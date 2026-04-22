FOTO: Dansatorii de la Clubul „Life is Dance” Alba Iulia au strălucit la competițiile din țară și străinătate, la Budapesta
Dansatorii de la Clubul „Life is Dance” Alba Iulia au strălucit la importante competiții din țară și străinătate, la Budapesta
Atitudine, stil și profesionalism! De asta au dat dovadă dansatorii de la Clubul „Life is Dance”, la competițiile unde au fost prezenți în ultima perioadă. Aceștia au strălucit pe ringul de dans de la Campionatul Național al României, Cupa Munteniei, Cupa Oradea, Cupa „Dance with Attitude”, WDSF Blackpool Dance Festival și la Budapest Open Championship.
Astfel, perechia formată din Flavius Giosan și Maria Dobra (CSM Unirea Alba Iulia) au fost finaliști la WDSF Youth Latino, la WDSF Rising Star Latino și au obținut locul 17, iar la WDSF Internațional Open Latino, locul 20 intrând în sferturi la categoria de Adult. Perechia formată din Casian Crețu și Diana Dicu (CSU Alba Iulia) au obținut la WDSF Rising Star Latino, locul 22, iar la WDSF Internațional Open Latino, locul 26.
„Primăvara aduce un sezon competițional activ și productiv pentru clubul Life is Dance. Participările la competițiile naționale, precum Campionatul Național al României, Cupa Munteniei, Cupa Oradea, Cupa Dance with Attitude, dar și la competiții internaționale, respectiv WDSF Blackpool Dance Festival și Budapest Open Championship au adus rezultate deosebite și o evoluție considerabilă a tuturor sportivilor. Vacanța de Paște a fost una benefică în care sportivii s-au pregătit, având cantonament. Chiar dacă este vacanță, pregătirea nu se oprește, în special la sportivii care sunt activi în competiții. Felicitări tuturor și mult succes la următoarele competiții”, a transmis Bianca Ionescu, instructorul clubului.
În weekend dansatorii vor fi prezenți la concursul „IDance Festival” Târgu Lăpuș.
