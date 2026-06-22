Sport

Cristian Pustai, noul principal al CSM Unirea Alba Iulia: „Am semnat pe un an, cu obiectiv promovarea în Liga 2”, spune „Matematicianul”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Cristian Pustai, noul principal al CSM Unirea Alba Iulia: „Am semnat pe un an, cu obiectiv promovarea în Liga 2”, spune „Matematicianul”, revenit după aproape 3 decenii în „alb-negru”

Cristian Pustai (58 de ani) este noul antrenor principal al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia. Tehnicianul din Mediaș ce are prezențe în Europa League cu Gaz Metan Mediaș și Pandurii Târgu Jiu (în 2013, vicecampioană a României) revine astfel în Cetatea Marii Uniri, unde a activat ca jucător în perioada 1995-1998.

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Pustai a fost golgheter al „alb-negrilor” în Divizia B, când președinte era Ioan Mărginean „Limoniu”, iar Apulum Unirea Alba Iulia a jucat o optime de finală a Cupei României, la Sibiu (0-2 cu Dinamo București, pregătită de Cornel Dinu).

Pustai, în tandem cu impresatul Bogdan Apostu, a fost oponent al uniriștilor, în stagiunea 2024/2025, cu Gloria Bistrița, cu care a promovat în Liga 2, după un baraj adjudecat cu SCM Rm. Vâlcea (care în semifinale a eliminat, la loviturile de pedeapsă, tocmai pe CSM Unirea Alba Iulia, viitoarea sa formație!). În ediția trecută, „Matematicianul” a activat la 3 echipe din eșalonul secund, Gloria Bistrița (primele 5 etape), Ceahlăul Piatra Neamț (5 luni, septembrie 2025-februarie 2026) și Olimpia Satu Mare (din martie, ca director tehnic, a retrogradat în Liga 3). De la gruparea din Moldova sunt și colaboratorii săi la Alba Iulia, Valentin Avădanei (46 de ani, secund) și Florin Anton (56 ani, antrenor cu portarii).

Am convenit să lucrez din nou cu Bogdan Apostu la un proiect, la Unirea Alba Iulia. Am semnat pe un an și am ca principal obiectiv promovarea. Apoi, se prelungește automat cu un an, dacă totul este în regulă. Un contract pe durata a doi ani, sau un an dacă nu promovez. Antecentele arată bine, mă refer aici la promovările cu Bistrița și Ceahlăul. Eu am jucat la Alba Iulia în perioada 1995-1998. Am fost însă adversarul echipei în ultimii ani și am văzut că sunt condiții «OK». Din păcate, nu s-a reușit promovarea. Există o seriozitate în cadrul clubului. Cu toate că am zis că nu mai merg la Liga 3, dar acum sper să promovez echipa în eșalonul al doilea„, a spus Cristi Pustai, pentru digisport.ro.

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