Reforma pensiilor militare, implementată gradual. Există riscul de pierdere masivă de cadre cu experiență din armată
Reforma pensiilor militare, implementată gradual
Reforma pensiilor militare trebuie făcută treptat, până în 2035, pentru a evita pierderea masivă de cadre cu experiență și pentru a oferi viitorilor militari o carieră stabilă și predictibilă, a spus ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
Legea pensiilor militare poate fi schimbată, dar nu peste noapte
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus că noua lege privind pensiile militare trebuie să țină cont de mai multe aspecte. El a amintit că în decembrie 2023 a fost adoptată o lege pe acest subiect, parte din angajamentele din PNRR, și că aceasta a fost acceptată de Comisia Europeană.
Ministrul a explicat că legea poate fi modificată, dar astfel de schimbări nu se pot face rapid. El a precizat că orice lege poate fi îmbunătățită, însă pensiile militare de serviciu — cum preferă el să le numească, în loc de „pensii speciale” — nu vor suferi schimbări majore peste noapte.
„Pensiile militarilor au fost jalon în PNRR. În decembrie 2023 a fost trecută o lege care a fost considerată Ok de Comisia Europeană. Că sunt discuții, că poate fi îmbunătățită…da. Orice poate fi îmbunătățit. Orice discuție despre pensiile militare de serviciu…puteți să le spuneți speciale… Eu le spun pensii militare de serviciu. Asta nu se va schimba peste noapte. Există un jalon PNRR, o lege nouă din 2023. Că poate fi schimbată…orice lege poate fi schimbată, dar acest lucru nu se va schimba peste noapte”, a explicat ministrul Apărării în cadrul unei intervenții la B1 TV.
Legea pensiilor militare trebuie gândită astfel încât armata să nu piardă oameni cu experiență
Ionuț Moșteanu a spus că, atunci când se va lucra la viitoarea lege a pensiilor militare, trebuie luate în calcul mai multe lucruri. El a menționat situația militarilor aproape de pensie, care ar putea părăsi armata brusc, lăsând lipsă de oameni cu experiență. În același timp, a vorbit despre importanța de a le oferi celor care vor să se înroleze siguranța unei cariere clare și stabile.
Moșteanu a explicat că trebuie gândit cum arată armata acum și cum ar trebui să fie peste 10-15 ani. Este nevoie ca cei care pot ieși la pensie să fie convinși să rămână, pentru a-i învăța pe cei tineri, dar și ca noii recruți să vadă o perspectivă bună, corectă și predictibilă în cariera militară. El a adăugat că aceste schimbări trebuie făcute cu atenție și fără grabă.
„Trebuie să ne uităm cum arată Armata Română acum și cum vrem să arate peste 10 – 15 ani. Cum îi facem pe cei care au decizia de pensionare în buzunar să nu plece mâine pentru că ar depopula Armata Română dintr-o zonă de competență și experiență foarte importantă, cum îi facem să rămână în continuare și să-i învețe și pe cei mai tineri. Și cum facem să vină și alții noi, să aibă o perspectivă clară, să zică: «băi, dacă vin în armată aș putea avea o viață bună, corectă, frumoasă, iată știu ce mă așteaptă». Și aici trebuie lucrat cu cap, fără grabă”, a precizat oficialul român.
Reforma pensiilor militare trebuie făcută treptat, până în 2035
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus pe 3 august că reforma pensiilor militare trebuie făcută treptat și ar putea dura până în 2035, pentru a evita probleme mari în structurile de apărare și ordine publică. El a explicat că orice schimbare bruscă ar afecta grav funcționarea acestor sisteme. Chiar dacă statul cumpără echipamente militare moderne, este nevoie și de oameni pregătiți care să le folosească.
Ministrul a mai precizat că în prezent există mii de angajați în structurile de forță care pot ieși la pensie imediat, iar dacă ar face-o toți deodată, ar apărea dezechilibre majore. De aceea, spune el, orice modificare trebuie discutată direct cu cei din sistem.
„E nevoie de o reformă graduală, până în 2035. Sunt 10 ani, orice sistem poate fi reformat în 10 ani. Nu o să se poată altfel, pentru că eu vă zic că orice decizie luată mâine, peste noapte, ar decupla sistemele (de apărare, ordine publică etc. – n.r.).
Degeaba am apăsa noi să achiziționăm rachete, tancuri, avioane, pentru că avem nevoie de resura umană, care să le folosească. În momentul ăsta, avem o armată care funcționează. Orice schimbare va trebui făcută cu ei la masă, pentru că, dacă ies mii de oameni din sistem, vor fi dezechilibre majore.”
