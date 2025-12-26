28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de ninsori și vânt puternic în aproape toată țara

Meteorologii ANM au emis un cod portocaliu și unul galben de vreme rea pentru zilele de 28 și 29 decembrie în marea majoritate a țării.

Codul portocaliu:

În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită.

Fenomenele vizate sunt: intensificări puternice ale vântului, viscol și vizibilitate foarte redusă în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură

Cod galben:

În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a țării. La munte vor fi rafale de 80…110 km/h, iar în Moldova și Transilvania viteza vântului va atinge 60…70 km/h și pe arii restrânse 80 km/h. În celelalte regiuni vor fi intensificări locale și temporare cu viteze în general de 50…60 km/h.

În zona de munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ. Ninsori viscolite se vor semnala local și în nord, centru și est, unde stratul de zăpadă va fi în general de 3…6 cm.

Fenomenele vizate sunt: intensificări ale vântului și ninsori viscolite în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, precum și la munte; intensificări ale vântului în Oltenia, local în Muntenia și sudul Banatului

