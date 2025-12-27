Rămâi conectat

Curier Județean

Recomandările Salvamont pentru turiști, pe fondul avertizărilor de vreme rea. COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 minute

în

De

Recomandările Salvamont pentru turiști, pe fondul avertizărilor de vreme rea. COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba

Salvamontiștii îi sfătuiesc pe turiștii aflați deja la munte sau pe cei care plănuiesc să ajungă în perioada următoare să evite deplasările în zonele montane înalte, având în vedere avertizările de vreme nefavorabilă emise pentru altitudinile ridicate.

„Având în vedere avertizările meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov atrag atenţia asupra condiţiilor meteo periculoase prognozate pentru zona montană a judeţului Braşov în perioada următoare.(…) Recomandăm evitarea deplasărilor în zona montană înaltă pe durata avertizărilor, amânarea activităţilor alpine şi a traseelor de creastă, precum şi planificarea cu maximă responsabilitate a oricărei activităţi desfăşurate la munte. Informarea prealabilă asupra condiţiilor meteorologice, adaptarea itinerariilor la situaţia din teren şi utilizarea echipamentului adecvat sezonului de iarnă sunt esenţiale pentru prevenirea incidentelor”, transmit, vineri, oficialii Salvamont Braşov.

Citește și: 28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de ninsori și vânt puternic în aproape toată țara

Reamintim că, meteorologii ANM au emis un cod portocaliu și unul galben de vreme rea pentru zilele de 28 și 29 decembrie în marea majoritate a țării.

Codul portocaliu în zona muntoasă a județului Alba: 

În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită.

Fenomenele vizate sunt: intensificări puternice ale vântului, viscol și vizibilitate foarte redusă în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Cricău: Un autoturism s-a răsturnat. O persoană este rănită

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 ore

în

26 decembrie 2025

De

ACCIDENT rutier în comuna Cricău: Un autoturism s-a răsturnat. O persoană este rănită  Un accident rutier a avut loc în localitatea Tibru, comunca Cricău, astăzi, 26 decembrie. Din primele informații, un autoturism s-a răsturnat și a rezultat o victimă. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor […]

Citește mai mult

Curier Județean

28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de ninsori și vânt puternic în aproape toată țara

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 ore

în

26 decembrie 2025

De

28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de ninsori și vânt puternic în aproape toată țara Meteorologii ANM au emis un cod portocaliu și unul galben de vreme rea pentru zilele de 28 și 29 decembrie în marea majoritate a țării. Codul portocaliu:  […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Craii de la Vințu de Jos. Tinerii din sat se costumează și colindă pentru a duce mai departe tradiția celor Trei Magi: ,,Ritual din generație în generație”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 ore

în

26 decembrie 2025

De

Craii de la Vințu de Jos. Tinerii din sat se costumează și colindă pentru a duce mai departe tradiția celor Trei Magi: ,,Ritual din generație în generație” Tinerii din localitatea Vințu de Jos colindă oamenii în perioada sărăbtorilor, ducând mai departe o tradiția veche de peste două milenii.  La fel cum cei trei Crai de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

27 decembrie | Sfântul Ștefan: Peste 500.000 de români își serbează ziua onomastică

27 decembrie | Sfântul Ștefan: Peste 500.000 de români își serbează ziua onomastică Sfântul Ștefan este prăznuit de către Biserica...
Actualitateacum 15 ore

Virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat în Europa. Avertismentul transmis de organizația Mondială a Sănătății

Virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat în Europa. Avertismentul transmis de organizația Mondială a Sănătății Un virus mortal, considerat...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

În 27 decembrie 1784: Horea și Cloșca, doi dintre conducătorii răscoalei țărănești din Transilvania, trădați de un pădurar, au fost prinși și duși în temnița din Alba Iulia

În 27 decembrie 1784: Horea și Cloșca, doi dintre conducătorii răscoalei țărănești din Transilvania, trădați de un pădurar, au fost...
Ştirea zileiacum 13 ore

Primăria Cugir, obligată să despăgubească proprietarul unui autoturism avariat de căderea „din senin” a unui arbore. Cetățeanul a cheltuit peste 15.000 de lei pentru reparația mașinii

Primăria Cugir, obligată să despăgubească proprietarul unui autoturism avariat de căderea „din senin” a unui arbore. Cetățeanul a cheltuit peste...

Curier Județean

Curier Județeanacum 8 minute

Recomandările Salvamont pentru turiști, pe fondul avertizărilor de vreme rea. COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba

Recomandările Salvamont pentru turiști, pe fondul avertizărilor de vreme rea. COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului...
Curier Județeanacum 14 ore

FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Cricău: Un autoturism s-a răsturnat. O persoană este rănită

ACCIDENT rutier în comuna Cricău: Un autoturism s-a răsturnat. O persoană este rănită  Un accident rutier a avut loc în...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa

Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Politică Administrațieacum 3 zile

Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj

Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. URĂRI și FELICITĂRI prin SMS de Sf Ștefan

Mesaje de SFANTUL STEFAN 2025. URARI și FELICITARI care pot fi transmise prin SMS de Sf Ștefan În data de...
Opinii - Comentariiacum 7 ore

Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ȘTEFAN 2025. Cui urăm „La mulți ani!” pe 27 decembrie

Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ȘTEFAN 2025. Cui urăm „La mulți ani!” pe 27 decembrie de Sf. Ștefan În...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea