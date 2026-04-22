FOTO: Dansatorii de la Clubul „Life is Dance” Alba Iulia au strălucit la competițiile din țară și străinătate, la Budapesta

Dan HENEGAR

Dansatorii de la Clubul „Life is Dance” Alba Iulia au strălucit la importante competiții din țară și străinătate, la Budapesta

Atitudine, stil și profesionalism! De asta au dat dovadă dansatorii de la Clubul „Life is Dance”, la competițiile unde au fost prezenți în ultima perioadă. Aceștia au strălucit pe ringul de dans de la Campionatul Național al României, Cupa Munteniei, Cupa Oradea, Cupa „Dance with Attitude”, WDSF Blackpool Dance Festival și la Budapest Open Championship.

Citește și: FOTO | Lukas Orzeiu și Maya Urs, de la clubul Life is Dance din Alba Iulia, performanță extraordinară: Au devenit campioni naționali la Junior 2 Latino: ,,O bucurie imensă și o mândrie colosală”

Astfel, perechia formată din Flavius Giosan și Maria Dobra (CSM Unirea Alba Iulia) au fost finaliști la WDSF Youth Latino, la WDSF Rising Star Latino și au obținut locul 17, iar la WDSF Internațional Open Latino, locul 20 intrând în sferturi la categoria de Adult. Perechia formată din Casian Crețu și Diana Dicu (CSU Alba Iulia) au obținut la WDSF Rising Star Latino, locul 22, iar la WDSF Internațional Open Latino, locul 26.

Primăvara aduce un sezon competițional activ și productiv pentru clubul Life is Dance. Participările la competițiile naționale, precum Campionatul Național al României, Cupa Munteniei, Cupa Oradea, Cupa Dance with Attitude, dar și la competiții internaționale, respectiv WDSF Blackpool Dance Festival și Budapest Open Championship au adus rezultate deosebite și o evoluție considerabilă a tuturor sportivilor. Vacanța de Paște a fost una benefică în care sportivii s-au pregătit, având cantonament. Chiar dacă este vacanță, pregătirea nu se oprește, în special la sportivii care sunt activi în competiții. Felicitări tuturor și mult succes la următoarele competiții”, a transmis Bianca Ionescu, instructorul clubului.

În weekend dansatorii vor fi prezenți la concursul „IDance Festival” Târgu Lăpuș.

SuperLiga Alba, derby-ul returului: Industria Galda de Jos – Viitorul Sântimbru! În joc, titlul de campioană, sâmbătă, 25 aprilie

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 minute

în

22 aprilie 2026

De

SuperLiga Alba, derby-ul returului: Industria Galda de Jos – Viitorul Sântimbru! În joc, titlul de campioană, sâmbătă, 25 aprilie, la ora 17.30 Derby-ul returului, Industria Galda de Jos – Viitorul Sântimbru, capul de afiș al primăverii fotbalistice în SuperLiga Alba, se dispută sâmbătă, 25 aprilie, la ora 17.30, în cadrul etapei a 18-a a stagiunii […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Judoka Lukas Potopea (CS Unirea Alba Iulia/LPS Alba Iulia) locul I la Campionatul Național Școlar

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 7 ore

în

22 aprilie 2026

De

Judoka Lukas Potopea (CS Unirea Alba Iulia/LPS Alba Iulia) locul I la Campionatul Național Școlar Lukas Potopea, judoka legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia și la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, a obținut locul I la etapa finală a Campionatului Național Școlar, desfășurată în municipiul Onești, județul Bacău, în perioada 16–19 aprilie […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 0-3, în al doilea meci al marii finale! Egalitate, situație complicată pentru campioană

Dan HENEGAR

Publicat

acum 19 ore

în

21 aprilie 2026

De

Volei Alba Blaj a pierdut, în „Alba Blaj” Arena, al doilea meci al marii finale a Diviziei A1 la volei feminin, scor 0-3, cu rivala CSO Voluntari. A fost Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 0-3 (20-25, 22-25, 23-25). Este egalitate la general, 1-1, o situație complicată pentru campioană, asta după ce în primul meci, tot acasă, […]

Citește mai mult