Rezultatele FINALE ale olimpiadelor de Limba Engleză, Italiană și Spaniolă. Ce punctaje au obținut elevii
Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele Olimpiadelor Județene de Limba Engleză, Franceză, Italiană și Spaniolă, după contestații.
Rezultate la Limba Engleză
1 CRIHAN GIANINA VII MURESAN ROXANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 99.00 I
2 BRAȘOVEANU MARIA PATRICIA VII IFTIMIE PAULESCU IULA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 SEBEȘ 98.50 II
3 HAȚEGAN DRAGOȘ VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 98.50 II
4 TODORAN DIANA VII CONTAN GIORGIANA LICEUL TEORETIC “SFÂNTUL IOSIF” ALBA IULIA 97.00 III
5 DENEȘ EDUARD VII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 96.50 M1
6 DUMITRAS KARINA VII MURESAN ROXANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 96.00 M2
7 HERLEA ALEXIA VII CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR 96 M2
8 MARCU ANDREI NICHOLAS VII MIHEȚIU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ 96.00 M2
9 MARELE A. C. MIHAI VII BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ 96.00 M2
10 SPĂTĂCEAN ANA VII SIBIȘAN DIANA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR CUGIR 95.50 M3
11 DIACU DIANA VII BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 95.00 M
12 MUSCĂ MIRUNA VII ALDEA ROCSANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘONA ȘONA 95.00 M
13 VARMAGA EMANUEL RAUL VII TODORAN FELICIA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 95.00 M
14 BUDAI BIANCA ANTONIA VII IOAN CASANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AXENTE SEVER” AIUD 95.00 M
15 TUINEA ANTONIO VII MURESAN ROXANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 93.00 M
16 TECȘA ADRIANA VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 92.50 M
17 BLEANȚ ALEXIA MARIA VII GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 92.00 M
18 MIHOTA ROȘIAN JUANA ISZABELA VII OPROIU MARIA- MIHAIELA LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD 91.00 M
19 MORAR VLADIMIR VII MIHALCA ANDREIA, RUSU ELENA COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 91.00 M
20 BIRTA C. ANDREI-CRISTIAN VII BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ 90.00 M
21 CĂSTRASE E. ANTONIO VII BIRTA DANA VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ 90.00 M
22 DRAICA ELISABETA VII BELAȘCU ANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 90.00 M
23 KIȘ ARIANA VII CEBOTARI LUMINIȚA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR CUGIR 89.50 M
24 POP OANA VII SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 89.50 M
25 CORDOȘ FILIP VII BELAȘCU ANCA/LAZĂR ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 89.00 M
26 NĂCREALĂ VLAD GEORGE VII MURESAN ROXANA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA 89.00 M
27 MIRCEA SILVIA VII SIBIȘAN DIANA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR CUGIR 88.00 M
28 STOINA ALEXIA VII STOINA RODICA DELIA LICEUL “DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEŞ 88.00 M
29 NECȘ ALEXIA MARIA VII GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 87.50 M
30 STAN IOANA VII BUDAE NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI 87.00 M
31 VARGA MIRJAM ALIZ VII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 87.00 M
32 CLOAMBA DARIUS VII PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 86.50 M
33 MARIAN EMILIAN VII BUDAE NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI CÂMPENI 86.50 M
34 VELIȘCU SORANA VII SIBIȘAN DIANA DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA”, CUGIR CUGIR 86.50 M
35 NAGY RAREȘ VII GHERGHINESCU EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 86.00 M
36 VLAD ANDREI VII PLEȘA SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 86.00 M
Clasa a VIII-a
1 STROESCU ALEXANDRU VIII BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 97.00 I
2 LEVIȚCHI DARIA IOANA VIII OARGĂ ADINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 95.50 II
3 BADEA BIANCA VIII MOCANU ANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA 95.00 III
4 PLESA DIANA VIII CALISTRU IULIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA 94.00 M1
5 COMAN ANDREI BOGDAN VIII GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 93.00 M2
6 MĂRGINEAN CARLA VIII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 92.50 M3
7 BĂJAN DARIA VIII BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 92.00 M
8 CINDREA ADRIAN VIII MARCU MIHAIELA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 92.00 M
9 FURNEA THOMAS VIII BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 92.00 M
10 ONEȚ ANDRA VIII BUDAE NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI 92.00 M
11 CERBU CODRUȚ VIII BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 90.00 M
12 MĂRGINEAN ROBERT VIII BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 90.00 M
13 MĂRGINEAN SANDRA VIII POPA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 90.00 M
14 ONOFREI LUCA DUMITRU VIII LESENCIUC CRISTINA LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ 90.00 M
15 CERNUSCA DAN VIII CERNUSCA SIMONA LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA 89.00 M
16 ȘANDRU FLAVIUS VIII BIRCEA ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 89.00 M
17 RĂULEA DARIA VIII LESENCIUC CRISTINA LICEUL GERMAN SEBEȘ SEBEȘ 88.50 M
18 AVRAM PAUL EDUARD VIII BELAȘCU ANCA CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA 87.00 M
19 ȘTEF ANDREEA VIII CIOLAN IULIA ȘC. GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU”, BLAJ BLAJ 87.00 M
20 NEGRESCU ALEXIA SENDY VIII GRAD EMILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA 85.50 M
21 DOMȘA DENISA ELENA VIII Comșa Maria Florina Școala Gimnazială “Ion Breazu”, Mihalț TEIUS 85.00 M
22 MAIER HORAȚIU GABRIEL VIII PARASCHIVESCU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 85.00 M
23 MĂRGINEAN DAN VIII STĂNCESCU DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA 85.00 M
24 PAL A.I. BIANCA-MIRUNA VIII BIRTA DANA-VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ 85.00 M
Clasa a IX-a A
1 ARION V.C. RADU IX- sec A SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 95.00 98,00 96,50 I
2 ŢĂRAN CĂLIN ROBERT IX- sec A TOADER ANDREIA LICEUL “DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEŞ 95.00 85,00 90,00 II
3 VOINA ANDREEA IX- sec A SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 95.00 ABSENT 95,00 III
4 FERNANDES DARIA IX- sec A HAŢEGAN ANCA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR 90.00 90.00 M1
5 MUNTEAN IUNIA TEREZA IX- sec A BARBU IOANA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 90.00 90.00 M1
6 TUNSOIU C.A. VLAD ANDREI IX- sec A MUNTEAN AIDA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 90.00 90.00 M1
7 LUCA TUDOR VASILE IX- sec A MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 89.00 89.00 M2
8 TURC ANA IX- sec A TOADER ANDREIA LICEUL “DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEŞ 88.50 88.50 M3
9 DOCOLIN I.A. MIRUNA MARIA IX- sec A ONAC IULIA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 87.50 87.50 M
10 MORAR ŞTEFANIA MARIA IX- sec A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 87.50 87.50 M
11 NEWELL MEGAN-CRISTINA IX- sec A GROZA BENIAMIN LICEUL “HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD 87.00 87.00 M
12 CLAMBA MARIA ALEXANDRA IX- sec A TODORAN FELICIA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ” SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 86.00 86.00 M
Clasa a IX-a B
1 BLAJ I.R. HORAŢIU IX -sec.B GLIGOR LILIANA /MUNTEAN AIDA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 95.00 92,00 93,50 I
2 ANCA GABRIEL MARK IX -sec.B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 88.00 88.00 II
3 SAVA ROXANA DANIELA IX -sec.B BARBU IOANA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 88.00 88.00 II
4 POJAR LIDIA IX -sec.B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 87.00 87.00 III
5 BOZDOG I. ANA ROXANA IX -sec.B GLIGOR LILIANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 87.00 87.00 III
6 BOTA PAULA IX -sec.B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 86.00 86.00 M1
7 MARINA A. MARIA EMILIANA IX -sec.B GLIGOR LILIANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 85.50 85,50 M2
8 MAN ANDRADA IX -sec.B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 85.00 85.00 M3
Clasa a X-a A
1 BOTA VIVIANA X – sec.A DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 95.00 100.00 97,50 I
2 PRICOP C.C. LAURENȚIU-CONSTANTIN X – sec.A ROGOJAN VIORICA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ 98.00 96,00 97,00 II
3 DEHELEAN ALEXANDRU X – sec.A MUNTEANU DINORA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 95.00 98,00 96,50 III
4 TUFANESCU C. ANTONIA EMA X – sec.A VANŢ LILICA LICEUL TEORETIC ” DAVID PRODAN” CUGIR 95.00 96,00 95,50 M1
5 MIHEȚ VLAD X – sec.A SELYEM ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CIMPENI 95.00 94,00 94,50 M2
6 BANCIU GEORGE X – sec.A SEICEAN DAIANA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 95.00 92,00 93,50 M3
7 SZABO OVIDIU X – sec.A CHIOREAN ALINA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 93.00 93,00 M
8 BRĂTESCU ALEXANDRU X – sec.A BRATU CORNELIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 92.00 92,00 M
9 GHERMAN ANDREEA GEANINA X – sec.A LUPSA IOANA ANCA LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA 92.00 92,00 M
10 BĂNESCU SEBASTIAN X – sec.A MUNTEANU DINORA COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 88.00 88,00 M
11 DOROIMAN RAUL X – sec.A BRATU CORNELIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 85.00 85,00 M
12 DUCA C. LAVINIA X – sec.A ROGOJAN VIORICA LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ 85.00 85,00 M
Clasa a X-a B
NR NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PROFESOR ÎNDRUMĂTOR UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LOCALITATEA PUNCTAJ FINAL DUPA CONTESTATII PUNCTAJ PROBA ORALA PUNCTAJ FINAL PREMIUL
1 VOINA D. MARIA X- Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 97.00 100.00 98,50 I
2 KISS I. OCTAVIA X- Sec. – B GOȚIA IOANA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 95.00 98,00 96,50 II
3 LITAN D.A. CRISTINA X- Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 95.00 98,00 96,50 II
4 RANCA FLORINA DENISA X- Sec. – B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 93.00 93,00 III
5 FUFEZAN MIHAI CRISTIAN X- Sec. – B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 90.50 90,50 M1
6 VLAD T.D. RAREŞ DANIEL X- Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 90.00 90,00 M2
7 BORDEA I.A. RĂZVAN CLAUDIU X- Sec. – B MUNTEAN AIDA/SUCIU GABRIELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 87.50 87,50 M3
8 DANCEA CARLA MARIA X- Sec. – B MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 85.00 85,00 M
Clasa a XI-a A
1 TEODORESCU TANIA XI Sec. – A SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 97.00 93,50 95,25 I
2 SPĂTĂCEAN TUDOR XI Sec. – A SOLOMON ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL „I. M. CLAIN”, BLAJ BLAJ 95.00 81,00 88,00 II
3 TÎRZIU DARIA TEODORA XI Sec. – A APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA 89.00 89,00 III
4 TAT BIANCA IULIA XI Sec. – A DRĂGHIȚĂ ANCA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 88.00 88,00 M1
5 MIHĂILĂ ALEXIA XI Sec. – A HAMORSZKI ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 86.00 86,00 M2
6 MUNTEAN LARISA ANDRADA XI Sec. – A HAMORSZKI ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 86.00 86,00 M2
7 MARC DANIEL IOAN XI Sec. – A BOLD SANDA COLEGIUL NAȚIONAL AVRAM IANCU CÂMPENI 85.00 85,00 M3
Clasa a XI-a B
1 MARC C. RAREŞ EUGEN a XI-a Sec. – B ZISU MIHAELA COLEGIUL NATIONAL “H.C.C.” ALBA IULIA 97.00 100.00 98,50 I
2 IUONAȘ LUCIAN a XI-a Sec. – B HAMORSZKI ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 90.00 90,00 II
3 CATELINA ANDREEA a XI-a Sec. – B DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL LUCIAN BLAGA SEBEȘ SEBEȘ 87.00 87,00 III
Clasa a XII-a A
NR NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PROFESOR ÎNDRUMĂTOR UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LOCALITATEA PUNCTAJ FINAL DUPA CONTESTATII PUNCTAJ PROBA ORALA PUNCTAJ FINAL PREMIUL
1 LAZĂR ALEXANDRU-VIOREL XII Sec. – A CHIOREAN ALINA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA 95,00 92,50 93,75 I
2 PETECUȚĂ LAZĂR M. TEODORA MARIA XII Sec. – A ZISU MIHAELA COLEGIUL NATIONAL “HCC” ALBA IULIA 86,00 86,00 II
Clasa a XII-a B
1 CRIȘAN ALESSANDRA XII -Sec. B HAMORSZKI ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD 95 94,50 94,75 I
Rezultate Limba Spaniolă
Clasa a VIII-a
1 CIUCUȘ B ARTURO 8 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 71.00 – 71.00
Clasa a IX-a
9 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV ABSENT ABSENT ABSENT
9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 95.00 100.00 97.50
9 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 77.00 90.00 83.50
9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
9 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
9 LICEUL TEHNOLOGIC AIUD OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 91.50 95.00 93.25
9 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 77.50 95.00 86.25
9 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 68.50 100.00 84.25
9 LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MURES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 76.50 87.00 81.75
9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 65.50 97.00 81.25
Clasa a X-a
10 LICEUL TEHNOLOGIC SEBES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLA INTENSIV 87.00 100.00 93.50
10 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 81.00 87.00 84.00
10 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 85.00 85.00 85.00
10 COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 76.00 ABSENT
Clasa a XI-a
11 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 85.50 95.00 90.25
11 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 90.00 90.00 90.00
11 LICEUL TEHNOLOGIC SEBES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ INTENSIV 73.00 83.00 78.00
11 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
11 COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 82.25 85.00 83.63
11 LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MURES OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 82.75 75.00 78.88
11 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 74.25 75.00 74.63
Clasa a XII-a
12 COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
12 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ NORMAL 72.00 90.50 81.25
Rezultate Limba Italiană
Clasa a VIII-a
8 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 92.00 – 92.00
Clasa a IX-a
3 NEGRUȚ VN MATTEO CLAUDIO 9 LICEUL DE ARTE ”REGINA MARIA” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 80.00 92.00 86.00
4 POP CRISTINA NATALIA 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 54.00 ABSENT –
1 BUONTEMPO RAUL 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 75.00 100.00 87.50
2 GORAŞ MARIAN 9 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 80.00 92.00 86.00
Clasa a X-a
ARDELEANU STEFANIA 10 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 70.00 90.00 80.00
NIȚĂ C.ROBERTA MARIA 10 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 85.00 75.00 80.00
CRIŞAN ALEXANDRU 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 50.00 ABSENT –
MISTOCIU IZABELA ANTONIA 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 50.00 ABSENT –
OANCEA DARIUS 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
VOICU RAZVAN 10 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL ABSENT ABSENT ABSENT
Clasa a XI-a
11 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” SEBES OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV ABSENT ABSENT 85.00
11 LICEUL TEHNOLOGIC ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 80.00 95.00 87.50
11 COLEGIUL NATIONAL ”HOREA ,CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 80.00 90.00 ABSENT
Clasa a XII-a
12 LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” ALBA IULIA OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ INTENSIV 75.00 100.00 87.50
12 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF SIMION ȘTEFAN” CUGIR OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ NORMAL 86.00 97.00 91.50