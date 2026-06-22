Învestirea Guvernului Veștea: Când se întrunește plenul comun al Parlamentului pentru votul decisiv

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca plenul comun în care se va da votul în cazul Guvernului condus de Adrian Veștea să aibă loc luni, 22 iunie 2026, începând cu ora 21:30.

Tot luni, 22 iunie 2026, de la ora 12:00 la ora 21:00, vor avea loc audierile în comisii în cazul persoanelor propuse pentru funcția de ministru.

Componența Cabinetului propus de Adrian Veștea este următoarea:

Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL) Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD) Alina Gorghiu – vicepremier (PNL) Diana Morar – vicepremier (independent) Luca Niculescu – ministru de Externe (independent) Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent) Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent) Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD) Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL) Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent) Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Transformare Digitală (PNL) Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD) Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD) Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL) Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD) Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD) Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL) Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD) Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD) Alexandru Rogobete – ministru al Sănătăţii (PSD) Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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