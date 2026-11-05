Cum va fi vremea în weekend: Sfârșitul de săptămână începe cu vreme rece, minime de -8 grade, ceață și ninsori la munte. Când începe să se încălzească

În weekend-ul 6-8 noiembrie 2026, vremea va rămâne rece în cea mai mare parte a României, sfârșitul de săptămână aducând temperaturi negative pe timpul nopții, ceață și condiții de burniță.

Potrivit prognozei publicate miercuri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile minime vor coborî până la -8 grade, iar în depresiuni pot fi chiar mai scăzute. O încălzire treptată este așteptată începând de duminică, însă ploile vor reveni în cursul săptămânii viitoare.

Meteorologii anunță că vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru începutul lunii noiembrie, în special dimineața și noaptea. În București, temperaturile vor coborî sub pragul înghețului în weekend, în timp ce maximele se vor situa în jurul valorii de 10 grade.

Vineri, 6 noiembrie: Temperaturile cresc ușor, dar nopțile rămân reci

Vineri, valorile termice diurne vor crește ușor în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 15 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-vestul Olteniei.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe izolate în regiunile estice. La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

Vântul va avea intensificări în Moldova, nord-estul Munteniei și Dobrogea, cu viteze de 40-50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor ajunge la 60-70 km/h.

Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între -4 și 4 grade. Spre dimineață, pe arii restrânse se va forma ceață, posibil asociată cu burniță.

În Capitală, temperatura maximă va urca la 12-13 grade, în timp ce minima va fi de 1-2 grade.

Sâmbătă, 7 noiembrie: Weekendul începe cu vreme rece și minime de -8 grade

Sâmbătă va fi una dintre cele mai reci zile ale intervalului analizat, în special pe timpul nopții. Meteorologii anunță temperaturi sub mediile climatologice în cea mai mare parte a țării.

Maximele vor fi cuprinse între 4 și 13 grade, în timp ce temperaturile minime vor coborî până la -8 grade, putând fi chiar mai scăzute în depresiuni. Pe litoral și în dealurile vestice, nopțile vor fi ceva mai blânde.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu posibile intensificări în estul și sud-estul țării.

Un fenomen important va fi ceața, care se va forma mai ales dimineața și noaptea, în special în zonele joase de relief. Local, aceasta ar putea fi asociată cu burniță.

În București, vremea se va răci din nou. Maxima va fi de 8-10 grade, iar minima se va situa între -1 și 1 grad.

Duminică, 8 noiembrie: Ușoară încălzire, dar diminețile rămân reci

Duminică, temperaturile din timpul zilei vor crește ușor față de sâmbătă, însă vremea va rămâne rece dimineața și mai ales noaptea.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 7 și 13 grade, iar minimele vor fi cuprinse între -5 și 5 grade.

Cerul va fi variabil, dar spre sfârșitul intervalului în vestul țării vor apărea înnorări, iar probabilitatea de ploaie va crește.

Ceața va continua să fie prezentă, în special în zonele joase din sudul și estul României, la începutul și spre sfârșitul intervalului.

În București, maxima va fi de aproximativ 10 grade, iar minima se va situa între -2 și 1 grad. Spre noapte vor fi condiții de ceață.

Luni, 9 noiembrie: Temperaturile se apropie de normal, dar revin ploile

La începutul săptămânii viitoare, temperaturile din timpul zilei se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Maximele vor fi cuprinse între 8 și 13 grade, iar minimele între -3 și 5 grade.

Cerul se va înnora treptat în mare parte a țării, iar în jumătatea vestică va ploua local. În zonele montane aferente sunt prognozate precipitații mixte.

În Capitală, temperaturile vor ajunge la 12-13 grade în timpul zilei și vor coborî la 1-3 grade noaptea. Dimineața vor fi condiții de ceață.

Marți, 10 noiembrie: Ploile se extind în majoritatea regiunilor

Marți, probabilitatea de ploaie va fi ridicată în majoritatea zonelor țării. La munte, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 14 grade, iar cele minime între -1 și 6 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate.

În București, cerul va fi mai mult noros și va crește probabilitatea de ploaie. Maxima va fi de 9-11 grade, iar minima de 3-4 grade.

Miercuri, 11 noiembrie: Temperaturile încep să crească

Miercuri, meteorologii estimează o ușoară creștere a temperaturilor, în timp ce ploile se vor semnala doar pe arii restrânse.

Maximele vor fi cuprinse între 9 și 14 grade, iar minimele între 0 și 7 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va forma ceață.

În Capitală, maxima va ajunge la 11-12 grade, iar minima va fi de 2-4 grade. Probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vremea se încălzește și mai mult spre mijlocul lunii noiembrie

Potrivit estimărilor ANM pentru intervalul 12-15 noiembrie, temperaturile vor continua să crească în primele două zile, existând posibilitatea ca acestea să depășească mediile climatologice specifice perioadei.

În schimb, probabilitatea de precipitații va crește treptat. Ploile vor apărea mai întâi în vestul și nordul țării, urmând să se extindă și în celelalte regiuni.

Și în București este așteptată o încălzire, cu temperaturi posibil peste valorile normale pentru mijlocul lunii noiembrie. Probabilitatea de ploaie va crește spre sfârșitul intervalului.

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