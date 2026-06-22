Amenzi pentru STP în fiecare zi fără transport public în Alba Iulia. Gabriel Pleșa: ,,Maximum 25-30.000 pe zi”. Ce spune despre convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență
Amenzi pentru STP în fiecare zi fără transport public în Alba Iulia. Gabriel Pleșa: ,,Maximum 25-30.000 pe zi”. Ce spune despre convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență
Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat că administrația locală ia în calcul să aplice penalități operatorului STP pentru neefectuarea transportului public.
La aproape o săptămână de când șoferii STP au pornit greva, iar transportul public din Alba Iulia a fost blocat, Primăria Alba Iulia caută soluții pentru rezolvarea problemei. Printre acestea se numără penalități zilnice aplicate STP:
„Dacă nu reiau cursele, de mâine se face o săptămână. O să începem și cu amenzi, pe zi, pentru neefectuarea serviciului public. Să vedem cât, maximum 25-30.000 pe zi”, a explicat primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, pentru ziarulunirea.ro.
Gabriel Pleșa: „Ei trebuie să asigure, conform legii, minimum o treime”
Întrebat despre momentul în care va convoca ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență în „scandalul” cu STP, edilul din Alba Iulia a spus că:
„Vedem, probabil va trebui convocată. Așteptăm acum, facem demersuri și în instanță, ordonanță președințială. Ei trebuie să asigure, conform legii, minimum o treime, nu o efectuează, se situează în afara legii. Doar că așa merge, un pic birocratic”, a explicat Gabriel Pleșa, pentru ziarulunirea.ro.
Citește și: UPDATE VIDEO | A doua săptămână de grevă la STP Alba Iulia: Transportul public rămâne blocat din cauza protestului șoferilor. Salarii restante, acuzații reciproce și un conflict cu impact direct asupra locuitorilor municipiului
Reamintim că, Alba Iulia se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din transportul public local din ultimii ani, după ce șoferii și angajații STP au declanșat o grevă spontană și au refuzat să mai iasă pe traseu.
Greva șoferilor STP va continua și astăzi, 22 iunie 2026, ceea ce înseamnă că autobuzele nu vor circula nici la începutul acestei săptămâni. Angajații companiei de transport sunt hotărâți să continue protestul până își vor primi salariile restante și bonurile de masă.
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