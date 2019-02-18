REZULTATELE la Olimpiada de LIMBA ENGLEZĂ, etapa LOCALĂ, în Alba, înainte de contestații
Elevi de gimnaziu și liceu au participat vineri, 15 februarie, la OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ clasele VII-XII, etapa LOCALĂ.
De menționat că rezultatele obținute ar putea fi modificate în cazul în care se vor depune contestații.
Mai jos, rezultatele obținute de elevi la Olimpiadă, înainte de contestații, pe zone:
Numele și prenumele elevului/Clasa/Numele și prenumele profesorului/Unitatea de învățământ/Localitatea/Nota
AIUD
ADOREAN ANDREEA A VII-A GABOR ELENA ELA COLEGIUL NAȚIONAL “BETHLEN GABOR” AIUD 9.00
BOGDAN NAOMI A VII-A HOMORODEAN MIRELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AXENTE SEVER” AIUD 5.00
BUDAI BIANCA ANTONIA A VII-A IOAN CASANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AXENTE SEVER” AIUD 9.20
GATEA CRISTIAN PETRU A VII-A COHUŢ ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OVIDIU HULEA” AIUD 5.10
ISPAS RAFFAELLA A VII-A COHUŢ ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OVIDIU HULEA” AIUD 9.00
PORCA DAVID CRISTIAN A VII-A PRAȚA GEORGETA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.00
SUCIU DARIA IOANA A VII-A PRAȚA GEORGETA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 7.00
SZABO ANDREA KRISZTINA A VII-A GABOR ELENA ELA COLEGIUL NAȚIONAL “BETHLEN GABOR” AIUD 9.10
VĂSUȚ VASILE ADRIAN A VII-A PRAȚA GEORGETA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.00
AVRAM CĂLIN ADRIAN A IX-A A CĂPÂLNA DANIELA LICEUL TEHNOLOGIC AIUD 9.00
BUGNARI MARIA A IX-A A CĂPÂLNA DANIELA LICEUL TEHNOLOGIC AIUD 6.30
LUCA TUDOR VASILE A IX-A A MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.30
MANCAS VLAD A IX-A A CĂPÂLNA DANIELA LICEUL TEHNOLOGIC AIUD 9.00
SASKA ALFRED A IX-A A CĂPÂLNA DANIELA LICEUL TEHNOLOGIC AIUD 7.40
SPANIOL CRINA MARIA A IX-A A CĂPÂLNA DANIELA LICEUL TEHNOLOGIC AIUD 5.60
ŞUTEU LUZ A IX-A A CĂPÂLNA DANIELA LICEUL TEHNOLOGIC AIUD absent
ANCA GABRIEL MARK A IX-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.80
BOTA PAULA A IX-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.20
BRÂSTAN ALEXANDRA MARIA A IX-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.50
DOCEA ALMA DIANA A IX-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.00
MAN ANDRADA A IX-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.40
OARGĂ ANTONIA MARIA A IX-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 8.00
POJAR LIDIA A IX-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.40
SÎRBU VALENTIN A IX-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 8.50
TALOŞ AMELIA NAOMI A IX-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD absent
DOBAI GABRIELLA A X-A A GABOR ELENA ELA COLEGIUL NAȚIONAL “BETHLEN GABOR” AIUD absent
LADANYI EVELIN A X-A A GABOR ELENA ELA COLEGIUL NAȚIONAL “BETHLEN GABOR” AIUD absent
LORINCZ ADRIEN A X-A A GABOR ELENA ELA COLEGIUL NAȚIONAL “BETHLEN GABOR” AIUD 7.80
RETTEGI LORAND ATTILA A X-A A GABOR ELENA ELA COLEGIUL NAȚIONAL “BETHLEN GABOR” AIUD 8.00
ALBA ALEXIA ANDREEA A X-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 8.30
DANCEA CARLA MARIA A X-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.00
DEAC CRISTIAN A X-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.00
FLEȘER OANA ANTONIA A X-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.30
FUFEZAN MIHAI CRISTIAN A X-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.60
HĂRDĂLĂU ANDREI A X-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.10
IURA LUCIA MARIA A X-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.30
MAN ALEXIA IOANA A X-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 8.20
RANCA FLORINA DENISA A X-A B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.50
MIHĂILĂ ALEXIA A XI-A A HAMORSZKI ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.40
MOLDOVAN BIANCA ALEXANDRA A XI-A A HAMORSZKI ANDREEA COLEGIUL NAŢIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD absent
MUNTEAN LARISA ANDRADA A XI-A A HAMORSZKI ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.00
IUONAȘ LUCIAN A XI-A B HAMORSZKI ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.10
PALCO DANIEL A XII-A A HAMORSZKI ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.10
CRIȘAN ALESSANDRA A XII-A B HAMORSZKI ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 9.50
ALBA IULIA
Clasa a XII-a
LAZĂR ALEXANDRU-VIOREL A XII-A Sec. – A CHIOREAN ALINA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 9.80
PETECUȚĂ LAZĂR M. TEODORA MARIA A XII-A Sec. – A ZISU MIHAELA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 9.70
THEISS MARIE ELISABETH A XII-A Sec. – A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA absent
VOLONCIU DIANA A XII-A Sec. – A ZISU MIHAELA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 9.00
Clasa a XI-a
DÎRLOȘAN BOGDAN IOAN a XI-a Sec. – B CHINDE CLAUDIA/SCHEAU ANAMARIA COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.” ALBA IULIA 7.80
FARA ALEXIA MARIA a XI-a Sec. – B CHINDE CLAUDIA/SCHEAU ANAMARIA COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.” ALBA IULIA 8.10
GOMBOŞ C. ANDREI a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 9.00
HĂBUC L. LIVIUS a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 8.80
LAZĂR ALEXANDRU a XI-a Sec. – B CHINDE CLAUDIA/SCHEAU ANAMARIA COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.” ALBA IULIA absent
MARC C. RAREŞ EUGEN a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 9.00
ȚIPȚER N. C.VLAD ANDREI a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA/GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 8.30
UNGUREANU A. A.BEATRICE ELENA a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA/GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 8.10
URIEŞ M. BIANCA ANDREEA a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA/GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 8.40
VLAD M. MIRCEA DRAGOŞ a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA absent
VOIC A. ANDREI FLORIN a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 8.50
SANDU MIHAI ANDRU A XI-A Sec. – A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 9.00
TIMIŞ LETIŢIA A XI-A Sec. – A CHIOREAN ALINA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 8.40
TÎRZIU DARIA TEODORA A XI-A Sec. – A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 9.30
TUFARU VLAD A XI-A Sec. – A HAŢEGAN ANCA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 7.80
Clasa a X-a
BĂDILĂ V. ŞTEFANIA A X-A Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 9.00
BORDEA I.A. RĂZVAN CLAUDIU A X-A Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 9.25
COMȘA N.M. IULIANA MARIA A X-A Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 9.15
CORNEA NS. CRISTIAN NICOLAE A X-A Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 7.95
DĂSCĂLESCU V.M. MIHAI ALEXANDRU VASILE A X-A Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 6.95
FLORIA A. IULIA A X-A Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 8.65
GIURA D.H. TUDOR A X-A Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 8.55
GROZA A. RALUCA MARIA A X-A Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 9.05
HĂTIŞI I.M. BOGDAN ANDREI A X-A Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 8.65
IACOB E. ILINCA MARIA A X-A Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 9.05
KISS I. OCTAVIA A X-A Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 9.00
LITAN D.A. CRISTINA A X-A Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 8.70
MARINESCU I. ANDREI A X-A Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 7.45
MONOREAN M. RADU A X-A Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 8.70
POPESCU D. RAUL CĂTĂLIN A X-A Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 7.65
STAN C. ANA ANTONIA A X-A Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 8.00
SUSA D.V. INANA A X-A Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 7.85
TRUŢA C. DAN ALEXANDRU A X-A Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 7.05
URSA G.N. ANDRA-GABRIELA A X-A Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 6.90
VLAD T.D. RAREŞ DANIEL A X-A Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 9.30
VOINA D. MARIA A X-A Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 9.65
BRĂTESCU ALEXANDRU A X-A Sec. – A BRATU CORNELIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 9.35
BUTNARIU M.A. SERGIU A X-A Sec. – A SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 6.30
COMAN MIRUNA A X-A Sec. – A CHIOREAN ALINA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 6.50
COMŞEA T.S. DELIA A X-A Sec. – A ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 5.30
CRISTIAN O.I. IRINA IOANA A X-A Sec. – A SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 7.25
DEHELEAN DANIEL A X-A Sec. – A RUSU ELENA COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA 2.50
DOROIMAN RAUL A X-A Sec. – A BRATU CORNELIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 9.30
DUNKA FLORINA A X-A Sec. – A MIHALCA ANDREIA COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA 6.70
DURBACĂ N. SORIN A X-A Sec. – A ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 9.00
FILIMON MIRELA A X-A Sec. – A ALMĂŞAN CELINA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 7.70
HRISTEA I.L. ANDREEA A X-A Sec. – A SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 8.20
IORDACHE M. CRISTINA-MARIA A X-A Sec. – A ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 8.20
ITU I. E.TUDOR DINU A X-A Sec. – A ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 6.10
JICĂREAN MARIA A X-A Sec. – A NICULA DIANA COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA 6.70
JURCA ELLA A X-A Sec. – A ALMĂŞAN CELINA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 7.20
LAZEA I. ANDREEA-ELENA A X-A Sec. – A SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 7.70
LĂPĂDUŞ I.N. BIANCA MARIA A X-A Sec. – A ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 6.80
LUCA ANA-MARIA A X-A Sec. – A NICOARĂ OANA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 6.40
MARC I. ALEXIA MARA A X-A Sec. – A SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 6.50
MATEIU A.D. ANDREI BOGDAN A X-A Sec. – A SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 7.90
MIHINDA GABRIEL A X-A Sec. – A NICOARĂ OANA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 5.70
MUREȘAN IONEL A X-A Sec. – A RUSU ELENA COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA 2.80
OPREA ANDREI A X-A Sec. – A NICOARĂ OANA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 8.20
PETRIŞ MĂLINA A X-A Sec. – A BRATU CORNELIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 8.10
POPA GEORGE EDUARD A X-A Sec. – A CHIOREAN ALINA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 6.60
SZABO M. EDUARD VIKTOR A X-A Sec. – A SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 7.50
SZABO OVIDIU A X-A Sec. – A CHIOREAN ALINA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 9.00
Clasa a IX-a
BIŞU-PREDAN M.M. ANDRADA IOANA a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 9.00
BLAJ I.R. HORAŢIU a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 9.00
BOZDOG I. ANA ROXANA a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 9.10
CIRLEA M. MIHAI ALEXANDRU a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA absent
DAVID NICOLA a IX-a Sec. – B CHINDE CLAUDIA/SCHEAU ANAMARIA COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.” ALBA IULIA absent
DECEAN A.C. ANDREEA CARMEN a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 7.70
DOMȘA CEZAR a IX-a Sec. – B CACOVEAN SIMONA/ CHINDE CLAUDIA COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.” ALBA IULIA 7.40
MARINA A. MARIA EMILIANA a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 9.10
MĂLIN D. MĂLINA TEODORA a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 7.80
MIKULAȘ ȘTEFAN a IX-a Sec. – B CACOVEAN SIMONA/ CHINDE CLAUDIA COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.” ALBA IULIA 6.60
POP MONICA a IX-a Sec. – B CACOVEAN SIMONA/ CHINDE CLAUDIA COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.” ALBA IULIA 7.20
SÎRBU M. BIANCA MARIA a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 9.00
STĂNESCU MIHAI a IX-a Sec. – B CACOVEAN SIMONA/ CHINDE CLAUDIA COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.” ALBA IULIA 7.60
TOMUȘ ADRIAN a IX-a Sec. – B CACOVEAN SIMONA/ CHINDE CLAUDIA COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.” ALBA IULIA 5.50
VLAIC M. MIRELA ELENA a IX-a Sec. – B GLIGOR LILIANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 8.50
ARION V.C. RADU a IX-a Sec. – A SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 9.80
BĂDĂU Y.S. MAYISA GEORGIA a IX-a Sec. – A ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 9.00
BRUDAN SEBASTIAN a IX-a Sec. – A HAŢEGAN ANCA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 8.60
BUHĂŢEL A. SERGIU MIHAI a IX-a Sec. – A ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 8.55
CHIRA I.M. CEZARA VICTORIA a IX-a Sec. – A SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 9.30
CLAMBA MARIA ALEXANDRA a IX-a Sec. – A TODORAN FELICIA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 9.00
COSTEA ANDRADA MARIA a IX-a Sec. – A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 9.70
DOCOLIN I.A. MIRUNA MARIA a IX-a Sec. – A ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 9.25
DRĂGAN S.E. KEVIN a IX-a Sec. – A MUNTEAN AIDA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 8.75
IONAŞ LAURA MARIA a IX-a Sec. – A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 9.35
IONESCU BIANCA a IX-a Sec. – A TODORAN FELICIA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 8.50
MAJA DARIUS a IX-a Sec. – A HAŢEGAN ANCA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 7.90
MEŞTER ALEXANDRU a IX-a Sec. – A BRATU CORNELIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 7.80
MORAR ŞTEFANIA MARIA a IX-a Sec. – A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 9.20
MUREŞAN A.I. DIANA MARIANA a IX-a Sec. – A SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 9.25
NĂGÎRDU ALEXANDROS a IX-a Sec. – A BRATU CORNELIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 8.00
OUȘ V. ANDREEA a IX-a Sec. – A ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 8.85
PANTEA C. PAUL a IX-a Sec. – A ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 8.75
POPA OCTAVIAN a IX-a Sec. – A CHINDE CLAUDIA/SCHEAU ANAMARIA COLEGIUL ECONOMIC “D.P.M.” ALBA IULIA 8.45
ROTAR M. MĂLINA a IX-a Sec. – A MUNTEAN AIDA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 8.70
RUSU C. BIANCA MARIA a IX-a Sec. – A MUNTEAN AIDA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 9.57
TECŞA V. GIULIA a IX-a Sec. – A ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 9.10
TUDORAȘCU R.S. DARIA ANA a IX-a Sec. – A MUNTEAN AIDA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 9.30
TUNSOIU C.A. VLAD ANDREI a IX-a Sec. – A MUNTEAN AIDA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 9.60
ȚIBOC ANDREI a IX-a Sec. – A NICOARĂ OANA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 8.15
Clasa a VIII-a
ADAM ANDA A VIII-A MARIAN CRISTEA MARINELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DECEBAL” CRICAU absent
ARMIAN IULIA A VIII-A GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 8.50
AVRAM PAUL EDUARD A VIII-A BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 9.00
BADEA BIANCA A VIII-A MOCANU ANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA 9.30
BARBU ANDREI A VIII-A GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 8.55
BĂJAN DARIA A VIII-A BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 9.60
BERDIE EUSEBIU STEFAN A VIII-A TALNAR IOANA DELIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU MANIU” VINTU DE JOS 7.35
BOLCA PETRU A VIII-A TOMA IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA 9.20
BRICIU BOGDAN A VIII-A PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 9.15
CERBU CODRUȚ A VIII-A BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 9.70
CLIM KARINA-DENISA A VIII-A COMȘA MARIA-FLORINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION BREAZU” MIHALȚ absent
COBÎRZAN SARAH A VIII-A PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 8.35
COMAN ANDREI BOGDAN A VIII-A GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 9.40
COȘ TUDOR A VIII-A JURCA MIRELA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 9.55
CRISAN ALEXANDRU A VIII-A NAPAU RALUCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE DRĂGAN” GALDA DE JOS absent
DOMȘA DENISA-ELENA A VIII-A COMȘA MARIA-FLORINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION BREAZU” MIHALȚ absent
DURBACA MATEI A VIII-A GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA absent
FURNEA THOMAS A VIII-A BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 9.60
GHERMAN RALUCA-MARIA A VIII-A CERNUȘCĂ SIMONA LICEUL “CORNELIU MEDREA” ALBA IULIA absent
GIOSAN DIANA ELENA A VIII-A GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 8.25
GIURCA ERIC A VIII-A BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 8.05
HANEȘ RĂZVAN MARIAN A VIII-A GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 9.00
JURCA ANDREAS ALEXANDRU A VIII-A JURCA MIRELA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 7.55
JURCOVEȚ RAREȘ COSMIN A VIII-A JURCA MIRELA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 8.50
LEVIȚCHI DARIA IOANA A VIII-A OARGĂ ADINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 9.60
MAIER HORAȚIU GABRIEL A VIII-A PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 9.15
MĂRGINEAN DAN A VIII-A STĂNCESCU DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 9.05
MĂRGINEAN ROBERT A VIII-A BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 9.60
NEGOIȚĂ ALEXANDRA A VIII-A BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 9.30
NEGRESCU ALEXIA SENDY A VIII-A GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 9.40
OLARIU CĂTALIN A VIII-A JURCA MIRELA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 9.60
PANTEA VLAD A VIII-A PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 9.05
PETRAȘCU TEODORA A VIII-A STĂNCESCU DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 7.45
PLESA DIANA A VIII-A CALISTRU IULIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA 9.80
PLESA RAZVAN GABRIEL A VIII-A TALNAR IOANA DELIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU MANIU” VINTU DE JOS 9.00
POP ANTONIO A VIII-A MOCANU ANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA absent
POPA ANDREEA A VIII-A MOCANU ANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA absent
RUS RĂZVAN ALEXANDRU A VIII-A MITRU MIHAELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.37
RUS RIANNA A VIII-A PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 7.72
SÎNC-VĂCARIU ALECSANDRU A VIII-A JURCA MIRELA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 6.80
STROESCU ALEXANDRU A VIII-A BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 9.30
ȚIBOC ANDREI NICOLAE A VIII-A OARGĂ ADINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.60
UNGUREANU ANDREI A VIII-A MITRU MIHAELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.00
Clasa a VII-a
ANGHEL ȘTEFAN A VII-A TOMA IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA 8.40
ANTON ALEXANDRU A VII-A GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 8.50
ANTONIOS MANUELA A VII-A MEDREA ALINA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 8.10
ARON MELISA A VII-A GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 8.10
AVRAM DAVIN A VII-A BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 8.65
BARA TIMEEA A VII-A NICOARĂ OANA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA absent
BARTHA ANDA A VII-A MIHALCA ANDREIA, RUSU ELENA COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 7.40
BELEIU GEORGE A VII-A GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.40
BERCU ANA ECATERINA A VII-A GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.05
BLAGU TUDOR A VII-A TOMA IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA absent
BLEANȚ ALEXIA MARIA A VII-A GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 9.00
BOLOGA ȘTEFAN A VII-A PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA absent
BOROSCHI TUDOR A VII-A BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 7.70
BOTOGA PAUL A VII-A OARGA ADINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.20
BRADEA ANAMARIA A VII-A MURESAN ROXANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 7.65
BUTYKA IOSIFANDREI A VII-A TALNAR IOANA DELIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIU MANIU” VINTU DE JOS 8.80
CĂLIN TUDOR NICOLAS A VII-A GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 9.05
CÂRNAŢ ALINA A VII-A MIHALCA ANDREIA, RUSU ELENA COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 6.80
CIBU ANA IULIA A VII-A GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 7.80
CINĂZAN MARIA A VII-A GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 7.90
CIORTEA BOGDAN CRISTIAN A VII-A PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.60
CIOTLĂUȘ EVELYN A VII-A BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 6.00
CIRNAT NICHOLAS IULIU A VII-A MARIAN CRISTEA MARINELA SC. GIM. DECEBAL CRICAU ALBA IULIA absent
CLOAMBA DARIUS A VII-A PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 9.60
COMȘA DARIAN-NICOLAE A VII-A COMȘA MARIA-FLORINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION BREAZU” MIHALȚ absent
CORDOȘ FILIP A VII-A BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 9.00
CRIHAN GIANINA A VII-A MURESAN ROXANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 9.30
CRIȘAN ARIANA A VII-A GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.65
DEAC ROXANA A VII-A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 8.30
DECEAN DARIUS A VII-A STĂNCESCU DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 8.65
DIACU DIANA A VII-A BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 9.00
DRAICA ELISABETA A VII-A BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 9.60
DUMITRAS KARINA A VII-A MURESAN ROXANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 9.40
FICA ANDREI A VII-A TOMA IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA 8.55
HATEGAN HOREA A VII-A CONTAN GIORGIANA LICEUL TEORETIC “SFÂNTUL IOSIF” ALBA IULIA 8.50
HAȚEGAN AMINA-MĂLINA A VII-A COMȘA MARIA-FLORINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION BREAZU” ALBA IULIA absent
HORHAT OANA A VII-A CONTAN GIORGIANA LICEUL TEORETIC “SFÂNTUL IOSIF” MIHALȚ 8.55
HORVAT ANDRADA A VII-A PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 6.35
HRIBAL ALEXA A VII-A OARGĂ ADINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 7.45
HULEA DARIA A VII-A GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 8.40
LAZĂR SABINA MARIA A VII-A PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 6.80
LENUȚ COSMIN ANDREI A VII-A GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.55
LUPSAN RARES IULIAN A VII-A MARIAN CRISTEA MARINELA SC. GIM. DECEBAL CRICAU ALBA IULIA absent
MARIN ALEXANDRA ELENA A VII-A MARIAN CRISTEA MARINELA SC. GIM. DECEBAL CRICAU ALBA IULIA absent
MARTINI IOAN A VII-A TOMA IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA 7.50
MĂRGINEAN ANDREI A VII-A PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 9.00
MEDRUȚ ANA-MARIA A VII-A CERNUȘCĂ SIMONA LICEUL “CORNELIU MEDREA” ALBA IULIA absent
MEZEI FLAVIA A VII-A PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 6.90
MINEA EDWARD A VII-A OARGĂ ADINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA absent
MOLNAR DIANA A VII-A MURESAN ROXANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 7.00
MORAR VLADIMIR A VII-A MIHALCA ANDREIA, RUSU ELENA COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 9.00
MUNCUȘ TUDOR UOAN A VII-A PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 6.50
MUSTAȚĂ ANDRADA IOANA A VII-A PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 7.90
NAGY RAREȘ A VII-A GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 9.00
NĂCREALĂ VLAD GEORGE A VII-A MURESAN ROXANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 9.00
NECȘ ALEXIA MARIA A VII-A GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 9.00
NICOARĂ DAVID TRAIAN A VII-A PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 7.70
NICOLAE ALEXANDRA A VII-A PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.50
OLTEAN DARIUS NICOLAE A VII-A GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 7.70
OLTEAN TIBERIU A VII-A NICOARĂ OANA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 7.40
ONIŞOR RADU A VII-A MIHALCA ANDREIA, RUSU ELENA COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 9.35
PĂCURAR DARIUS A VII-A PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 6.00
POPA DARIA A VII-A BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 7.80
POPA MARIA A VII-A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA absent
ROȘIU DARIUS A VII-A BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 8.30
ROTARU DENIS A VII-A MOCANU ANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA absent
RUSAN ANTONIA A VII-A NAPAU RALUCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE DRĂGAN” GALDA DE JOS absent
RUSU CASIAN-VLAD A VII-A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 7.35
SANTEIU ANDA ȘTEFANA A VII-A GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 7.60
SASU ROBERT A VII-A GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 9.00
SÂNCA KRISTIN A VII-A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 6.60
SICOE PAUL MIHAI A VII-A PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.45
SULARIA PAUL ADRIAN A VII-A MARIAN CRISTEA MARINELA SC. GIM. DECEBAL CRICAU ALBA IULIA absent
ȘERBAN DRAGOȘ ANDREI A VII-A PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.20
ȘOȘA AURA ALEXANDRA A VII-A PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 7.75
ȘULUȚIU NOELLE-ASTRIDE A VII-A PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.20
TAT ALEXIA A VII-A CERNUȘCĂ SIMONA LICEUL “CORNELIU MEDREA” ALBA IULIA absent
TODEA DENISA A VII-A BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 9.05
TODEA IOANA ALEXIA A VII-A PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.20
TODORAN DIANA A VII-A CONTAN GIORGIANA LICEUL TEORETIC “SFÂNTUL IOSIF” ALBA IULIA 9.30
TOMUS ANTONIU A VII-A MURESAN ROXANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 7.15
TRUTA PATRICK A VII-A CONTAN GIORGIANA LICEUL TEORETIC “SFÂNTUL IOSIF” ALBA IULIA 8.50
TUDOR ADRIANA A VII-A CALISTRU IULIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA 8.60
TUINEA ANTONIO A VII-A MURESAN ROXANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 9.50
ȚÂMPEA RADU A VII-A GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.20
ȚIPȚER GABRIELA A VII-A BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 8.05
UDREA BOGDAN A VII-A NAPAU RALUCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE DRĂGAN” GALDA DE JOS absent
VARMAGA EMANUEL RAUL A VII-A TODORAN FELICIA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 9.00
VESA ANDREI A VII-A GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 8.15
VLAD ANDREI A VII-A PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 8.50
WAINBERG-DRĂGHICIU VIRGIL MIHAI A VII-A PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 7.80
BLAJ
Clasa a XI-a
ALDEA MARIA XI B HETAK ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 7.50
ALDEA TEODORA XI B POPA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 6.80
ROTARU ANDREI XI B HETAK ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 7.30
SPĂTĂCEAN TUDOR XI A SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.40
TEODORESCU TANIA XI A SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.20
Clasa a X-a
DĂLĂLĂU RAREȘ X B MUNTEANU DINORA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 7.60
IGNAT IZABELA X B ANUȘCĂ ADRIANA/SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 8.00
IVAN TIMEEA X B ANUȘCĂ ADRIANA/SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 7.50
PETRUȚA CRISTIANA X B ANUȘCĂ ADRIANA/SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.20
SIMU LAURA X B ANUȘCĂ ADRIANA/SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.10
AVRAM ADRIAN X A GROZA ADRIANA LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE CEL MARE”, BLAJ BLAJ 6.10
AVRAM NICOLETA X A SEICEAN DAIANA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 8.30
BANCIU GEORGE X A SEICEAN DAIANA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.00
BANDI IOSIF EDUARD X A EMILIA COMȘA LIC. TEHNOLOGIC „ȘTEFAN MANCIULEA”, BLAJ BLAJ ANULAT
BĂNESCU SEBASTIAN X A MUNTEANU DINORA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.30
BIRIȘ CONSTANTIN X A EMILIA COMȘA LIC. TEHNOLOGIC „ȘTEFAN MANCIULEA”, BLAJ BLAJ 8.10
DEHELEAN ALEXANDRU X A MUNTEANU DINORA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.60
MORAR BRIAN X A MUNTEANU DINORA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 8.50
PETRUTA ADELINA X A SEICEAN DAIANA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 7.40
Clasa a IX-a
GYORGYI EDUARD IX B MUNTEANU DINORA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 6.80
HANDREA A. ALEXANDRA MARIA IX B ANUȘCĂ ADRIANA/ HETAK ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.00
MĂRGINEAN CĂTĂLIN IX B ANUȘCĂ ADRIANA/ HETAK ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 8.20
MUREȘAN A D ANDREEA DENISA IX B ANUȘCĂ ADRIANA/ HETAK ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 6.60
NEDEFF N. ELISA IX B ANUȘCĂ ADRIANA/ HETAK ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.00
PANTELIMON VE AXENIA ELISA IX B ANUȘCĂ ADRIANA/ HETAK ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 6.60
POPESCU SEBASTIAN IX B MUNTEANU DINORA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 6.90
SĂRĂTEAN ALEXANDRU IX B MUNTEANU DINORA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 7.30
ADAM ATTILA IX A EMILIA COMȘA LIC. TEHNOLOGIC „ȘTEFAN MANCIULEA”, BLAJ BLAJ 8.00
CORLACIU SERGIU IX A MUNTEANU DINORA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.00
DOBDĂ ANDRA IX A ANUȘCĂ ADRIANA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 7.40
DRAGHIȚĂ IULIA IX A SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.00
MAIER DANIELA IX A SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 5.50
ORIAN IZABELA IX A SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.00
RADU GIORGIANA IX A ANUȘCĂ ADRIANA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 7.90
STAIC CĂTĂLIN IX A MUNTEANU DINORA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.00
ȘERBĂNESCU LAURA IX A ANUȘCĂ ADRIANA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 8.40
VOINA ANDREEA IX A SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 8.10
ZUDOR DENISA IX A ANUȘCĂ ADRIANA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 7.80
Clasa a VIII-a
BALU TUDOR VIII BIRCEA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 8.30
BĂRBAT MARIA VIII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 9.05
BOGASIU DORIANA VIII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 9.28
CĂPÂLNEAN BEATRICE VIII MARCU MIHAIELA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ ABS
CINDREA ADRIAN VIII MARCU MIHAIELA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 9.53
CIORGOVEAN JESSICA VIII BIRCEA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.00
FLOREA MIHAI VIII BIRCEA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.00
GLOGOVEȚAN NATALIA VIII BIRCEA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.20
LAȚIU BIANCA CRISTINA VIII GROZA ADRIANA LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE CEL MARE”, BLAJ BLAJ 9.75
MAIER DANIEL VIII POPA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.00
MĂRGINEAN CARLA VIII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 9.38
MĂRGINEAN SANDRA VIII POPA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.60
MUNTEAN SEBASTIAN ȘTEFAN VIII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 9.40
NICOARĂ ILINCA VIII POPA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.67
OLTEAN MIHAI VIII POPA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.00
PĂDUREAN GABRIEL VIII DRAGOMIR MARIA ȘC. GIMNAZIALĂ „IOAN BIANU”, VALEA LUNGĂ VALEA LUNGĂ 7.85
PRAINER TANIA VIII MARCU MIHAIELA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 8.55
ROTARU SONIA VIII BIRCEA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 8.00
SIMU DARIUS VIII BIRCEA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.00
STEJAR RADU VIII BIRCEA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 7.90
ȘANDRU FLAVIUS VIII BIRCEA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.00
ȘTEF ANDREEA VIII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 9.73
Clasa a VII-a
BOGDAN RALUCA MARIA VII GROZA ADRIANA LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE CEL MARE”, BLAJ BLAJ 8.10
BĂILĂ RĂZVAN VII MARCU MIHAIELA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 5.00
BÎRLEA CRISTIAN VII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 8.20
CASTELVECCHI GIADA VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 8.40
CRISTEA RAOUL VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 8.10
DENEȘ EDUARD VII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 9.00
DOROGA DENISA VII ALDEA ROCSANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘONA ȘONA ABS
FRĂȚILĂ ANDREEA CRISTINA VII GROZA ADRIANA LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE CEL MARE”, BLAJ BLAJ 9.00
HAIDĂU ERIK VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 7.80
HAȚEGAN DRAGOȘ VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.40
MAIER ROBERT GABRIEL VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.50
MOLNAR DANIEL VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 8.70
MUSCĂ MIRUNA VII ALDEA ROCSANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘONA ȘONA 9.00
POP OANA VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.20
RUS FABIAN VII GROZA ADRIANA LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE CEL MARE”, BLAJ BLAJ 7.60
TECȘA ADRIANA VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 9.00
UDVARI MIRUNA ANDREEA VII GROZA ADRIANA LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE CEL MARE”, BLAJ BLAJ 8.10
VARGA MIRJAM ALIZ VII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 9.70
VINTILĂ MARIA VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 8.50
ZUDOR VLAD VII GROZA ADRIANA LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE CEL MARE”, BLAJ BLAJ 9.00
CÂMPENI
Adam Andrei 9 AE Stan Maria LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI 5,50
Bodea Rareș 9 MII Salagean Mihetiu Alina Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 7,30
Boncuț Adrian 9 MII Salagean Mihetiu Alina Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 7,40
Bota Andrei 10 SN Salagean Mihetiu Alina Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 7,80
Bota Georgiana 10 MII Selyem Alexandru Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 7,00
Bota Roxana 9 MII Salagean Mihetiu Alina Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Botar Cristian Vasile 9 FBE Selyem Alexandru Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 5,00
Brezeștean Tudor 10 FBE Bold Sanda Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Briciu Luiza 10 MII Selyem Alexandru Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Burz Adriana 10 FBE Selyem Alexandru Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 5,30
Bustan Vlad 9 MII Salagean Mihetiu Alina Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 7,20
Chicidea Ramona Maria 9 FBE Selyem Alexandru Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Chira Raluca 9 AE Stan Maria LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI 5,00
Dușa Alexandra 10 MII Selyem Alexandru Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Filote Alina 9 FBE Salagean Mihetiu Alina Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Hudrea Adrian 10 SN Salagean Mihetiu Alina Colegiul National Avram Iancu CIMPENI absent
Jurj Mihaela 9 MII Salagean Mihetiu Alina Colegiul National Avram Iancu CIMPENI absent
Lazea Bianca 10 FBE Selyem Alexandru Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Lup Andrei 10 MII Selyem Alexandru Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,10
Marc Daniel-Ioan 11 MII Bold Sanda Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Miheț Ștefan 10 MII Selyem Alexandru Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Miheț Vlad 10 MII Selyem Alexandru Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,10
Mitrofan Maria 9 MII Salagean Mihetiu Alina Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Muntea Georgiana 10 MII Selyem Alexandru Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Palade Magdalena 10 FBE Bold Sanda Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,10
Pașca Adrian 9 A Stan Maria LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI 5,00
Pașca Paul 9 MII Salagean Mihetiu Alina Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Petrușan Octavian 10 SN Salagean Mihetiu Alina Colegiul National Avram Iancu CIMPENI absent
Popa Cosmina 9 FBE Salagean Mihetiu Alina Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 5,20
Potinteu Alina 10 FBE Selyem Alexandru Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Precupas Anda 9 SN Salagean Mihetiu Alina Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 7,70
Resiga Sorana 9 MII Salagean Mihetiu Alina Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,30
Selagea Irina 9 FBE Selyem Alexandru Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 5,90
Ștefănuț Mihaela 10 FBE Selyem Alexandru Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Vasiu Mădălina 10 FBE Selyem Alexandru Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Vâț Anca 10 FBE Bold Sanda Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Vulturar Răzvan 9 A Stan Maria LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI 5,50
Zgaiba Ioana 9 A Stan Maria LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI 5,00
Albu Darius 7 GOIA IOANA SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI absent
Bucea Sebastian 7 GOIA IOANA SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI 6,20
Constantinescu Alexandru 7 SELYEM ALEXANDRU Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 6,30
Corcheș Oana 7 SELYEM ALEXANDRU Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Culda Alisa 8 BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI 9,00
Gaița Ștefania 7 BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI 9,30
Lombrea Mihail 7 SELYEM ALEXANDRU Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Marian Emilian 7 BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI 9,00
Oneț Andra 8 BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI 9,95
Iosin Andrei 7 GOIA IOANA SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI 4,00
Pantea Paula 7 BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI 9,20
Petricele Denisa Maria 7 STURZA ANCA COSTINA SCOALA GIMNAZIALA VIDRA PONOREL 5,90
Pleșa Eduard 7 SELYEM ALEXANDRU Colegiul National Avram Iancu CIMPENI 9,00
Sicoe Adrian 7 GOIA IOANA SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI 5,00
Sicoe Aniela 8 ONET ADINA SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI 9,20
Stan Anda 7 BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI 9,10
Stan Ioana 7 BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI 9,50
Trifuț Alexandra 7 BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI 9,00
Vodă Mălina 7 BUDAE NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI 9,00
Zolotariov-Vesa Andreea 7 STURZA ANCA COSTINA SCOALA GIMNAZIALA VIDRA PONOREL 9,40
CUGIR
Clasa a XII-a
90 CARAMAN M. C. MARIA XII VANŢ LILICA /ALISIE ANCA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ INTENSIV B Locala
92 HRIHOR I. OANA-MARIA XII VANŢ LILICA /ALISIE ANCA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ INTENSIV B Locala
Clasa a XI-a
82 GLIGOR I. ADINA-MARIA XI VANŢ LILICA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR
71 ZINCA N. RAREŞ XI VANŢ LILICA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR
Clasa a X-a
75 HECHEL S.E.D BIANCA X VANŢ LILICA /ALISIE ANCA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR
90 ONICE O. OVIDIU X VANŢ LILICA /ALISIE ANCA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR
84 TARC O. DAVID X VANŢ LILICA /ALISIE ANCA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR
75 COJOC L. DIANA X A ALISIE ANCA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR
60 DICU L. MIHAELA X A ALISIE ANCA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR
72 MOCAN C.VLAD X A VANŢ LILICA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR
60 MOLDOVAN C. GEORGE X A ALISIE ANCA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR
80 MUNTEAN D. ALEX X A ALISIE ANCA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR
60 SIMIAN S. ROBERT X A ALISIE ANCA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR
80 TORCHIARO GERALDINE X A ROȘU DIANA AURELIA COLEGIUL TEHNIC I. D. LĂZĂRESCU CUGIR
93 TUFANESCU C. ANTONIA EMA X A VANŢ LILICA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR
Clasa a IX-a
91 FERNANDES DARIA IX- A HAŢEGAN ANCA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR
Clasa a VIII-a
75 BARBU GEORGE STELIAN a VIII-a TEBAN LAURA DIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR
94 MOISE IULIA a VIII-a CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR
86 ȘTEFAN ALEXANDRU a VIII-a CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR
72 TUDOR SERGIU a VIII-a TODEA IOANA-MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOSIF PERVAIN”, CUGIR
Clasa a VII-a
80 BARCAN MATEI a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR
85 BUDA GELU a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR
75 CALINICI ANDREI a VII-a SIBIȘAN DIANA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR CUGIR
75 DĂMIAN ALBERTO a VII-a SIBIȘAN DIANA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR CUGIR
90 FERNANDES RAOUL a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR
90 GROZA RARIS a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR
96 HERLEA ALEXIA a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR
77 IOSIF -PUȘCAȘU ALEXANDRU a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR
90 KIȘ ARIANA a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR
90 MIRCEA SILVIA a VII-a SIBIȘAN DIANA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR CUGIR
82 ONET CRISTIAN a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR
78 PINTEA- GIURGIU DALIA DALIA a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR
93 SPĂTĂCEAN ANA a VII-a SIBIȘAN DIANA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR CUGIR
80 TOMOIU ȘTEFANIA a VII-a SIBIȘAN DIANA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR CUGIR
75 TRIFAN CHRISTIAN a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR
93 VAȘARHELEAN REBECA a VII-a CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR
90 VELIȘCU SORANA a VII-a SIBIȘAN DIANA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR CUGIR
70 VULTURU EDUARD a VII-a TODEA IOANA-MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOSIF PERVAIN”, CUGIR CUGIR
OCNA MUREȘ
97 BIRTA C. ANDREI-CRISTIAN A VII-A BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ
90 CĂSTRASE E. ANTONIO A VII-A BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ
85 CIULEA M. BEATRICE-DIANA A VII-A BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ
85 CORDEA I.I. ALESSIA A VII-A MAXIM IOANA DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
78 FEKETE C. GABRIEL A VII-A BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ
88 GATEA G. LAVINIA A VII-A BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ
93 ILEA R. ȘTEFAN-ANTONIU A VII-A BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ
80 KOLOSZVARI C. CARINA A VII-A BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ
93 MARELE A. C. MIHAI A VII-A BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ
76 VITAN C. DENISA-LORENA A VII-A MĂRGINEAN MONICA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOȘLAC NOȘLAC
69 ANCA S. FLORIN-RĂZVAN-GRAŢIAN A VIII-A POPOVICI ELENA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” UNIREA UNIREA
82.50 BOLDOR D.DIANA-MANUELA AVIII-A BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ
ABSENT DAVID PAUL A VIII-A POPOVICI ELENA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” UNIREA UNIREA
91 HEGHEDUȘ G.TUDOR A VIII-A MAXIM IOANA DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
50.50 METEA A. FELICIAN A VIII-A POPOVICI ELENA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” UNIREA UNIREA
64.50 MIRON-GAVRIL A. MARIA-ALEXANDRA A VIII-A BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ
90 MORARIU B. ADRIAN A VIII-A BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ
92.50 NEGRUȘA D. RALUCA A VIII-A BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ
66.50 ONIȘOR D. WILLIAM SIMEON A VIII-A MAXIM IOANA DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
90 PAL A.I. BIANCA-MIRUNA AVIII-A BIRTA DANA-VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ
70.50 PETRIDEAN R. MARIA -CRISTIANA A VIII-A POPOVICI ELENA-DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” UNIREA UNIREA
97 UNGUR I. ANDREEA A VIII-A BIRTA DANA-VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ
63 ANDREA F.DARIUS FLORIN A IX-A MAXIM IOANA-DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
76 KATANA I. CASIANA DANIELA A IX-A MAXIM IOANA-DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
90 MAXIM M.V. THEA ELENA MARIA A IX-A MAXIM IOANA-DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
80 OPRIȘ I. ADRIAN A IX-A MAXIM IOANA-DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
83 POPA G. ANAMARIA GEORGIANA A IX-A MAXIM IOANA-DACIANA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
90 DUCA C. LAVINIA A X- A ROGOJAN VIORICA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
90 PRICOP C.C. LAURENȚIU-CONSTANTIN A X- A ROGOJAN VIORICA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
87 VLEZAN V. MARIA-IOANA A X- A ROGOJAN VIORICA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
65 POPESCU N. IOANA LARISA A XI-A ROGOJAN VIORICA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
ABSENT MARTIN V. CARLA IULIA A XI-A ROGOJAN VIORICA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
76 DAN D. ANTONIO-OCTAVIAN A XII-A ROGOJAN VIORICA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
90 GOGA M.M. MARIUS-GABRIEL A XII-A ROGOJAN VIORICA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
90 VESA A. OCTAVIAN-ADRIAN A XII-A ROGOJAN VIORICA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ
SEBEȘ
ALOMAN DENISA MARIA VII TRIF SORINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI 9.00
BENA RALF VII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ 8.20
BENA RĂZVAN IOAN VII MIHEȚIU MIHAELA LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ 7.90
BERA DRAGOȘ VII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ 7.80
BRAȘOVEANU MARIA PATRICIA VII IFTIMIE PAULESCU IULA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 SEBEȘ 9.50
CIUCĂ SONIA MARIA VII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ 8.00
GHERMAN LUMÂNARU ȘERBAN VII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ 7.70
HĂPRIAN AMALIA VII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ 7.50
HĂPRIAN OANA VII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ 8.40
JURCA MARIA MIRUNA VII MIHEȚIU MIHAELA LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ 7.40
MARCU ANDREI NICHOLAS VII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ 9.10
MORAR GABRIEL VII ZBUTEA RALUCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI SĂSCIORI 8.10
MUNTEAN DAVID CRISTIAN VII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ 8.30
PANFILOIU FILIP VII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ 7.60
SANDU CELIA ALUTINA VII MIHEȚIU MIHAELA LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ 9.30
SCHELBERGER ISABELLA VII MIHEȚIU MIHAELA LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ 9.20
SPĂTĂCEAN MARA VII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ 8.50
ALISIE IONUȚ VIII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 8.00
BĂDILĂ TABITA DANIELA VIII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 9.20
CAUTIȘ IOANA ALEXANDRA VIII TRIF SORINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI PETREȘTI 8.20
HILEAGĂ DARIUS GEORGE VIII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 8.70
MIRCA BOGDAN VIII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 9.10
ONOFREI LUCA DUMITRU VIII LESENCIUC CRISTINA LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ 9.00
PIENARIU PAUL VIII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 7.50
RĂULEA DARIA VIII LESENCIUC CRISTINA LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ 9.25
ȘANDRU ARIANA VIII ZBUTEA RALUCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI SEBEȘ 8.50
ȘANDRU MĂLINA IULIA VIII DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 8.60
BUHOI ANDREI NICOLAE IX N CORFIȚĂ GEORGE ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 7.40
GHENESCU SORIN VASILE IX N OBREJA ADRIANA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 9.00
MITUCĂ IOANA MIRUNA IX N BARBU IOANA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 6.10
MUNTEAN IUNIA TEREZA IX N BARBU IOANA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 9.70
OBREJA ROMANA MARIA IX N BARBU IOANA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 7.60
PIENARIU EMA IX N OBREJA ADRIANA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 6.30
BOABEȘ ROXANA IOANA IX B DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 8.00
CERNAT DENISA IOANA IXB DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 5.90
ISPAS IULIA IXB DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 9.20
MAILAT GABRIEL IONUȚ IXB BARBU IOANA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 7.70
PANȚA CARLOS IXB BARBU IOANA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 8.00
SAVA ROXANA DANIELA IXB BARBU IOANA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 9.00
BOTA VIVIANA X N DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 9.10
CIBU CLARA X N DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 8.10
CRINTEA MĂLINA X N CORFIȚĂ GEORGE ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 7.60
FĂRCAȘIU MARIA RUXANDRA X N CORFIȚĂ GEORGE ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 9.00
IONAȘCĂ TABITA X N RĂDICIU ANAMARIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 6.70
ISĂILĂ IRINA X N BARBU IOANA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 7.60
MUNTIU ANDREEA X N DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 7.60
OPINCARIU MĂDĂLINA X N DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 8.6
SPĂTĂCEAN OANA X N CORFIȚĂ GEORGE ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 8.40
LIMBEAN PAULA XB DRĂGHIȚĂ ANCA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 9.00
SANDU BOGDAN EMILIAN XI N CORFIȚĂ GEORGE ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 7.40
SANDU MIHAI ALEXANDRU XI N CORFIȚĂ GEORGE ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 6.80
TAT BIANCA IULIA XI N DRĂGHIȚĂ ANCA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 9.00
ȚÎMPEA VLAD XI N CORFIȚĂ GEORGE ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 7.60
CATELINA ANDREEA XI B DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 9.30
CIORANU ROXANA XI B DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 9.00
PACA ADELAIDA XI B DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 9.20
VESA FULEA AMALIA XI B DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 9.40
PLEȘA SIMONA MARIA XII N DRĂGHIȚĂ ANCA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 9.00
TEIUȘ
ABSENT GRAUR ROXANA 7 Lascu Gabriela Liceul Teoretic Teiuș Teiuș
ABSENT PĂDURARIU TUDOR 7 Lascu Gabriela Liceul Teoretic Teiuș Teiuș
93 COMȘA DARIAN NICOLAE 7 Comșa Maria Florina Școala Gimnazială “Ion Breazu”, Mihalț Teiuș
92 HAȚEGAN AMINA MĂLINA 7 Comșa Maria Florina Școala Gimnazială “Ion Breazu”, Mihalț Teiuș
82 DOMȘA LUCIANA 7 Lascu Gabriela Liceul Teoretic Teiuș Teiuș
73 UDREA BOGDAN 7 Napu Raluca Școala Gimnazială “Nicolae Drăgan”, Galda de Jos Teiuș
67 CÂRNAȚ NICOLAS 7 Marian Cristea Marinela Școala Gimnazială Decebal Cricău Teiuș
66 MARIN ALEXANDRA ELENA 7 Marian Cristea Marinela Școala Gimnazială Decebal Cricău Teiuș
65 SULARIA PAUL ADRIAN 7 Marian Cristea Marinela Școala Gimnazială Decebal Cricău Teiuș
56 RUSAN ANTONIA 7 Napu Raluca Școala Gimnazială “Nicolae Drăgan”, Galda de Jos Teiuș
ABSENT CRIȘAN ALEXANDRU 8 Napu Raluca Școala Gimnazială “Nicolae Drăgan”, Galda de Jos Teiuș
97 BUTA PAUL 8 Lascu Gabriela Liceul Teoretic Teiuș Teiuș
91 AVRAM DENISA 8 Lascu Gabriela Liceul Teoretic Teiuș Teiuș
90 DOMȘA DENISA ELENA 8 Comșa Maria Florina Școala Gimnazială “Ion Breazu”, Mihalț Teiuș
80 ADAM ANDA 8 Marian Cristea Marinela Școala Gimnazială Decebal Cricău Teiuș
75 CLIM KARINA DENISA 8 Comșa Maria Florina Școala Gimnazială “Ion Breazu”, Mihalț Teiuș
ABSENT MITESCU CEZARA 9 Oltean Corina Liceul Teoretic Teiuș Teiuș
74 MUNTEANU DRAGOȘ 10 Oltean Corina Liceul Teoretic Teiuș Teiuș
70 MONDOC ANDREI 10 Oltean Corina Liceul Teoretic Teiuș Teiuș
52 BAKO NATALIA 10 Oltean Corina Liceul Teoretic Teiuș Teiuș
90 SÎRBU ANDRA 11 Oltean Corina Liceul Teoretic Teiuș Teiuș
Punctaj/Numele și prenumele elevului/Clasa/Numele și prenumele profesorului/Unitatea de învățământ/Localitatea
ABRUD
94 NEWELL MEGAN-CRISTINA IX Normal GROZA BENIAMIN LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD
91 SICOE CIPRIAN-DAN IX Normal GROZA BENIAMIN LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
62 BOLUNDUŢ ROBERT IX Normal GROZA BENIAMIN LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
43 HODAN LUCIAN IX Normal GROZA BENIAMIN LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
67 AVĂDANI ARIANA X Normal HAIDUC PAMELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
70 BURZ SORINA X Normal HAIDUC PAMELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
90 FURDUI FLORINA MIHAELA X Normal HAIDUC PAMELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
78 IANCU GHEORGHE AURELIAN X Normal HAIDUC PAMELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
63 TIMOTEI CRISTIAN X Normal HAIDUC PAMELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
64 OANCEA VALENTIN X Normal HAIDUC PAMELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
90 PINTILIE NATAȘA MARIANA X Normal HAIDUC PAMELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
62 SCROB ROXANA MARIA X Normal HAIDUC PAMELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
90 FELEA DAIANA ALEXANDRA OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
94 HUDREA BRIANA ANTONIA VII OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
93 PLEŞA DENISA VII OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
90 PRIPON RAUL ŞTEFAN VII OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
91 SICOIE EMMA NICOLETA VII OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
90 SIMINA DIANA NICOLETA VII OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
92 MIHOTA ROŞIAN JUANA ISZABELA VII OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
79 IAGĂR ALINA VII OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
82 TRIFA ANDREEA VII OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
82 NARIȚA DENISA VII OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
83 PETRUȚA PAULA IX Normal OPROIU MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ LOCALĂ
BAIA DE ARIEȘ
90 PUNCTE DAN NORINA A IX_A TOADER ANDREIA LICEUL “DR. LAZAR CHIRILA’-BAIA DE ARIES BAIA DE ARIES
93 PUNCTE TURC ANA A IX_A TOADER ANDREIA LICEUL “DR. LAZAR CHIRILA’-BAIA DE ARIES BAIA DE ARIES
94 PUNCTE TARAN ROBERT CALIN A IX_A TOADER ANDREIA LICEUL “DR. LAZAR CHIRILA’-BAIA DE ARIES BAIA DE ARIES
70 PUNCTE COSTEA ADINA A IX_A TOADER ANDREIA LICEUL “DR. LAZAR CHIRILA’-BAIA DE ARIES BAIA DE ARIES
82 PUNCTE CAMPEAN ALEXANDRU A IX_A TOADER ANDREIA LICEUL “DR. LAZAR CHIRILA’-BAIA DE ARIES BAIA DE ARIES
95 PUNCTE STOINA ALEXIA A VII-A STOINA RODICA LICEUL “DR. LAZAR CHIRILA’-BAIA DE ARIES BAIA DE ARIES
ZLATNA
85 MEDRUT ANA MARIA A VII-A CERNUSCA SIMONA LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA
78 TAT ALEXIA A VII-A CERNUSCA SIMONA LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA
95 CERNUSCA DAN A VIII-A CERNUSCA SIMONA LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA
91 GHERMAN RALUCA MARIA A VIII-A CERNUSCA SIMONA LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA
91 GHERMAN ANDREEA GEANINA A X-A LUPSA IOANA ANCA LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA
75 HANGANU CRISTIAN A XI-A ROF ELENA LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA