Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani

Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani

Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul Cugir, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani.

Petru Micu s-a născut în 16 martie 1943, a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport în anul 1965.

Prin vasta sa experiență, dar și prin răbdarea și dragostea pentru meseria sa, a făurit carierele multor fotbaliști, contribuind decisiv la formarea lor atât pe plan sportiv, cât și pe plan personal.

În cadrul clubului Metalurgistul, a început activitatea ca antrenor al echipei de fotbal republicani, iar apoi, s-a dedicat handbalului.

A condus echipa de handbal masculin al Metalurgistului în Divizia B, în perioada anilor 80.

În perioada 2009 – 2020, Petru Micu a coordonat și pregătit echipele de handbal feminin – junioare III și IV ale clubului de la „poalele” Drăganei, în cadrul Campionatelor Naționale rezervate categoriei lor de vârstă.

,,Clubul Metalurgistul îşi exprimă profundul regret şi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții clubului.

