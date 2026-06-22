Evaluarea Națională 2026 | Aproape 60 de absenți în Alba la proba scrisă la Limba și literatura română

Evaluare Națională 2026 | Aproape 60 de absenți în Alba la proba scrisă la Limba și literatura română

La proba scrisă la Limba și literatura română a Evaluării Naționale 2026, desfășurată luni, 22 iunie 2026 în județul Alba au absentat aproape 60 de candidați.

Din total de 2.440 de candidați înscriși, au absentat 57, rezultă din datele centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Alba și transmise de inspectorul școlar adjunct Dan Cherecheș.

La prima probă a Evaluării Naționale 2026 în Alba nu au fost candidați eliminați.

Miercuri, 24 iunie 2026, se va desfășura proba scrisă la Matematică, pentru ca în 26 iunie 2026 să fie programată proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Evaluarea Națională 2026 se desfășoară în 27 de centre de examen din județul Alba.

Rezultatele inițiale vor fi publicate în data de 1 iulie 2026.

Accesul elevilor în unitățile de învățământ/centre de examen este permis în intervalul orar 8:00 – 8:30. Aceștia trebuie să aibă asupra lor uun act de identitate valid și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor și a desenelor se poate folosi și creion negru.

Probele încep la ora 9:00, când elevii vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne (acolo unde este cazul, pot fi solicitate și pagini suplimentare).

Pentru fiecare probă scrisă, durata de rezolvare a subiectelor este de 120 de minute (două ore), calculate după completarea casetei de identificare (datele introduse de elevi vor fi verificate de asistenții din sălile de examen). Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană/a Municipiului București de organizare a examenului, în baza prevederilor procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale în anul 2026.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și a telefoanelor mobile și a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.

Totodată, în sălile de examen nu pot fi introduse obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, elevii având obligația de a lăsa aceste obiecte personale în sala de depozitare stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen. Cei care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi acceptați în examen. Probele sunt monitorizate/înregistrate audio-video.

foto: arhivă 9cu rol ilustrativ)

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