX B    MUNTEANU DINORA        COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ  BLAJ  6.90

SĂRĂTEAN ALEXANDRU IX B    MUNTEANU DINORA        COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ  BLAJ  7.30

ADAM ATTILA        IX A    EMILIA COMȘA      LIC. TEHNOLOGIC „ȘTEFAN MANCIULEA”, BLAJ            BLAJ  8.00

CORLACIU SERGIU            IX A    MUNTEANU DINORA        COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ  BLAJ  9.00

DOBDĂ ANDRA      IX A    ANUȘCĂ ADRIANA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  7.40

DRAGHIȚĂ IULIA   IX A    SOLOMON ADRIAN           COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  9.00

MAIER DANIELA    IX A    SOLOMON ADRIAN           COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  5.50

ORIAN IZABELA     IX A    SOLOMON ADRIAN           COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  9.00

RADU GIORGIANA IX A    ANUȘCĂ ADRIANA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  7.90

STAIC CĂTĂLIN      IX A    MUNTEANU DINORA        COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  9.00

ȘERBĂNESCU LAURA       IX A    ANUȘCĂ ADRIANA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  8.40

VOINA ANDREEA  IX A    SOLOMON ADRIAN           COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  8.10

ZUDOR DENISA      IX A    ANUȘCĂ ADRIANA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  7.80

Clasa a VIII-a

BALU TUDOR          VIII     BIRCEA ALINA       COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  8.30

BĂRBAT MARIA     VIII     CIOLAN IULIA        ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ            BLAJ  9.05

BOGASIU DORIANA          VIII     CIOLAN IULIA        ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ            BLAJ  9.28

CĂPÂLNEAN BEATRICE   VIII     MARCU MIHAIELA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ            BLAJ  ABS

CINDREA ADRIAN VIII     MARCU MIHAIELA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ            BLAJ  9.53

CIORGOVEAN JESSICA     VIII     BIRCEA ALINA       COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  9.00

FLOREA MIHAI       VIII     BIRCEA ALINA       COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  9.00

GLOGOVEȚAN NATALIA VIII     BIRCEA ALINA       COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  9.20

LAȚIU BIANCA CRISTINA VIII     GROZA ADRIANA  LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE CEL MARE”, BLAJ  BLAJ  9.75

MAIER DANIEL       VIII     POPA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ     BLAJ  9.00

MĂRGINEAN CARLA        VIII     CIOLAN IULIA        ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ            BLAJ  9.38

MĂRGINEAN SANDRA      VIII     POPA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  9.60

MUNTEAN SEBASTIAN ȘTEFAN VIII     CIOLAN IULIA        ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ  BLAJ  9.40

NICOARĂ ILINCA   VIII     POPA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ     BLAJ  9.67

OLTEAN MIHAI       VIII     POPA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ     BLAJ  9.00

PĂDUREAN GABRIEL       VIII     DRAGOMIR MARIA           ȘC. GIMNAZIALĂ „IOAN BIANU”, VALEA LUNGĂ       VALEA LUNGĂ       7.85

PRAINER TANIA     VIII     MARCU MIHAIELA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ            BLAJ  8.55

ROTARU SONIA      VIII     BIRCEA ALINA       COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  8.00

SIMU DARIUS          VIII     BIRCEA ALINA       COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  9.00

STEJAR RADU         VIII     BIRCEA ALINA       COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  7.90

ȘANDRU FLAVIUS VIII     BIRCEA ALINA       COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  9.00

ȘTEF ANDREEA      VIII     CIOLAN IULIA        ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ            BLAJ  9.73

Clasa a VII-a

BOGDAN RALUCA MARIA           VII      GROZA ADRIANA  LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE CEL MARE”, BLAJ           BLAJ  8.10

BĂILĂ RĂZVAN      VII      MARCU MIHAIELA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ            BLAJ  5.00

BÎRLEA CRISTIAN VII      CIOLAN IULIA        ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ            BLAJ  8.20

CASTELVECCHI GIADA   VII      SOLOMON ADRIAN           COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ  BLAJ  8.40

CRISTEA RAOUL    VII      SOLOMON ADRIAN           COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  8.10

DENEȘ EDUARD     VII      CIOLAN IULIA        ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ            BLAJ  9.00

DOROGA DENISA   VII      ALDEA ROCSANA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘONA     ȘONA ABS

FRĂȚILĂ ANDREEA CRISTINA   VII      GROZA ADRIANA  LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE CEL MARE”, BLAJ           BLAJ  9.00

HAIDĂU ERIK         VII      SOLOMON ADRIAN           COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  7.80

HAȚEGAN DRAGOȘ           VII      SOLOMON ADRIAN           COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ  BLAJ  9.40

MAIER ROBERT GABRIEL           VII      SOLOMON ADRIAN           COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ          BLAJ  9.50

MOLNAR DANIEL  VII      SOLOMON ADRIAN           COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  8.70

MUSCĂ MIRUNA    VII      ALDEA ROCSANA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘONA     ȘONA 9.00

POP OANA    VII      SOLOMON ADRIAN           COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  9.20

RUS FABIAN VII      GROZA ADRIANA  LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE CEL MARE”, BLAJ            BLAJ  7.60

TECȘA ADRIANA   VII      SOLOMON ADRIAN           COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  9.00

UDVARI MIRUNA ANDREEA       VII      GROZA ADRIANA  LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE CEL MARE”, BLAJ           BLAJ  8.10

VARGA MIRJAM ALIZ       VII      CIOLAN IULIA        ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ            BLAJ  9.70

VINTILĂ MARIA     VII      SOLOMON ADRIAN           COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ            BLAJ  8.50

ZUDOR VLAD          VII      GROZA ADRIANA  LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE CEL MARE”, BLAJ            BLAJ  9.00

CÂMPENI

Adam Andrei  9 AE    Stan Maria       LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC    CIMPENI       5,50

Bodea Rareș    9 MII   Salagean Mihetiu Alina          Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       7,30

Boncuț Adrian 9 MII   Salagean Mihetiu Alina          Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       7,40

Bota Andrei    10 SN  Salagean Mihetiu Alina          Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       7,80

Bota Georgiana           10 MII Selyem Alexandru      Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       7,00

Bota Roxana   9 MII   Salagean Mihetiu Alina          Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,00

Botar Cristian Vasile   9 FBE  Selyem Alexandru      Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       5,00

Brezeștean Tudor        10 FBE            Bold Sanda     Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,00

Briciu Luiza    10 MII Selyem Alexandru      Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,00

Burz Adriana  10 FBE            Selyem Alexandru      Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       5,30

Bustan Vlad    9 MII   Salagean Mihetiu Alina          Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       7,20

Chicidea Ramona Maria         9 FBE  Selyem Alexandru      Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI            9,00

Chira Raluca   9 AE    Stan Maria       LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC    CIMPENI       5,00

Dușa Alexandra          10 MII Selyem Alexandru      Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,00

Filote Alina     9 FBE  Salagean Mihetiu Alina          Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,00

Hudrea Adrian 10 SN  Salagean Mihetiu Alina          Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI            absent

Jurj Mihaela    9 MII   Salagean Mihetiu Alina          Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI            absent

Lazea Bianca   10 FBE            Selyem Alexandru      Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,00

Lup Andrei     10 MII Selyem Alexandru      Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,10

Marc Daniel-Ioan        11 MII Bold Sanda     Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,00

Miheț Ștefan   10 MII Selyem Alexandru      Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,00

Miheț Vlad      10 MII Selyem Alexandru      Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,10

Mitrofan Maria            9 MII   Salagean Mihetiu Alina          Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI            9,00

Muntea Georgiana      10 MII Selyem Alexandru      Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,00

Palade Magdalena       10 FBE            Bold Sanda     Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,10

Pașca Adrian   9 A      Stan Maria       LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC    CIMPENI       5,00

Pașca Paul       9 MII   Salagean Mihetiu Alina          Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,00

Petrușan Octavian       10 SN  Salagean Mihetiu Alina          Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI            absent

Popa Cosmina 9 FBE  Salagean Mihetiu Alina          Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       5,20

Potinteu Alina 10 FBE            Selyem Alexandru      Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,00

Precupas Anda            9 SN    Salagean Mihetiu Alina          Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI            7,70

Resiga Sorana 9 MII   Salagean Mihetiu Alina          Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,30

Selagea Irina   9 FBE  Selyem Alexandru      Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       5,90

Ștefănuț Mihaela         10 FBE            Selyem Alexandru      Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI            9,00

Vasiu Mădălina           10 FBE            Selyem Alexandru      Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI            9,00

Vâț Anca         10 FBE            Bold Sanda     Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,00

Vulturar Răzvan          9 A      Stan Maria       LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC    CIMPENI       5,50

Zgaiba Ioana   9 A      Stan Maria       LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC    CIMPENI       5,00

Albu Darius    7          GOIA IOANA SCOALA GIMNAZIALA     CIMPENI       absent

Bucea Sebastian          7          GOIA IOANA SCOALA GIMNAZIALA     CIMPENI       6,20

Constantinescu Alexandru      7          SELYEM ALEXANDRU     Colegiul National Avram Iancu            CIMPENI       6,30

Corcheș Oana  7          SELYEM ALEXANDRU     Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,00

Culda Alisa     8          BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA     CIMPENI       9,00

Gaița Ștefania 7          BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA     CIMPENI       9,30

Lombrea Mihail          7          SELYEM ALEXANDRU     Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI            9,00

Marian Emilian           7          BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA     CIMPENI       9,00

Oneț Andra     8          BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA     CIMPENI       9,95

Iosin Andrei    7          GOIA IOANA SCOALA GIMNAZIALA     CIMPENI       4,00

Pantea Paula    7          BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA     CIMPENI       9,20

Petricele Denisa Maria            7          STURZA ANCA COSTINA SCOALA GIMNAZIALA VIDRA            PONOREL     5,90

Pleșa Eduard   7          SELYEM ALEXANDRU     Colegiul National Avram Iancu         CIMPENI       9,00

Sicoe Adrian   7          GOIA IOANA SCOALA GIMNAZIALA     CIMPENI       5,00

Sicoe Aniela    8          ONET ADINA           SCOALA GIMNAZIALA     CIMPENI       9,20

Stan Anda       7          BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA     CIMPENI       9,10

Stan Ioana       7          BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA     CIMPENI       9,50

Trifuț Alexandra         7          BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA     CIMPENI       9,00

Vodă Mălina   7          BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA     CIMPENI       9,00

Zolotariov-Vesa Andreea       7          STURZA ANCA COSTINA SCOALA GIMNAZIALA VIDRA            PONOREL     9,40

CUGIR

Clasa a XII-a

90        CARAMAN M. C. MARIA   XII      VANŢ LILICA /ALISIE ANCA       LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN”    CUGIR           OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ INTENSIV B          Locala

92        HRIHOR I. OANA-MARIA  XII      VANŢ LILICA /ALISIE ANCA       LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN”    CUGIR           OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ INTENSIV B          Locala

Clasa a XI-a

82        GLIGOR I. ADINA-MARIA XI        VANŢ LILICA          LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN”      CUGIR

71        ZINCA N. RAREŞ     XI        VANŢ LILICA          LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN”            CUGIR

Clasa a X-a

75        HECHEL S.E.D BIANCA     X         VANŢ LILICA /ALISIE ANCA       LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN”    CUGIR

90        ONICE O. OVIDIU   X         VANŢ LILICA /ALISIE ANCA       LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN”      CUGIR

84        TARC O.  DAVID     X         VANŢ LILICA /ALISIE ANCA       LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN”      CUGIR

75        COJOC  L. DIANA    X  A    ALISIE ANCA          LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN”            CUGIR

60        DICU L. MIHAELA X  A    ALISIE ANCA          LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN”            CUGIR

72        MOCAN C.VLAD     X  A    VANŢ LILICA          LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN”            CUGIR

60        MOLDOVAN C. GEORGE X  A    ALISIE ANCA          LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN”      CUGIR

80        MUNTEAN D.  ALEX          X  A    ALISIE ANCA          LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN”      CUGIR

60        SIMIAN S. ROBERT             X  A    ALISIE ANCA          LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN”      CUGIR

80        TORCHIARO GERALDINE X  A    ROȘU DIANA AURELIA    COLEGIUL TEHNIC I. D. LĂZĂRESCU            CUGIR

93        TUFANESCU C. ANTONIA EMA  X  A    VANŢ LILICA          LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN”      CUGIR

Clasa a IX-a

91        FERNANDES DARIA          IX-  A  HAŢEGAN ANCA    LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN”      CUGIR

Clasa a VIII-a

75        BARBU GEORGE STELIAN           a VIII-a           TEBAN  LAURA DIANA    ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR          CUGIR

94        MOISE IULIA           a VIII-a           CEBOTARI LUMINIȚA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR           CUGIR

86        ȘTEFAN ALEXANDRU      a VIII-a           CEBOTARI LUMINIȚA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR

72        TUDOR SERGIU      a VIII-a           TODEA IOANA-MARIA     ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOSIF PERVAIN”, CUGIR

Clasa a VII-a

80        BARCAN MATEI     a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR            CUGIR

85        BUDA GELU a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR            CUGIR

75        CALINICI ANDREI  a VII-a SIBIȘAN DIANA DANIELA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR       CUGIR

75        DĂMIAN ALBERTO a VII-a SIBIȘAN DIANA DANIELA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR       CUGIR

90        FERNANDES RAOUL         a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR           CUGIR

90        GROZA RARIS         a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR            CUGIR

96        HERLEA ALEXIA    a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR            CUGIR

77        IOSIF -PUȘCAȘU ALEXANDRU   a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR

90        KIȘ ARIANA a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR            CUGIR

90        MIRCEA SILVIA      a VII-a SIBIȘAN DIANA DANIELA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR       CUGIR

82        ONET CRISTIAN     a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR            CUGIR

78        PINTEA- GIURGIU DALIA DALIA           a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR          CUGIR

93        SPĂTĂCEAN ANA  a VII-a SIBIȘAN DIANA DANIELA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR       CUGIR

80        TOMOIU ȘTEFANIA           a VII-a SIBIȘAN DIANA DANIELA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR       CUGIR

75        TRIFAN  CHRISTIAN          a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR           CUGIR

93        VAȘARHELEAN REBECA a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA       ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR           CUGIR

90        VELIȘCU SORANA a VII-a SIBIȘAN DIANA DANIELA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR       CUGIR

70        VULTURU EDUARD           a VII-a TODEA IOANA-MARIA     ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOSIF PERVAIN”, CUGIR  CUGIR

OCNA MUREȘ

97        BIRTA C. ANDREI-CRISTIAN       A VII-A          BIRTA DANA VALENTINA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ

90        CĂSTRASE E. ANTONIO   A VII-A          BIRTA DANA VALENTINA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ

85        CIULEA M. BEATRICE-DIANA    A VII-A          BIRTA DANA VALENTINA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ

85        CORDEA I.I. ALESSIA        A VII-A          MAXIM IOANA DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”      OCNA MUREȘ

78        FEKETE C. GABRIEL          A VII-A          BIRTA DANA VALENTINA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ

88        GATEA G. LAVINIA           A VII-A          BIRTA DANA VALENTINA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ

93        ILEA R. ȘTEFAN-ANTONIU          A VII-A          BIRTA DANA VALENTINA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ

80        KOLOSZVARI C. CARINA A VII-A          BIRTA DANA VALENTINA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ

93        MARELE A. C. MIHAI         A VII-A          BIRTA DANA VALENTINA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ

76        VITAN C. DENISA-LORENA         A VII-A          MĂRGINEAN MONICA      ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOȘLAC     NOȘLAC

69        ANCA S. FLORIN-RĂZVAN-GRAŢIAN   A VIII-A        POPOVICI ELENA DANIELA            ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” UNIREA    UNIREA

82.50   BOLDOR D.DIANA-MANUELA    AVIII-A         BIRTA DANA VALENTINA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ

ABSENT        DAVID PAUL           A VIII-A        POPOVICI ELENA DANIELA        ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” UNIREA         UNIREA

91        HEGHEDUȘ G.TUDOR       A VIII-A        MAXIM IOANA DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”      OCNA MUREȘ

50.50   METEA A. FELICIAN         A VIII-A        POPOVICI ELENA DANIELA        ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” UNIREA         UNIREA

64.50   MIRON-GAVRIL A. MARIA-ALEXANDRA        A VIII-A        BIRTA DANA VALENTINA            ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA”      OCNA MUREȘ

90        MORARIU B. ADRIAN       A VIII-A        BIRTA DANA VALENTINA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ

92.50   NEGRUȘA D. RALUCA      A VIII-A        BIRTA DANA VALENTINA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ

66.50   ONIȘOR D. WILLIAM SIMEON    A VIII-A        MAXIM IOANA DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”         OCNA MUREȘ

90        PAL A.I. BIANCA-MIRUNA           AVIII-A         BIRTA DANA-VALENTINA          ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ

70.50   PETRIDEAN R. MARIA -CRISTIANA      A VIII-A        POPOVICI ELENA-DANIELA            ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” UNIREA    UNIREA

97        UNGUR I. ANDREEA          A VIII-A        BIRTA DANA-VALENTINA          ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ

63        ANDREA F.DARIUS FLORIN        A IX-A            MAXIM  IOANA-DACIANA           LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”         OCNA MUREȘ

76        KATANA I. CASIANA DANIELA A IX-A            MAXIM IOANA-DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”         OCNA MUREȘ

90        MAXIM M.V. THEA ELENA MARIA        A IX-A            MAXIM IOANA-DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”         OCNA MUREȘ

80        OPRIȘ I. ADRIAN    A IX-A            MAXIM IOANA-DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”         OCNA MUREȘ

83        POPA G. ANAMARIA GEORGIANA         A IX-A            MAXIM IOANA-DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”         OCNA MUREȘ

90        DUCA C. LAVINIA  A X- A ROGOJAN VIORICA           LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”            OCNA MUREȘ

90        PRICOP C.C. LAURENȚIU-CONSTANTIN          A X- A ROGOJAN VIORICA           LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”         OCNA MUREȘ

87        VLEZAN V. MARIA-IOANA          A X- A ROGOJAN VIORICA           LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”      OCNA MUREȘ

65        POPESCU N. IOANA LARISA        A XI-A           ROGOJAN VIORICA           LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”         OCNA MUREȘ

ABSENT        MARTIN V. CARLA IULIA A XI-A           ROGOJAN VIORICA           LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”         OCNA MUREȘ

76        DAN D. ANTONIO-OCTAVIAN    A XII-A          ROGOJAN VIORICA           LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”         OCNA MUREȘ

90        GOGA M.M.  MARIUS-GABRIEL  A XII-A          ROGOJAN VIORICA           LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”         OCNA MUREȘ

90        VESA A. OCTAVIAN-ADRIAN      A XII-A          ROGOJAN VIORICA           LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR”         OCNA MUREȘ

SEBEȘ

ALOMAN DENISA MARIA VII      TRIF SORINA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI            PETREȘTI      9.00

BENA RALF  VII      MIHEȚIU MIHAELA           COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA            SEBEȘ            8.20

BENA RĂZVAN IOAN        VII      MIHEȚIU MIHAELA           LICEUL GERMAN SEBEȘ  SEBEȘ            7.90

BERA DRAGOȘ       VII      MIHEȚIU MIHAELA           COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA            SEBEȘ            7.80

BRAȘOVEANU MARIA PATRICIA          VII      IFTIMIE PAULESCU IULA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2   SEBEȘ            9.50

CIUCĂ SONIA MARIA       VII      MIHEȚIU MIHAELA           COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA          SEBEȘ            8.00

GHERMAN LUMÂNARU ȘERBAN          VII      MIHEȚIU MIHAELA           COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA      SEBEȘ            7.70

HĂPRIAN AMALIA VII      MIHEȚIU MIHAELA           COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA            SEBEȘ            7.50

HĂPRIAN OANA     VII      MIHEȚIU MIHAELA           COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA            SEBEȘ            8.40

JURCA MARIA MIRUNA   VII      MIHEȚIU MIHAELA           LICEUL GERMAN SEBEȘ  SEBEȘ            7.40

MARCU ANDREI NICHOLAS       VII      MIHEȚIU MIHAELA           COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA      SEBEȘ            9.10

MORAR GABRIEL  VII      ZBUTEA RALUCA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI          SĂSCIORI            8.10

MUNTEAN DAVID CRISTIAN      VII      MIHEȚIU MIHAELA           COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA      SEBEȘ            8.30

PANFILOIU FILIP    VII      MIHEȚIU MIHAELA           COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA            SEBEȘ            7.60

SANDU CELIA ALUTINA  VII      MIHEȚIU MIHAELA           LICEUL GERMAN SEBEȘ  SEBEȘ            9.30

SCHELBERGER ISABELLA           VII      MIHEȚIU MIHAELA           LICEUL GERMAN SEBEȘ            SEBEȘ            9.20

SPĂTĂCEAN MARA           VII      MIHEȚIU MIHAELA           COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA          SEBEȘ            8.50

ALISIE IONUȚ         VIII     MIHEȚIU MIHAELA           COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            8.00

BĂDILĂ TABITA DANIELA          VIII     MIHEȚIU MIHAELA           COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ     SEBEȘ            9.20

CAUTIȘ IOANA ALEXANDRA     VIII     TRIF SORINA           ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI            PETREȘTI      8.20

HILEAGĂ DARIUS GEORGE         VIII     MIHEȚIU MIHAELA           COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ     SEBEȘ            8.70

MIRCA BOGDAN    VIII     MIHEȚIU MIHAELA           COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            9.10

ONOFREI LUCA DUMITRU           VIII     LESENCIUC CRISTINA      LICEUL GERMAN SEBEȘ            SEBEȘ            9.00

PIENARIU PAUL     VIII     MIHEȚIU MIHAELA           COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            7.50

RĂULEA DARIA      VIII     LESENCIUC CRISTINA      LICEUL GERMAN SEBEȘ  SEBEȘ            9.25

ȘANDRU ARIANA  VIII     ZBUTEA RALUCA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI          SEBEȘ            8.50

ȘANDRU MĂLINA IULIA  VIII     DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            8.60

BUHOI ANDREI NICOLAE IX N    CORFIȚĂ GEORGE ANDREI         COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ     SEBEȘ            7.40

GHENESCU SORIN VASILE          IX N    OBREJA ADRIANA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ         SEBEȘ            9.00

MITUCĂ IOANA MIRUNA IX N    BARBU IOANA        COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            6.10

MUNTEAN IUNIA TEREZA           IX N    BARBU IOANA        COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ         SEBEȘ            9.70

OBREJA ROMANA MARIA           IX N    BARBU IOANA        COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ         SEBEȘ            7.60

PIENARIU EMA       IX N    OBREJA ADRIANA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            6.30

BOABEȘ ROXANA IOANA IX B    DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            8.00

CERNAT DENISA IOANA  IXB     DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            5.90

ISPAS IULIA IXB     DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            9.20

MAILAT GABRIEL IONUȚ IXB     BARBU IOANA        COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            7.70

PANȚA CARLOS     IXB     BARBU IOANA        COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            8.00

SAVA ROXANA DANIELA IXB     BARBU IOANA        COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            9.00

BOTA VIVIANA      X N     DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            9.10

CIBU CLARA           X N     DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            8.10

CRINTEA MĂLINA X N     CORFIȚĂ GEORGE ANDREI         COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ         SEBEȘ            7.60

FĂRCAȘIU MARIA RUXANDRA  X N     CORFIȚĂ GEORGE ANDREI         COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ     SEBEȘ            9.00

IONAȘCĂ TABITA  X N     RĂDICIU ANAMARIA        COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            6.70

ISĂILĂ IRINA          X N     BARBU IOANA        COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            7.60

MUNTIU ANDREEA           X N     DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            7.60

OPINCARIU MĂDĂLINA   X N     DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            8.6

SPĂTĂCEAN OANA           X N     CORFIȚĂ GEORGE ANDREI         COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ     SEBEȘ            8.40

LIMBEAN PAULA   XB      DRĂGHIȚĂ ANCA  COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            9.00

SANDU BOGDAN EMILIAN          XI N    CORFIȚĂ GEORGE ANDREI         COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ     SEBEȘ            7.40

SANDU MIHAI ALEXANDRU       XI N    CORFIȚĂ GEORGE ANDREI         COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ     SEBEȘ            6.80

TAT BIANCA IULIA XI N    DRĂGHIȚĂ ANCA  COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            9.00

ȚÎMPEA VLAD         XI N    CORFIȚĂ GEORGE ANDREI         COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ         SEBEȘ            7.60

CATELINA ANDREEA       XI B    DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            9.30

CIORANU ROXANA           XI B    DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            9.00

PACA ADELAIDA   XI B    DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            9.20

VESA FULEA AMALIA      XI B    DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            9.40

PLEȘA SIMONA MARIA    XII N  DRĂGHIȚĂ ANCA  COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ            SEBEȘ            9.00

TEIUȘ

ABSENT        GRAUR ROXANA   7          Lascu Gabriela            Liceul Teoretic Teiuș  Teiuș

ABSENT        PĂDURARIU TUDOR         7          Lascu Gabriela            Liceul Teoretic Teiuș  Teiuș

93        COMȘA DARIAN NICOLAE          7          Comșa Maria Florina  Școala Gimnazială “Ion Breazu”, Mihalț  Teiuș

92        HAȚEGAN AMINA MĂLINA         7          Comșa Maria Florina  Școala Gimnazială “Ion Breazu”, Mihalț  Teiuș

82        DOMȘA LUCIANA  7          Lascu Gabriela            Liceul Teoretic Teiuș  Teiuș

73        UDREA BOGDAN    7          Napu Raluca   Școala Gimnazială “Nicolae Drăgan”, Galda de Jos  Teiuș

67        CÂRNAȚ NICOLAS 7          Marian Cristea Marinela         Școala Gimnazială Decebal Cricău    Teiuș

66        MARIN ALEXANDRA ELENA      7          Marian Cristea Marinela         Școala Gimnazială Decebal Cricău  Teiuș

65        SULARIA PAUL ADRIAN  7          Marian Cristea Marinela         Școala Gimnazială Decebal Cricău            Teiuș

56        RUSAN ANTONIA   7          Napu Raluca   Școala Gimnazială “Nicolae Drăgan”, Galda de Jos  Teiuș

ABSENT        CRIȘAN ALEXANDRU       8          Napu Raluca   Școala Gimnazială “Nicolae Drăgan”, Galda de Jos    Teiuș

97        BUTA PAUL 8          Lascu Gabriela            Liceul Teoretic Teiuș  Teiuș

91        AVRAM DENISA     8          Lascu Gabriela            Liceul Teoretic Teiuș  Teiuș

90        DOMȘA DENISA ELENA   8          Comșa Maria Florina  Școala Gimnazială “Ion Breazu”, Mihalț            Teiuș

80        ADAM ANDA           8          Marian Cristea Marinela         Școala Gimnazială Decebal Cricău    Teiuș

75        CLIM KARINA DENISA     8          Comșa Maria Florina  Școala Gimnazială “Ion Breazu”, Mihalț            Teiuș

ABSENT        MITESCU CEZARA 9          Oltean Corina  Liceul Teoretic Teiuș  Teiuș

74        MUNTEANU DRAGOȘ       10        Oltean Corina  Liceul Teoretic Teiuș  Teiuș

70        MONDOC ANDREI  10        Oltean Corina  Liceul Teoretic Teiuș  Teiuș

52        BAKO NATALIA     10        Oltean Corina  Liceul Teoretic Teiuș  Teiuș

90        SÎRBU ANDRA        11        Oltean Corina  Liceul Teoretic Teiuș  Teiuș

Punctaj/Numele și prenumele elevului/Clasa/Numele și prenumele profesorului/Unitatea de învățământ/Localitatea

ABRUD

94        NEWELL MEGAN-CRISTINA       IX Normal      GROZA BENIAMIN LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”          ABRUD

91        SICOE CIPRIAN-DAN         IX Normal       GROZA BENIAMIN LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”        ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

62        BOLUNDUŢ ROBERT         IX Normal       GROZA BENIAMIN LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”        ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

43        HODAN LUCIAN     IX Normal       GROZA BENIAMIN LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”        ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

67        AVĂDANI ARIANA           X Normal        HAIDUC PAMELA  LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”        ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

70        BURZ SORINA         X Normal        HAIDUC PAMELA  LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”        ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

90        FURDUI FLORINA MIHAELA       X Normal        HAIDUC PAMELA  LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”          ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

78        IANCU GHEORGHE AURELIAN  X Normal        HAIDUC PAMELA  LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”          ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

63        TIMOTEI CRISTIAN X Normal        HAIDUC PAMELA  LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”        ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

64        OANCEA VALENTIN          X Normal        HAIDUC PAMELA  LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”        ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

90        PINTILIE NATAȘA MARIANA      X Normal        HAIDUC PAMELA  LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”          ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

62        SCROB ROXANA MARIA  X Normal        HAIDUC PAMELA  LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”        ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

90        FELEA DAIANA ALEXANDRA                OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”        ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

94        HUDREA BRIANA ANTONIA       VII      OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”        ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

93        PLEŞA DENISA        VII      OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”             ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

90        PRIPON RAUL ŞTEFAN     VII     OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”        ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

91        SICOIE EMMA NICOLETA VII      OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”        ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

90        SIMINA DIANA NICOLETA          VII     OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”        ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

92        MIHOTA ROŞIAN JUANA ISZABELA     VII     OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”          ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

79        IAGĂR ALINA         VII      OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”             ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

82        TRIFA ANDREEA    VII      OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”             ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

82        NARIȚA DENISA     VII      OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”             ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

83        PETRUȚA PAULA   IX Normal       OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”        ABRUD          OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ         LOCALĂ

BAIA DE ARIEȘ

90 PUNCTE   DAN NORINA          A IX_A           TOADER ANDREIA LICEUL “DR. LAZAR CHIRILA’-BAIA DE ARIES BAIA DE ARIES

93 PUNCTE   TURC ANA   A IX_A           TOADER ANDREIA LICEUL “DR. LAZAR CHIRILA’-BAIA DE ARIES      BAIA DE ARIES

94 PUNCTE   TARAN ROBERT CALIN    A IX_A           TOADER ANDREIA LICEUL “DR. LAZAR CHIRILA’-BAIA DE ARIES BAIA DE ARIES

70 PUNCTE   COSTEA ADINA      A IX_A           TOADER ANDREIA LICEUL “DR. LAZAR CHIRILA’-BAIA DE ARIES BAIA DE ARIES

82 PUNCTE   CAMPEAN ALEXANDRU  A IX_A           TOADER ANDREIA LICEUL “DR. LAZAR CHIRILA’-BAIA DE ARIES BAIA DE ARIES

95 PUNCTE   STOINA ALEXIA     A VII-A          STOINA RODICA    LICEUL “DR. LAZAR CHIRILA’-BAIA DE ARIES BAIA DE ARIES

ZLATNA

85        MEDRUT ANA MARIA       A VII-A          CERNUSCA SIMONA         LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA

78        TAT ALEXIA A VII-A          CERNUSCA SIMONA         LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA        ZLATNA

95        CERNUSCA DAN    A VIII-A        CERNUSCA SIMONA         LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA        ZLATNA

91        GHERMAN RALUCA MARIA       A VIII-A        CERNUSCA SIMONA         LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA

91        GHERMAN ANDREEA GEANINA A X-A LUPSA IOANA ANCA         LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA

75        HANGANU CRISTIAN        A XI-A           ROF ELENA  LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA        ZLATNA

 

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