Reguli noi pe plajele din România. Ministrul Mediului: „Anul acesta, toate şezlongurile puse ilegal vor fi ridicate”
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat reguli noi pe plajele din România, printre care și faptul că în acest an vor fi ridicate toate șezlongurile puse ilegal pe litoralul românesc.
Diana Buzoianu a precizat că deja au fost identificați operatori economici care își așezaseră ilegal șezlonguri, deși nu aveau acces legal pe terenurile respective.
„Ştiţi că şi anul trecut a fost o întreagă discuţie despre cum operatorii au… Pur şi simplu, s-au trezit firme că îşi pun şezlonguri pe plaje pe care nu le închiriaseră şi nu s-a acţionat în momentul respectiv pentru a fi ridicate acele şezlonguri, pentru a fi date amenzi.
Anul acesta deja am început şi au fost deja eliberate zonele unde nu exista niciun fel de autorizaţie. Avem oameni care au investit bani în chestia asta, operatori care au fost cinstiţi, au respectat regulile şi au investit bani în a închiria o plajă – ei nu vor avea o competiţie ilegală, care nu a plătit bani cu zero costuri, care se aşează fix lângă ei, cu şezlonguri puse ilegal.
Deci, anul acesta, toate şezlongurile puse ilegal vor fi ridicate”, a spus Diana Buzoianu, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.
Criterii care împiedică firmele să câștige licitațiile punând doar șezlonguri
Buzoianu a spus cu altă ocazie că la achiziția publică pentru închirierea terenurilor de plajă în noile caiete de sarcini s-au introdus criterii clare care împiedică firmele să câștige licitațiile punând doar șezlonguri „ca sardinele”. Firmele fi obligate să propună și activități culturale, creative sau digitale.
Referitor la accesibilitate, ministrul a spus că au fost introduse și criterii pentru persoane cu dizabilități, o premieră pe litoralul românesc.
„Nu o să mai meargă să avem plaje de șezlonguri. Și un om care vrea să vină și să-și pună un prosop să aibă loc”, a conchis Buzoianu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Lucrări de deszăpezire pe DN 67 C Transalpina, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului: Când se va redeschide circulația
Lucrări de deszăpezire pe DN 67 C Transalpina, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului: Când se va redeschide circulația Au început lucrările de deszăpezire pe DN 67C – sectorul montan Rânca – Obârșia Lotrului, cu scopul redeschiderii circulației rutiere, a anunțat joi, 16 aprilie 2026 DRDP Craiova. Se intervine cu utilaje specializate pentru degajarea carosabilului și […]
„Lista rușinii” 2026 | Care sunt nivelurile minime de restanțe la primării care te „califică” să apari pe lista debitorilor
Care sunt nivelurile minime de restanțe la primării care te „califică” să apari pe lista debitorilor Guvernul a hotărât, joi, 16 aprilie 2026 că pe „lista rușinii” vor fi incluse persoane fizice cu datorii de peste 1.200 de lei, iar în cazul firmelor, cele cu datorii peste 5.000 de lei. Aceste liste vor fi publicate […]
Bilete de tratament balnear 2026: Câte locuri sunt și cine poate beneficia gratuit. Decizie de ultimă oră în Guvern
Bilete de tratament balnear 2026: Câte locuri sunt și cine poate beneficia gratuit Guvernul a aprobat în ședința de joi, 16 aprilie 2026, biletele de tratament pentru pensionari pentru anul în curs. Vor fi acordate până la 50.896 de bilete în maximum 16 serii și posibilitatea ca până la 15% dintre acestea să fie gratuite […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Lucrări de deszăpezire pe DN 67 C Transalpina, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului: Când se va redeschide circulația
Lucrări de deszăpezire pe DN 67 C Transalpina, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului: Când se va redeschide circulația Au început...
Știrea Zilei
FOTO | Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia
Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile...
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile de interes public sunt blocate ca într-o canalizare înfundată
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile...
Curier Județean
Andrei Rațiu, la un pas de semifinalele Conference League cu Rayo Vallecano: Ar putea întâlni un gigant din Germania
Andrei Rațiu, la un pas de semifinalele Conference League cu Rayo Vallecano: Ar putea întâlni un gigant din Germania Andrei...
VIDEO | Nesimțire fără margini la Aiud: Doi bărbați au vărsat un lichid într-o pubelă de gunoi și au murdărit carosabilul. „Nu vom tolera astfel de comportamente”
Nesimțire fără margini la Aiud: Doi bărbați au vărsat un lichid într-o pubelă de gunoi și au murdărit carosabilul. „Nu...
Politică Administrație
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
Comunicat de presă | Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă
Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă Operatorul regional marchează o premieră la...
Opinii Comentarii
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp Miercurea din Săptămâna Luminată se...