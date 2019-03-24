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Rezultatele finale la Olimpiada de Limba Italiană și Limba Spaniolă, după proba orală. Ce punctaje au obținut elevii

Adăugat de Ziarul Unirea în 24.03.2019.
Salvat la Ştirea zilei

Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele Olimpiadelor de Limba Italiană și Limba Spaniolă, după proba orală din 23 martie 2019.

Se califică la etapa națională primul elev clasat pentru fiecare nivel/clasă, cu condiția obținerii unui punctaj de minim 85 p.

Limba Spaniolă

Clasa a VIII-a

1 CIUCUȘ B ARTURO 8 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 71.00 – 71.00

Clasa a IX-a

1 BOTOGA HORAŢIU 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 65.50 97.00 81.25
2 BULBUCAN IOANA 9 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 77.50 95.00 86.25
3 COVACIU S.SORINA REBECA 9 LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MURES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 76.50 87.00 81.75
4 GHERASIM D LUIS DANIEL 9 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV ABSENT ABSENT ABSENT
5 MAN LUP ALECSANDRA 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 95.00 100.00 97.50
6 RAȚIU ANDREI IOAN 9 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 68.50 100.00 84.25
7 SĂVAN DENIS 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
8 ŞUTEU L. LUZ-MARIA MILAGROS 9 LICEUL TEHNOLOGIC AIUD OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 91.50 95.00 93.25
9 VARGA F IULIA FRANCISCA 9 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
10 ZUGA AMALIA 9 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 77.00 90.00 83.50

Clasa a X-a

1 COTOARĂ IRINA FABIA 10 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 85.00 85.00 85.00
2 MIHAI ALBERTO EDUARDO 10 LICEUL TEHNOLOGIC SEBES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLA INTENSIV 87.00 100.00 93.50
3 PUIU I. IOAN CARLOS 10 COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 76.00 ABSENT
4 SIMEDRU SORANA 10 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 81.00 87.00 84.00

Clasa a XI-a

1 BRAN ANDRES 11 LICEUL TEHNOLOGIC SEBES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 73.00 83.00 78.00
2 CRISTEA ROBERT 11 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 90.00 90.00 90.00
3 DRAGAN M.Ș. ALEXANDRA AUGUSTA 11 LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MURES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 82.75 75.00 78.88
4 GOIA I.V. IONELA ADELA 11 COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 82.25 85.00 83.63
5 POPA D.TUDOR GEORGE 11 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
6 ȘANDRU TIMOTEI 11 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 85.50 95.00 90.25
7 URECHE IONUŢ 11 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 74.25 75.00 74.63

Clasa a XII-a

1 MANOILĂ D. BEATRICE 12 COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
2 TEODRESCU ALINA PETRUŢA 12 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 72.00 90.50 81.25

Limba Italiană

Clasa a VIII-a

1 BĂLUȚIU DENISSA 8 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 92.00 – 92.00

Clasa a IX-a

1 BUONTEMPO RAUL 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 75.00 100.00 87.50
2 GORAŞ MARIAN 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 80.00 92.00 86.00
3 NEGRUȚ VN MATTEO CLAUDIO 9 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 80.00 92.00 86.00
4 POP CRISTINA NATALIA 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 54.00 ABSENT –

Clasa a X-a

1 ARDELEANU STEFANIA 10 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 70.00 90.00 80.00
2 CRIŞAN ALEXANDRU 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 50.00 ABSENT –
3 MISTOCIU IZABELA ANTONIA 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 50.00 ABSENT –
4 NIȚĂ C.ROBERTA MARIA 10 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 85.00 75.00 80.00
5 OANCEA DARIUS 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
6 VOICU RAZVAN 10 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT

Clasa a XI-a

1 SASU GHE.GEORGE GABRIEL 11 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 80.00 90.00 85.00
2 ȘERBAN RAMONA 11 LICEUL TEHNOLOGIC ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 80.00 95.00 87.50
3 SERAFINO C.MARIA ANTONELLA 11 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” SEBES OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV ABSENT ABSENT ABSENT

Clasa a XII-a

1 BACIU A OCTAVIAN 12 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF SIMION ȘTEFAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 86.00 97.00 91.50
2 BĂLUȚIU ALESSIA 12 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 75.00 100.00 87.50

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Tel: 0258.811.419

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