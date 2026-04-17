Reorganizare masivă la Ministerul Muncii: Se înființează Casa Națională de Pensii Publice, Ocupare și Plăți și Autoritatea Națională pentru Inspecție și Control în Domeniul Muncii și Securității Sociale. Ce instituții vor fi comasate

Ministerul Muncii a pus recent în transparență decizională proiectul de lege prin care propune cea mai amplă reorganizare instituțională din ultimii peste 20 de ani, prin simplificarea structurii administrative și creșterea eficienței serviciilor oferite cetățenilor.

Reforma vizează comasarea mai multor instituții cu atribuții complementare, ceea ce va duce la reducerea numărului de posturi de conducere, dar fără reducerea personalului.

„După mai bine de două decenii, facem prima schimbare substanțială în structura Ministerului Muncii printr-un proces de reorganizare care urmărește simplificarea funcționării instituției: din cele patru agenții existente în prezent — Inspecția Muncii, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă — vor rămâne doar două. Una va avea rol de control, iar cealaltă se va ocupa de gestionarea plăților. Reducem astfel birocrația și înjumătățim numărul funcțiilor de conducere. Această reorganizare nu va duce la concedierea personalului existent”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre – Florin Manole.

În urma comasării Inspecției Muncii (IM), a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) vor rezulta doar două instituții, respectiv: Autoritatea Națională pentru Inspecție și Control în Domeniul Muncii și Securității Sociale și Casa Națională de Pensii Publice, Ocupare și Plăți.

Casa Națională de Pensii Publice, Ocupare și Plăți

Proiectul prevede înființarea Casa Națională de Pensii Publice, Ocupare și Plăți (CNPPOP) ca instituție centrală cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Muncii, prin comasarea mai multor structuri: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (cu excepția controlului și recuperării debitelor), Casa Națională de Pensii Publice și partea de gestionare a beneficiilor sociale din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

În subordinea sa vor funcționa, la nivel județean și în București, case județene de pensii, ocupare și plăți, care preiau atribuții din instituțiile existente (plăți sociale, pensii și ocupare), cu anumite excepții legate de activitățile de control.

CNPPOP va prelua și instituții precum centrele regionale de formare profesională, Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu și Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă. Finanțarea se va face din bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale.

Instituția va fi condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepreședinți, un secretar general și un secretar general adjunct. De asemenea, va exista un consiliu de administrație format din reprezentanți ai Guvernului, sindicatelor și patronatelor.

La nivel teritorial, conducerea caselor județene va fi asigurată de directori executivi, iar activitatea va include și structuri locale, centre de formare profesională și puncte de lucru. Totodată, se vor constitui consilii tripartite consultative pentru domeniul accidentelor de muncă și bolilor profesionale.

„Ghișeul unic” pentru pensii, șomaj și beneficii sociale

Din Nota de fundamentare a actului normativ reiese că, prin comasarea caselor de pensii cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă și agențiile de plăți sociale, se va înființa un singur centrul la nivel județean, un fel de „ghișeu unic” care se va ocupa de pensii, șomaj și beneficii sociale.

„În subordinea CNPPOP se înființează la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, case județene de pensii, ocupare și plăți (…) prin preluarea atribuțiilor și structurilor (…) de la agențiile pentru plăți și inspecție socială (…) a atribuțiilor personalului și structurilor de la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă (…) și a atribuțiilor personalului și structurilor de la casele teritoriale de pensii”, se arată în documentul citat.

Altfel spus, centrele județene se vor ocupa de pensii (CNPP), ocupare/șomaj (ANOFM) și beneficii sociale (ANPIS).

Autoritatea Națională pentru Inspecție și Control în Domeniul Muncii și Securității Sociale

ANICDMSS se înființează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, prin comasarea Inspecției Muncii, a activităților de inspecție socială din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a componentelor de control și recuperare debite din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

La nivel local vor funcționa direcții județene și pentru municipiul București, ca servicii publice deconcentrate, care vor prelua atribuțiile corespunzătoare de la instituțiile existente.

Autoritatea este finanțată de la bugetul de stat și are rol de control în domenii precum relațiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă, securitatea socială, asistența socială, serviciile sociale, dizabilitatea și ocuparea forței de muncă.

Conducerea este asigurată de un inspector general de stat (înalt funcționar public), ajutat de doi adjuncți. În cadrul instituției funcționează un colegiu consultativ. Personalul este format din funcționari publici și personal contractual, iar inspectorii de muncă și sociali au statut special și exercită atribuții de autoritate de stat.

Autoritatea preia personalul, patrimoniul, drepturile și obligațiile instituțiilor comasate, inclusiv contractele și litigiile. Personalul își păstrează drepturile salariale până la reorganizare. De asemenea, sunt preluate și activitățile finanțate din fonduri europene sau alte surse.

La nivel județean, direcțiile sunt conduse de inspectori-șefi și au consilii consultative tripartite pentru dialog social. Atribuțiile personalului sunt stabilite prin regulamente și fișa postului, iar funcțiile de conducere cu atribuții de control implică statut de inspector de muncă sau inspector social.

