REZULTATELE finale la Olimpiada de Limbi Romanice 2019, proba A, în Alba. Doi elevi s-au calificat la Etapa Națională
Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele Olimpiadei Județene de Limbi Romanice, proba A, după Contestații.
Primul elev de la clasa a VII-a și a VIII-a este calificat la Etapa Națională.
Pentru TOȚI elevii de liceu este obligatorie prezentarea la proba B, proba orală, în data de 23.03.2019, pentru a se putea stabili nota finală, calculată ca medie aritmetică a celor două probe.
Calificarea la etapa Națională este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 85p a primului clasat.
Rezultate finale Limba italiană
Clasa a XII-a
1 BACIU A OCTAVIAN 12 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF SIMION ȘTEFAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 86.00
2 BĂLUȚIU ALESSIA 12 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 75.00
2 BĂLUȚIU ALESSIA 12 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 75.00
Clasa a XI-a
1 ȘERBAN RAMONA 11 LICEUL TEHNOLOGIC ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 80.00
2 SERAFINO C.MARIA ANTONELLA 11 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” SEBES OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV ABSENT
2 SERAFINO C.MARIA ANTONELLA 11 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” SEBES OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV ABSENT
Clasa a X-a
1 NIȚĂ C.ROBERTA MARIA 10 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 85.00
2 ARDELEANU STEFANIA 10 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 70.00
3 MISTOCIU IZABELA ANTONIA 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 50.00
4 CRIŞAN ALEXANDRU 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 50.00
5 VOICU RAZVAN 10 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL ABSENT
6 OANCEA DARIUS 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL ABSENT
2 ARDELEANU STEFANIA 10 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 70.00
3 MISTOCIU IZABELA ANTONIA 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 50.00
4 CRIŞAN ALEXANDRU 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 50.00
5 VOICU RAZVAN 10 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL ABSENT
6 OANCEA DARIUS 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL ABSENT
Clasa a IX-a
1 GORAŞ MARIAN 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 80.00
2 NEGRUȚ VN MATTEO CLAUDIO 9 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 80.00
3 BUONTEMPO RAUL 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 75.00
4 POP CRISTINA NATALIA 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 54.00
2 NEGRUȚ VN MATTEO CLAUDIO 9 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 80.00
3 BUONTEMPO RAUL 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 75.00
4 POP CRISTINA NATALIA 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 54.00
Clasa a VIII-a
1 BĂLUȚIU DENISSA 8 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 92.00
Rezultate finale la Limba Spaniolă
Clasa a XII-a
1 TEODRESCU ALINA PETRUŢA 12 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 72.00
2 MANOILĂ D. BEATRICE 12 COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT
2 MANOILĂ D. BEATRICE 12 COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT
Clasa a XI-a
1 CRISTEA ROBERT 11 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 90.00
2 ȘANDRU TIMOTEI 11 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 85.50
3 DRAGAN M.Ș. ALEXANDRA AUGUSTA 11 LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MURES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 82.75
4 GOIA I.V. IONELA ADELA 11 COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 82.25
5 URECHE IONUŢ 11 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 74.25
6 BRAN ANDRES 11 LICEUL TEHNOLOGIC SEBES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 73.00
7 POPA D.TUDOR GEORGE 11 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT
2 ȘANDRU TIMOTEI 11 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 85.50
3 DRAGAN M.Ș. ALEXANDRA AUGUSTA 11 LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MURES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 82.75
4 GOIA I.V. IONELA ADELA 11 COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 82.25
5 URECHE IONUŢ 11 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 74.25
6 BRAN ANDRES 11 LICEUL TEHNOLOGIC SEBES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 73.00
7 POPA D.TUDOR GEORGE 11 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT
Clasa a X-a
1 MIHAI ALBERTO EDUARDO 10 LICEUL TEHNOLOGIC SEBES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLA INTENSIV 87.00
2 COTOARĂ IRINA FABIA 10 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 85.00
3 SIMEDRU SORANA 10 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 81.00
4 PUIU I. IOAN CARLOS 10 COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 76.00
2 COTOARĂ IRINA FABIA 10 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 85.00
3 SIMEDRU SORANA 10 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 81.00
4 PUIU I. IOAN CARLOS 10 COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 76.00
Clasa a IX-a
1 MAN LUP ALECSANDRA 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 95.00
2 ŞUTEU L. LUZ-MARIA MILAGROS 9 LICEUL TEHNOLOGIC AIUD OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 91.50
3 BULBUCAN IOANA 9 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 77.50
4 ZUGA AMALIA 9 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 77.00
5 COVACIU S.SORINA REBECA 9 LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MURES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 76.50
6 RAȚIU ANDREI IOAN 9 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 68.50
7 BOTOGA HORAŢIU 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 65.50
8 SĂVAN DENIS 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT
9 VARGA F IULIA FRANCISCA 9 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT
10 GHERASIM D LUIS DANIEL 9 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV ABSENT
2 ŞUTEU L. LUZ-MARIA MILAGROS 9 LICEUL TEHNOLOGIC AIUD OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 91.50
3 BULBUCAN IOANA 9 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 77.50
4 ZUGA AMALIA 9 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 77.00
5 COVACIU S.SORINA REBECA 9 LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MURES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 76.50
6 RAȚIU ANDREI IOAN 9 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 68.50
7 BOTOGA HORAŢIU 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 65.50
8 SĂVAN DENIS 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT
9 VARGA F IULIA FRANCISCA 9 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT
10 GHERASIM D LUIS DANIEL 9 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV ABSENT
Clasa a VIII-a
1 CIUCUȘ B ARTURO 8 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 71.00