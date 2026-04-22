Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier”

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat miercuri, 22 aprilie 2026, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan de la Palatul Cotroceni, că a prezentat poziţia PNL, care reflectă deciziile partidului şi îşi asumă în continuare mandatul de premier.

Ilie Bolojan a mai anunţat că PNL va susţine în Parlament un moratoriu în aşa fel încât, indiferent de partidele politice, România să îndeplinească jaloanele din PNRR şi să absoarbă banii europeni.

„Am încheiat consultările cu domnul preşedinte şi echipa de la Cotroceni, în care am prezentat poziţia Partidului Naţional Liberal. Această poziţie reflectă deciziile pe care Biroul politic le-a decis ieri, şi anume faptul că îmi asum în continuare mandatul de premier”, a spus premierul Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

El a anunţat că Partidul Naţional Liberal va susţine în plan guvernamental şi parlamentar activitatea Guvernului în aşa fel încât să poată desfăşura o activitate de administrare a ţării în condiţii cât mai bune în această situaţie dificilă.

„Vom susţine atât în plan guvernamental cât şi în plan parlamentar proiectele importante care sunt necesare a fi adoptate în perioada imediat următoare, în aşa fel încât această criză politică generată de Partidul Social-Democrat să aibă efecte cât mai mici asupra absorbţiei de fonduri europene, asupra angajamentelor Românie şi asupra situaţii economice în general”, a subliniat liderul PNL.

Ilie Bolojan a spus că sunt două, trei priorităţi.

„Una dintre ele ţine de îndeplinirea jaloanelor pentru absorbţia fondurilor europene. Aşa cum ştiţi, pentru a accesa finanţele europene, trebuie făcute câteva reforme, ceea ce necesită proiecte de legi în Parlament sau hotărâri de guvern. Pentru proiectele de legi este nevoie de un sprijin parlamentar şi PNL va susţine un moratoriu în aşa fel încât, indiferent de partidele politice, România să îndeplinească aceste jaloane şi să ne absorbim banii europeni”, a arătat Ilie Bolojan.

El a menţionat că, tot legat de fondurile europene, pentru a putea finaliza lucrurile la autostrăzi, la spitale şi la şcoli, este important ca în această perioadă să renegocieze anumite termene, să aranjeze proiectele, ca să nu pierdem granturi.

„Aceasta este miza importantă a Ministerului Proiectelor Europene şi a Guvernului în perioada următoare. De asemenea, până la final lunii mai, România şi celelalte ţări europene trebuie să finalizeze contractele pe programul SAFE. Este important ca şi aceste proiecte care ţin de apărarea ţării noastre şi de industria de apărarea României, care să se dezvolte în ani următori, să fie aprobate”, a subliniat el.

„Am prezentat aceste lucruri preşedintele României, am avut un dialog bun şi l-am asigurat pe domnul preşedinte de responsabilitatea PNL şi a mea, personal, pentru a asigura guvernarea ţării şi a face ceea ce este necesar pentru a genera stabilitate, pentru a corecta lucrurile care nu sunt în regulă, pentru a asigura reformele, în aşa fel încât să creăm condiţii de prosperitate pentru cetăţenii României în anii următori”, a anunţat premierul.

sursa: News.ro

