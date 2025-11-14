Restaurantul Cetății – PUB 13 spune de 22 de ani povestea Alba Iuliei. Locul unde istoria și oamenii se întâlnesc la aceeași masă

PUB 13, unul dintre cele mai apreciate restaurante din Alba Iulia, marchează 22 de ani de poveste în inima Cetății Alba Carolina. Locul a devenit un simbol al orașului, un spațiu în care tradiția, istoria și comunitatea se întâlnesc zi de zi.

De 22 de ani, zidurile noastre spun povestea unui oraș și a unei comunități.

Aici, în inima Cetății Alba Carolina, fiecare masă, fiecare râset și fiecare amintire au legat oameni și generații.

Am devenit mai mult decât un restaurant — am devenit o punte între generații, între trecut și prezent, între istorie și viață trăită.

Sub aceste bolți s-au născut prietenii, s-au sărbătorit familii, s-au ținut concerte și evenimente care au unit o comunitate întreagă.

Am fost martorii bucuriilor, ai revederilor și ai clipelor care au rămas în suflete.

Pentru unii, am fost locul primei iubiri; pentru alții, locul în care s-au întors mereu „acasă”.

Suntem printre puținele restaurante din România care au traversat peste două decenii de istorie vie.

Ne onorează să fim mândri membri ai Historic Cafés Route – Cultural Route of the Council of Europe, alături de alte locații care au scris istoria Europei.

Lonely Planet ne-a desemnat Top Choice in Transylvania și România, iar TasteAtlas ne recomandă pentru bucătăria autentică tradițională.

Suntem recunoscători pentru zecile de mii de recenzii care ne-au menținut constant în topurile TripAdvisor și Google Maps, și pentru ecourile care au trecut dincolo de zidurile Cetății, în paginile Chicago Tribune, L.A. Times, și ale presei naționale și locale.

Dar mai presus de toate, ne onorează legătura cu voi — oamenii din Alba Iulia.

Voi, cei care ați crescut cu noi, ați sărbătorit cu noi și ne-ați lăsat o parte din povestea voastră.

De 22 de ani suntem familie, comunitate și istorie.

Și povestea merge mai departe…împreună !

De 22 de ani, istoria orașului trăiește aici, zi de zi, prin oameni. Prin voi.

PUB 13 – Restaurantul Cetății: Gustul istoriei. Puntea dintre generații.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI