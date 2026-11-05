Călin Georgescu mai rămâne în arest preventiv. Tribunalul București a amânat decizia privind eliberarea: Când se reia judecata
Călin Georgescu mai rămâne în arest preventiv. Tribunalul București a amânat decizia privind eliberarea: Când se reia judecata
Călin Georgescu trebuie să mai aștepte pentru a afla dacă va putea părăsi arestul preventiv. Tribunalul București a amânat judecarea cererii prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale solicită înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Noul termen a fost stabilit pentru luni, 9 noiembrie, la ora 12:00.
Călin Georgescu a fost adus joi dimineață la Tribunalul București, unde urma să fie analizată solicitarea de înlocuire a arestului preventiv. Judecătoarea a decis însă amânarea cauzei, pentru a avea timpul necesar să studieze dosarul și documentele aflate la dispoziția instanței.
Potrivit soției sale, Cristela Georgescu, dosarul este unul voluminos, cuprinzând 25 de volume și peste 10.000 de pagini. Aceasta a susținut că solicitarea a fost depusă încă de luni, însă documentația a ajuns la Tribunal abia miercuri după-amiază.
Cristela Georgescu: „Călin este nevinovat!”
După amânarea ședinței, Cristela Georgescu a reacționat public, criticând modul în care cazul soțului său este prezentat de unele televiziuni. Ea a acuzat că difuzarea repetată a imaginilor în care acesta apare încătușat creează o percepție de vinovăție înaintea unei condamnări definitive.
Totodată, aceasta a atras atenția că motivarea hotărârii Curții de Apel București, prin care arestul preventiv a fost prelungit cu încă 30 de zile, nu ar fi fost încă pusă la dispoziția părților.
„Ne aflăm, așadar, în situația în care există deja o hotărâre definitivă de prelungire a arestării preventive, dar motivele care au dus la această soluție nu sunt încă disponibile pentru a putea fi analizate”, a transmis Cristela Georgescu.
Aceasta a subliniat că solicitarea depusă de soțul său reprezintă exercitarea unui drept legal, garantat oricărei persoane care beneficiază de prezumția de nevinovăție.
De ce se află Călin Georgescu în arest preventiv
Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.
Ancheta a fost declanșată în urma unei plângeri formulate de omul de afaceri Răzvan Leu, care ar fi fost atras într-o presupusă afacere cu tranzacții de metale prețioase și obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, pentru facilitarea finanțării i s-ar fi solicitat o garanție de un milion de euro, la care s-ar fi adăugat ulterior încă 100.000 de euro. Creditul promis nu ar mai fi fost acordat, iar omul de afaceri nu și-ar fi recuperat suma transferată, de 1,1 milioane de euro.
În acest dosar, Tribunalul București a dispus în repetate rânduri măsuri mai favorabile pentru Georgescu, însă Curtea de Apel București a întors de fiecare dată deciziile.
sursa: Mediafax
foto: arhivă
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