Economie

Comunicat de presă – 22 iunie 2026: Filalizarea proiectului „SMART LAB LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ” cod F-PNRR-SmartLabs-2023-1263

Dana Opruta

Publicat

acum 2 ore

în

De

ziarul unirea ca sursa de stiri google

22 Iunie 2026

Comunicat de presă

Beneficiarul LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ anunță finalizarea proiectului „SMART LAB LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ” cod F-PNRR-SmartLabs-2023-1263 finanțat prin proiectul de reformă Planul Național de Redresare și reziliență, „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

OBIECTUL PROIECTULUI este  finanțarea LICEULUI TEHNOLOGIC SEBEȘ

prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în cadrul apelului ”Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, prin PNRR\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație\ Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Scopul finanțării este înființarea unei săli de curs, de tip STIAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) pentru a oferi oportunități de învățare prin experiență, astfel încât elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice din toate ariile curriculare, să devină utilizatori independenți care pot dobândi competențe digitale avansate pentru a îmbrățișa oportunitățile oferite de noile tehnologii și meseriile viitorului.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 351.209,46 lei.

Proiectul a început la data de 21.06.2023 urmând a se finaliza la data de 30.06.2026

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Economie

Economie

Comunicat de presă – 18 iunie 2026: Implementare Proiect „Reabilitare și revitalizare Parc Arini – Regenerare spații publice” SMIS 334587

Dana Opruta

Publicat

acum 4 zile

în

18 iunie 2026

De

18.06.2026 Comunicat implementare proiect „REABILITARE ȘI REVITALIZARE PARC ARINI – REGENERARE SPAȚII PUBLICE” SMIS 334587   Scopul proiectului: Creșterea calității vieții locuitorilor din Municipiul Sebeș prin intervenții asupra spațiilor publice. Reabilitarea și revitalizarea Parcului Arini prin reamenajare peisajeră și introducerea de noi funcțiuni. Beneficiar: Municipiul Sebeș Perioada de implementare: 26.08.2025 – 26.02.2028 Valoarea totală a […]

Citește mai mult

Economie

Comunicat de pesă – 17 iunie 2026: Finalizare Proiect Digitalizare S.C. Sapphire Dental Clinic S.R.L.

Dana Opruta

Publicat

acum 5 zile

în

17 iunie 2026

De

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată” Anunț privind finalizarea proiectului cu titlul: „Proiect Digitalizare Sapphire Dental Clinic SRL” Numele beneficiarului: SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL   SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL, cu sediul în Județul Teleorman, localitatea Pleașca, anunță finalizarea proiectului „Proiect Digitalizare Sapphire Dental Clinic SRL”, cod proiect 89/RUE196/C9/I3, finanțat prin Planul […]

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă – 17 iunie 2026: Implementare Proiect „Reabilitare și revitalizare Parc Arini – Regenerare spații publice” SMIS 334587

Dana Opruta

Publicat

acum 5 zile

în

17 iunie 2026

De

17.06.2026 Comunicat implementare proiect „REABILITARE ȘI REVITALIZARE PARC ARINI – REGENERARE SPAȚII PUBLICE” SMIS 334587   Scopul proiectului: Creșterea calității vieții locuitorilor din Municipiul Sebeș prin intervenții asupra spațiilor publice. Reabilitarea și revitalizarea Parcului Arini prin reamenajare peisajeră și introducerea de noi funcțiuni. Beneficiar: Municipiul Sebeș Perioada de implementare: 26.08.2025 – 26.02.2028 Valoarea totală a […]

Citește mai mult