Recomandările Salvamont pentru turiști, pe fondul avertizărilor de vreme rea. COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba
Salvamontiștii îi sfătuiesc pe turiștii aflați deja la munte sau pe cei care plănuiesc să ajungă în perioada următoare să evite deplasările în zonele montane înalte, având în vedere avertizările de vreme nefavorabilă emise pentru altitudinile ridicate.
„Având în vedere avertizările meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov atrag atenţia asupra condiţiilor meteo periculoase prognozate pentru zona montană a judeţului Braşov în perioada următoare.(…) Recomandăm evitarea deplasărilor în zona montană înaltă pe durata avertizărilor, amânarea activităţilor alpine şi a traseelor de creastă, precum şi planificarea cu maximă responsabilitate a oricărei activităţi desfăşurate la munte. Informarea prealabilă asupra condiţiilor meteorologice, adaptarea itinerariilor la situaţia din teren şi utilizarea echipamentului adecvat sezonului de iarnă sunt esenţiale pentru prevenirea incidentelor”, transmit, vineri, oficialii Salvamont Braşov.
Citește și: 28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de ninsori și vânt puternic în aproape toată țara
Reamintim că, meteorologii ANM au emis un cod portocaliu și unul galben de vreme rea pentru zilele de 28 și 29 decembrie în marea majoritate a țării.
Codul portocaliu în zona muntoasă a județului Alba:
În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită.
Fenomenele vizate sunt: intensificări puternice ale vântului, viscol și vizibilitate foarte redusă în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură.
