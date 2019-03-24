Rezultatele finale la Olimpiada de Limba Italiană și Limba Spaniolă, după proba orală. Ce punctaje au obținut elevii
Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele Olimpiadelor de Limba Italiană și Limba Spaniolă, după proba orală din 23 martie 2019.
Se califică la etapa națională primul elev clasat pentru fiecare nivel/clasă, cu condiția obținerii unui punctaj de minim 85 p.
Limba Spaniolă
1 CIUCUȘ B ARTURO 8 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 71.00 – 71.00
Clasa a IX-a
1 BOTOGA HORAŢIU 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 65.50 97.00 81.25
2 BULBUCAN IOANA 9 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 77.50 95.00 86.25
3 COVACIU S.SORINA REBECA 9 LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MURES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 76.50 87.00 81.75
4 GHERASIM D LUIS DANIEL 9 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV ABSENT ABSENT ABSENT
5 MAN LUP ALECSANDRA 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 95.00 100.00 97.50
6 RAȚIU ANDREI IOAN 9 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 68.50 100.00 84.25
7 SĂVAN DENIS 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
8 ŞUTEU L. LUZ-MARIA MILAGROS 9 LICEUL TEHNOLOGIC AIUD OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 91.50 95.00 93.25
9 VARGA F IULIA FRANCISCA 9 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
10 ZUGA AMALIA 9 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 77.00 90.00 83.50
Clasa a X-a
1 COTOARĂ IRINA FABIA 10 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 85.00 85.00 85.00
2 MIHAI ALBERTO EDUARDO 10 LICEUL TEHNOLOGIC SEBES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLA INTENSIV 87.00 100.00 93.50
3 PUIU I. IOAN CARLOS 10 COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 76.00 ABSENT
4 SIMEDRU SORANA 10 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 81.00 87.00 84.00
Clasa a XI-a
1 BRAN ANDRES 11 LICEUL TEHNOLOGIC SEBES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 73.00 83.00 78.00
2 CRISTEA ROBERT 11 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 90.00 90.00 90.00
3 DRAGAN M.Ș. ALEXANDRA AUGUSTA 11 LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MURES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 82.75 75.00 78.88
4 GOIA I.V. IONELA ADELA 11 COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 82.25 85.00 83.63
5 POPA D.TUDOR GEORGE 11 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
6 ȘANDRU TIMOTEI 11 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 85.50 95.00 90.25
7 URECHE IONUŢ 11 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 74.25 75.00 74.63
Clasa a XII-a
1 MANOILĂ D. BEATRICE 12 COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
2 TEODRESCU ALINA PETRUŢA 12 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 72.00 90.50 81.25
Limba Italiană
Clasa a VIII-a
1 BĂLUȚIU DENISSA 8 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 92.00 – 92.00
Clasa a IX-a
1 BUONTEMPO RAUL 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 75.00 100.00 87.50
2 GORAŞ MARIAN 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 80.00 92.00 86.00
3 NEGRUȚ VN MATTEO CLAUDIO 9 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 80.00 92.00 86.00
4 POP CRISTINA NATALIA 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 54.00 ABSENT –
Clasa a X-a
1 ARDELEANU STEFANIA 10 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 70.00 90.00 80.00
2 CRIŞAN ALEXANDRU 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 50.00 ABSENT –
3 MISTOCIU IZABELA ANTONIA 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 50.00 ABSENT –
4 NIȚĂ C.ROBERTA MARIA 10 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 85.00 75.00 80.00
5 OANCEA DARIUS 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
6 VOICU RAZVAN 10 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
Clasa a XI-a
1 SASU GHE.GEORGE GABRIEL 11 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 80.00 90.00 85.00
2 ȘERBAN RAMONA 11 LICEUL TEHNOLOGIC ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 80.00 95.00 87.50
3 SERAFINO C.MARIA ANTONELLA 11 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” SEBES OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV ABSENT ABSENT ABSENT
Clasa a XII-a
1 BACIU A OCTAVIAN 12 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF SIMION ȘTEFAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 86.00 97.00 91.50
2 BĂLUȚIU ALESSIA 12 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 75.00 100.00 87.50