Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier”
Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier”
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat miercuri, 22 aprilie 2026, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan de la Palatul Cotroceni, că a prezentat poziţia PNL, care reflectă deciziile partidului şi îşi asumă în continuare mandatul de premier.
Ilie Bolojan a mai anunţat că PNL va susţine în Parlament un moratoriu în aşa fel încât, indiferent de partidele politice, România să îndeplinească jaloanele din PNRR şi să absoarbă banii europeni.
„Am încheiat consultările cu domnul preşedinte şi echipa de la Cotroceni, în care am prezentat poziţia Partidului Naţional Liberal. Această poziţie reflectă deciziile pe care Biroul politic le-a decis ieri, şi anume faptul că îmi asum în continuare mandatul de premier”, a spus premierul Ilie Bolojan, potrivit News.ro.
El a anunţat că Partidul Naţional Liberal va susţine în plan guvernamental şi parlamentar activitatea Guvernului în aşa fel încât să poată desfăşura o activitate de administrare a ţării în condiţii cât mai bune în această situaţie dificilă.
„Vom susţine atât în plan guvernamental cât şi în plan parlamentar proiectele importante care sunt necesare a fi adoptate în perioada imediat următoare, în aşa fel încât această criză politică generată de Partidul Social-Democrat să aibă efecte cât mai mici asupra absorbţiei de fonduri europene, asupra angajamentelor Românie şi asupra situaţii economice în general”, a subliniat liderul PNL.
Ilie Bolojan a spus că sunt două, trei priorităţi.
„Una dintre ele ţine de îndeplinirea jaloanelor pentru absorbţia fondurilor europene. Aşa cum ştiţi, pentru a accesa finanţele europene, trebuie făcute câteva reforme, ceea ce necesită proiecte de legi în Parlament sau hotărâri de guvern. Pentru proiectele de legi este nevoie de un sprijin parlamentar şi PNL va susţine un moratoriu în aşa fel încât, indiferent de partidele politice, România să îndeplinească aceste jaloane şi să ne absorbim banii europeni”, a arătat Ilie Bolojan.
El a menţionat că, tot legat de fondurile europene, pentru a putea finaliza lucrurile la autostrăzi, la spitale şi la şcoli, este important ca în această perioadă să renegocieze anumite termene, să aranjeze proiectele, ca să nu pierdem granturi.
„Aceasta este miza importantă a Ministerului Proiectelor Europene şi a Guvernului în perioada următoare. De asemenea, până la final lunii mai, România şi celelalte ţări europene trebuie să finalizeze contractele pe programul SAFE. Este important ca şi aceste proiecte care ţin de apărarea ţării noastre şi de industria de apărarea României, care să se dezvolte în ani următori, să fie aprobate”, a subliniat el.
„Am prezentat aceste lucruri preşedintele României, am avut un dialog bun şi l-am asigurat pe domnul preşedinte de responsabilitatea PNL şi a mea, personal, pentru a asigura guvernarea ţării şi a face ceea ce este necesar pentru a genera stabilitate, pentru a corecta lucrurile care nu sunt în regulă, pentru a asigura reformele, în aşa fel încât să creăm condiţii de prosperitate pentru cetăţenii României în anii următori”, a anunţat premierul.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
sursa: News.ro
Știri recente din categoria Actualitate
Concediu medical 2026 | Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament
Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament În Plenul Camerei Deputaților s-au votat, miercuri, 22 aprilie 2026 excepții propuse de Ministerul Sǎnǎtǎții și care au fost introduse de parlamentari. Astfel, prima prima zi de concediu medical va fi plătităpentru anumite categorii de persoane. Este vorba de: *pacienții […]
PENSII 2026 | Când vor fi achitate pensiile în luna mai, care începe cu o sărbătoare legală: Calendarul plății ajutoarelor pentru pensionari
Când vor fi achitate pensiile în luna mai 2026, care începe cu o sărbătoare legală: Calendarul plății ajutoarelor pentru pensionari Luna mai 2026 aduce unele decalări în plata pensiilor generate de zilele nelucrătoare și de weekend, în special în contextul Zilei Internaționale a Muncii (1 mai). Zilele libere vor aduce unele întârzieri în plata pensiilor […]
VIDEO | Sorin Grindeanu, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ,,PSD poate să treacă în opozitie”
Sorin Grindeanu, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ,,PSD poate să treacă în opozitie” Delegația PSD, formată din Sorin Grindeanu, președinte, Claudiu Manda, secretar general și vicepremierul Marian Neacșu, au participat astăzi, 22 aprilie 2026, la o serie de discuții cu Președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus la […]
Concediu medical 2026 | Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament
Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament În Plenul Camerei Deputaților s-au...
Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier”
Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier” Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al...
VIDEO | Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești. Șoferul avea carnetul suspendat
Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești....
Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani
Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani...
23-27 aprilie 2026 | Hramul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia: Evenimente cultural-religioase la împlinirea a 35 de ani de la înființarea instituției de învățământ
23-27 aprilie 2026 | Hramul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia: Evenimente cultural-religioase la împlinirea a 35 de...
22 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă...
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile”
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile” Fondurile...
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan PSD își...
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie Ziua Mondială a Creativităţii şi Inovării este celebrată...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...