Remdesivir, medicamentul împotriva COVID-19 ar putea deveni greu de procurat. Anunțul lui Alexandru Rafila

Compania americană Gilead va vinde Remdesivirul, unul dintre puţinele medicamente cu efecte dovedite în tratarea virusului Covid-19, direct către spitalele americane. Până acum, Remdesivirul era distribuit de Departamentul de Sănătate şi Servicii Umane al SUA.

Timp de 5 luni, Departamentul de Sănătate şi Servicii Umane al SUA a fost responsabil pentru alocarea acestui medicament în spitale. Această schimbare are loc pentru că instituţia federală nu ar fi distribuit medicamentul într-un mod transparent: fie a ajuns la pacienţi, dar nu neapărat la cei care aveau nevoie, fie unele spitale nu au primit suficient sau, pur şi simplu, au fost lăsate fără acest tratament.

În contextual acestei schimbări, profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, spune că Ministerul Sănătăţii trebuie să găsească soluţii pentru a procura acest medicament, înainte ca stocul din România să se termine.

„Deja sunt peste 2500 de pacienţi incluşi în schemele de trament furnizate de Comisia Europeană şi după ce se livrează şi a treia tranşă, probabil că trebuie să începem să ne gândim să ne descurcăm şi singuri. Va exista o competiţie între ţări. Una este să beneficiezi de un mecanism centralizat în care Uniunea Europeană are altă forţă de negociere şi de asta spun că ar trebui abordate din timp căile de discuţii în direcţia acestui medicament”, a spus Alexandru Rafila.

Pacienţii din România beneficiază, încă, de Remdesivir. Medicul Adrian Marinescu anunţă că, duminică, la Institutul Matei Balş din Capitală au fost procurate 200 de doze de Remdesivir, în contextul în care la acest spital ajung cei mai mulţi pacienţi cu Covid 19.

„Noi am încercat să facem nişte demersuri separate, tocmai pentru că avem mulţi pacienţi cu forme medii sau severe şi avem nevoie de Remdesivir. (…) Şi atunci când s-a întâmplat în trecutul apropiat să nu fie Remdesivir, noi oricum am făcut demersuri şi am reuşit să obţinem de la alte unităţi”, a precizat Adrian Marinescu, medic infecţionist la Institutul Matei Balş.

