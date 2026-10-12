Curier Județean

Rețeaua de canalizare, extinsă în două sate ale comunei Valea Lungă: Ce valoare are contractul propus constructorilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 29 de minute

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Rețeaua de canalizare, extinsă în două sate ale comunei Valea Lungă: Ce valoare are contractul propus constructorilor

Primăria Valea Lungă a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor pentru unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din istoria sa recentă: extinderea rețelei de canalizare în satele Valea Lungă și Lunca.

Petrecerea Divorțaților

Valoarea estimată a contractului este de 9.429.403,46 lei, fără TVA.

Operatorii economici au la dispoziție termenul până la 30 octombrie 2026 pentru a-și depune ofertele.

Ce se construiește

Proiectul prevede o rețea de canalizare menajeră în sistem separativ, care va însuma 10.597 de metri. Apele uzate vor curge gravitațional spre stația de epurare existentă din comună. Acolo unde relieful nu permite scurgerea gravitațională, intervin 11 stații de pompare, care duc apa către cel mai apropiat cămin sau către o stație existentă.

Componentele principale, conform documentației:

*conducta principală: PVC cu diametrul de 250 mm, pe aproximativ 6,2 km;

*conducta de refulare: PEHD cu diametrul de 110 mm, pe circa 1,2 km;

*racorduri menajere: conducte PVC de 160 mm, pe aproape 3 km, cu 240 de racorduri;

*cămine de vizitare: 201, dintre care 190 cu diametrul de 1.000 mm și 11 cu 1.500 mm;

*cămine de racord: 240, din PVC, cu diametrul de 400 mm.

Căminele de racord se amplasează la limita proprietății, tocmai pentru a nu sparge carosabilul. Traversările drumurilor se fac prin foraj orizontal, acolo unde este cazul. Acceselor și trotuarelor afectate trebuie să li se refacă starea inițială, iar structura rutieră se reface la final, în funcție de tipul existent.

Regulile jocului pentru constructori

Contractul este de execuție, fără proiectare, pe baza Proiectului tehnic nr. 02/2026, elaborat de S.C. INSTAL GRID S.R.L. Procedura este simplificată, într-o singură etapă, derulată integral online în SEAP. Singurul criteriu de atribuire este prețul cel mai scăzut, aplicat ofertelor admisibile.

Câteva cifre și condiții:

*durata de execuție: maximum 18 luni de la ordinul de începere;

*garanția lucrărilor: minimum 60 de luni de la recepția la terminare;

*plata: în 30 de zile de la emiterea facturii, pe baza situațiilor de plată confirmate de dirigintele de șantier și a cantităților efectiv măsurate;

*semnarea contractului: câștigătorul are 5 zile de la invitație, altfel pierde garanția de participare.

foto – Valea Lungă (arhivă; cu rol ilustrativ)

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