DSVSA Alba a început controalele pentru siguranța alimentară în sezonul estival: Ce vor verifica inspectorii sanitar-veterinari

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a început activitățile specifice pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare, prin intensificarea controalelor la unitățile de alimentație publică și din industria alimentară. Inspectorii sanitar-veterinari acordă o atenție deosebită unităților în care se înregistrează un consum ridicat de alimente, precum săli de evenimente, restaurante, cantine, grădinițe de vară, tabere școlare și pensiuni turistice cu bloc alimentar, astfel încât să fie prevenite toxiinfecțiile alimentare, iar sănătatea consumatorilor să fie protejată.

De asemenea, verificările sunt intensificate având în vedere riscurile asociate preparării și servirii hranei către consumatorul final în perioada sezonului estival, ca urmare a deschiderii unităților care desfășoară activitate sezonieră, a creșterii numărului de consumatori în cadrul teraselor aparținând restaurantelor, pizzeriilor și unităților de tip fast-food, precum și cu ocazia organizării diferitelor târguri, zile ale orașelor și comunelor sau a meselor festive (nunți, botezuri, aniversări, serbări etc.). O atenție deosebită va fi acordată zonelor turistice, în condițiile creșterii afluxului de persoane și, implicit, ale intensificării activităților de comercializare, preparare și servire a alimentelor.

Obiectivul DSVSA Alba este „0 toxiinfecții alimentare”. La nivelul instituției au fost constituite echipe pentru efectuarea controalelor oficiale în unitățile de vânzare cu amănuntul, în vederea verificării condițiilor de igienă din unitățile de alimentație publică.

Acțiunile tematice se desfășoară în lunile iunie, iulie, august și septembrie, perioadă în care inspectorii sanitar-veterinari procedează la verificarea respectării cerințelor care au stat la baza înregistrării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor a unităților alimentare, precum și a cerințelor generale de igienă. De asemenea, accentul va fi pus pe verificarea provenienței și conformității materiilor prime, a respectării cerințelor privind manipularea, prepararea și depozitarea alimentelor, precum și expunerea și servirea acestora. Totodată, se va verifica trasabilitatea produselor alimentare și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP, precum și a programelor de autocontrol. Nu în ultimul rând, va fi verificată respectarea cerinței privind păstrarea probelor de alimente gătite timp de 48 de ore.

Totodată, consumatorilor li se recomandă să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spații înregistrate ori autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, să evite achiziționarea de produse alimentare expuse la vânzare în locuri și condiții necorespunzătoare (pe stradă, din portbagajul autovehiculelor etc.), să aleagă alimentele cu atenție, ținând cont de aspect, miros și termenul de valabilitate, precum și să verifice condițiile de păstrare și prospețimea produselor în momentul achiziționării.

Echipele de control vor beneficia de sprijinul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor, iar pe perioada controalelor vor fi prelevate probe din materii prime, produse finite și teste de sanitație, care vor fi analizate în cel mai scurt timp.

Consumatorii pot transmite sesizări din domeniul siguranței alimentelor la numărul de telefon 0258 835 915 sau la adresa de e-mail [email protected], se arată într-un comunicat de presă transmis de DSVSA Alba.

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