Reluarea slujbelor în lăcașurile de cult NU este luată în calcul după 15 iunie. Declarațiile lui Nelu Tătaru

Ministrul Nelu Tătaru a declarat, miercuri seară, la Digi 24, de ce rămân închise unele spaţii, în cea de-a treia etapă de relaxare, din 15 iunie.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a vorbit, miercuri seară, despre măsurile care se au în vedere din 15 iunie și a explicat că reluarea slujbelor în lăcaşurile de cult nu este luată în calcul deocamdată, transmite News.ro. De asemenea, Tătaru a spus că meciurile se vor juca în continuare fără spectatori pentru că la bucuria unui gol ”o galerie nu poate păstra distanţare socială”.

Despre restaurante, Tătaru a explicat: ”Sunt spaţii închise. Încercăm o evaluare a spaţiilor deschise în care nu avem elementul de aeroflor. Mai avem 15 zile în care putem vedea care sunt rezultatele”.

De asemenea, ministrul a explicat că locurile de joacă rămân închise, deoarece există multe suprafeţe care se utilizează în comun şi se poate transmite virusul.

Întrebat de ce meciurile se vor derula în continuare fără suporteri, Tătaru a declarat: ”S-a ales această variantă, avem 1 lună cu reluarea antrenamentelor. În această perioadă am văzut şi meciuri amicale, urmează finalul campionatului, dar fără spectatori. Bucuria unui gol şi o galerie nu cred că poate păstra o distantare socială. Discuţiile avute cu ministrul Sportului, am ajuns la această concluzie, noi am dat doar normele de aplicare în această competiţie”.

De asemenea, Tătaru a explicat că reluarea slujbelor în interiorul lăcaşurilor de cult nu este luată în calcul pentru 15 iunie.

Ministrul Sănătăţii a precizat că deschiderea grădiniţelor, creşelor şi after-school-urilor s-a decis pentru a veni în sprijinul părinţilor, dată fiind încheierea anului şcolar.

”Pe 12 iunie s-ar fi terminat anul şcolar şi nu mai putem remunera un părinte care să stea acasă şi astfel am găsit soluţia pentru copiii mici. Ţine foarte mult de autorităţile locale să deschidă creşe, grădiniţe de stat, dar cu respectarea măsurilor”, a mai declarat ministrul.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi că după 15 iunie se pot redeschide mall-urile, fără restaurante şi fără locuri de joacă, vor fi posibile evenimente private cu număr limitat de persoane şi va fi posibilă redeschiderea after-school-urilor şi grădiniţelor private.

Sursa: g4media.ro