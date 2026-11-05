Rețelele sociale ar putea fi interzise copiilor sub 15 ani în România: Platformele de socializare, obligate să verifice vârsta utilizatorilor și să împiedice accesul minorilor
Copiii sub 15 ani din România riscă să nu mai aibă acces la rețelele sociale. Un proiect de lege inițiat de parlamentari USR a trecut tacit de Senat și urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților.
Conform documentului, platformele online ar putea fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor și să respecte noi reguli pentru protejarea minorilor.
Dacă legea va fi adoptată, platformele de socializare vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor și să împiedice accesul copiilor sub 15 ani.
Potrivit proiectului, platformele ar avea la dispoziție șase luni pentru a verifica vârsta utilizatorilor care au deja conturi. Cei care nu au împlinit 15 ani nu ar mai putea folosi aceste rețele, chiar dacă și-au creat conturile în urmă cu mai mulți ani. Și pentru adolescenții cu vârste între 15 și 18 ani sunt prevăzute măsuri suplimentare de protecție.
Conturile ar urma să fie private în mod automat, mesajele de la persoane necunoscute să fie blocate, iar publicitatea personalizată, bazată pe profilul utilizatorului, să fie dezactivată. Platformele ar trebui să activeze și instrumente care să îi avertizeze pe tineri în legătură cu timpul petrecut online.
Deocamdată, nu a fost stabilită o metodă de verificare, însă există mai multe soluții prin care platformele ar putea confirma vârsta utilizatorilor. Una ar fi folosirea unei identități digitale. În România există deja aplicația ROeID, prin care oamenii își pot confirma identitatea online. Procesul presupune verificarea actului de identitate, fotografierea feței și o înregistrare video în care trebuie să citești un text. Sunt sisteme cu verificări stricte, pe care este greu să le păcălești.
Vorbim însă doar despre o propunere legislativă. Camera Deputaților poate modifica prevederile, le poate aproba sau poate respinge proiectul, notează stirileprotv.ro.
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