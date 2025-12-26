28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de ninsori și vânt puternic în aproape toată țara
28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de ninsori și vânt puternic în aproape toată țara
Meteorologii ANM au emis un cod portocaliu și unul galben de vreme rea pentru zilele de 28 și 29 decembrie în marea majoritate a țării.
Codul portocaliu:
În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită.
Fenomenele vizate sunt: intensificări puternice ale vântului, viscol și vizibilitate foarte redusă în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură
Cod galben:
În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a țării. La munte vor fi rafale de 80…110 km/h, iar în Moldova și Transilvania viteza vântului va atinge 60…70 km/h și pe arii restrânse 80 km/h. În celelalte regiuni vor fi intensificări locale și temporare cu viteze în general de 50…60 km/h.
În zona de munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ. Ninsori viscolite se vor semnala local și în nord, centru și est, unde stratul de zăpadă va fi în general de 3…6 cm.
Fenomenele vizate sunt: intensificări ale vântului și ninsori viscolite în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, precum și la munte; intensificări ale vântului în Oltenia, local în Muntenia și sudul Banatului
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Craii de la Vințu de Jos. Tinerii din sat se costumează și colindă pentru a duce mai departe tradiția celor Trei Magi: ,,Ritual din generație în generație”
Craii de la Vințu de Jos. Tinerii din sat se costumează și colindă pentru a duce mai departe tradiția celor Trei Magi: ,,Ritual din generație în generație” Tinerii din localitatea Vințu de Jos colindă oamenii în perioada sărăbtorilor, ducând mai departe o tradiția veche de peste două milenii. La fel cum cei trei Crai de […]
Tânăr din Mihalț, cercetat de polițiști: A condus fără permis de conducere de Crăciun
Tânăr din Mihalț, cercetat de polițiști: A condus fără permis de conducere de Crăciun Un tânăr, de 28 de ani, din Mihalț este cercetat de oamenii legii după ce a condus pe DJ 107, pe raza localității Cergău Mare, fără a deține permis de conducere. Conform IPJ Alba, la data de 25 decembrie 2025, în […]
Bărbat din Vidra, reținut în seara de Ajun după ce s-a apropiat de fosta parteneră. Este cercetat de polițiști
Bărbat din Vidra, reținut în seara de Ajun după ce s-a apropiat de fosta parteneră. Este cercetat de polițiști Un bărbat, de 45 de ani, din Vidra a fost reținut timp de 24 de ore după ce a încălcat ordinul de protecție. El s-a apropiat în Ajunul Crăciunului de fosta s-a parteneră. Potrivit IPJ Alba, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Datoria guvernamentală a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei. Datele publicate de Ministerul Finanțelor
Datoria guvernamentală a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei. Datele publicate de Ministerul Finanțelor Datoria administrației publice...
Semnal de alarmă din vârful ANPC: ,,Lămâile și portocalele, considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate. Cum ajung la raft?”
Semnal de alarmă din vârful ANPC: ,,Lămâile și portocalele, considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate. Cum ajung la raft?”...
Știrea Zilei
VIDEO | „Butea feciorilor” în Daia Română 2025: Obicei de sute de ani în care tinerii îmbrăcați în costume colindă, dansează și înveselesc sătenii aducând vestea Naşterii Domnului
„Butea feciorilor” în Daia Română 2025: Obicei de sute de ani în care tinerii îmbrăcați în costume colindă, dansează și...
Tânăr de 16 ani din Alba Iulia, prins conducând ilegal în seara de Crăciun. Fără permis de conducere și mașina radiată
Tânăr de 16 ani din Alba Iulia, prins conducând ilegal în seara de Crăciun. Fără permis de conducere și mașina...
Curier Județean
28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de ninsori și vânt puternic în aproape toată țara
28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de...
VIDEO | Craii de la Vințu de Jos. Tinerii din sat se costumează și colindă pentru a duce mai departe tradiția celor Trei Magi: ,,Ritual din generație în generație”
Craii de la Vințu de Jos. Tinerii din sat se costumează și colindă pentru a duce mai departe tradiția celor...
Politică Administrație
FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa
Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...
Opinii Comentarii
De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții și obiceiuri
De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții...
MESAJE de CRACIUN fericit 2025! Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poți trimite celor dragi
Crăciun fericit! Mesaje de Crăciun 2025 • Felicitări de Crăciun • Urari de Craciun frumoase, amuzante, hazlii, haioase • Mesaje...