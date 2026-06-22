Învestirea Guvernului Veștea: Când se întrunește plenul comun al Parlamentului pentru votul decisiv
Învestirea Guvernului Veștea: Când se întrunește plenul comun al Parlamentului pentru votul decisiv
Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca plenul comun în care se va da votul în cazul Guvernului condus de Adrian Veștea să aibă loc luni, 22 iunie 2026, începând cu ora 21:30.
Tot luni, 22 iunie 2026, de la ora 12:00 la ora 21:00, vor avea loc audierile în comisii în cazul persoanelor propuse pentru funcția de ministru.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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