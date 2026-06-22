22-23 iunie 2026 | Cod galben de inundații în Alba și alte județe: Cursurile de apă vizate

Luni, 22 iunie 2026 a fost emisă o Atenționare Hidrologică de Cod galben, valabilă în intervalul 22 iunie, ora 12:00 – 23 iunie, ora 09:00, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării.

Atenționarea vizează scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri ale debitelor și nivelurilor apelor, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Sub incidența acestui cod se află anumite sectoare de râuri din județele Alba, Arad, Argeș, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Sălaj, Sibiu, Timiș și Vâlcea.

De asemenea, menționăm că fenomenele periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Gorj, Sibiu şi Vâlcea.

Populația este rugată să urmărească informațiile și avertizările oficiale, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă și traversarea zonelor inundabile, să nu staționeze pe poduri sau în albiile minore ale râurilor și să ia măsuri de protejare a bunurilor aflate în zone cu risc.

Totodată, este recomandată respectarea indicațiilor autorităților locale și a structurilor pentru situații de urgență.

COD GALBEN

În intervalul 22.06.2026 ora 12:00 – 23.06.2026 ora 09:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Someş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Dej – amonte confluenţă cu râul Lăpuş (judeţele: Cluj, Sălaj şi Maramureş), Barcău – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Sălaj şi Bihor), Crişul Repede – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb – bazin amonte S.H. Vaţa de Jos şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos (judeţele: Hunedoara şi Arad), Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Târnava Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Bega Veche – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Bega – bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Nera – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Olt şi Dolj), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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