Reguli noi pe plajele din România. Ministrul Mediului: „Anul acesta, toate şezlongurile puse ilegal vor fi ridicate”

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat reguli noi pe plajele din România, printre care și faptul că în acest an vor fi ridicate toate șezlongurile puse ilegal pe litoralul românesc.

Diana Buzoianu a precizat că deja au fost identificați operatori economici care își așezaseră ilegal șezlonguri, deși nu aveau acces legal pe terenurile respective.

„Ştiţi că şi anul trecut a fost o întreagă discuţie despre cum operatorii au… Pur şi simplu, s-au trezit firme că îşi pun şezlonguri pe plaje pe care nu le închiriaseră şi nu s-a acţionat în momentul respectiv pentru a fi ridicate acele şezlonguri, pentru a fi date amenzi.

Anul acesta deja am început şi au fost deja eliberate zonele unde nu exista niciun fel de autorizaţie. Avem oameni care au investit bani în chestia asta, operatori care au fost cinstiţi, au respectat regulile şi au investit bani în a închiria o plajă – ei nu vor avea o competiţie ilegală, care nu a plătit bani cu zero costuri, care se aşează fix lângă ei, cu şezlonguri puse ilegal.

Deci, anul acesta, toate şezlongurile puse ilegal vor fi ridicate”, a spus Diana Buzoianu, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.

Criterii care împiedică firmele să câștige licitațiile punând doar șezlonguri

Buzoianu a spus cu altă ocazie că la achiziția publică pentru închirierea terenurilor de plajă în noile caiete de sarcini s-au introdus criterii clare care împiedică firmele să câștige licitațiile punând doar șezlonguri „ca sardinele”. Firmele fi obligate să propună și activități culturale, creative sau digitale.

Referitor la accesibilitate, ministrul a spus că au fost introduse și criterii pentru persoane cu dizabilități, o premieră pe litoralul românesc.

„Nu o să mai meargă să avem plaje de șezlonguri. Și un om care vrea să vină și să-și pună un prosop să aibă loc”, a conchis Buzoianu.

