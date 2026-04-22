VIDEO | Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești. Șoferul avea carnetul suspendat

Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești. Șoferul avea carnetul suspendat

Un bărbat de 31 de ani, din Stremț, a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi accidentat un copil de 9 ani, pe o stradă din Petrești, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Minorul a fost rănit și transportat la spital, iar polițiștii continuă cercetările pentru conducere fără permis și vătămare corporală din culpă.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 aprilie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Stremț, cercetat pentru conducerea unei vehicul fără permis de conducere și vătămare corporală din culpă.

În după-amiaza zilei de 21 aprilie 2026, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Dumbrava din localitatea Petrești, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Stremț, în timp ce conducea un autoturism, a surprins și accidentat un minor de 9 ani, din localitatea Gălănești, județul Suceava, care circula, în calitate de pieton, pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier, minorul a suferit leziuni corporale, fiind transportat la Spitalul Municipal Sebeș pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatura din dotare, rezultatele fiind negative.

Din verificări a reieșit că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și vătămare corporală din culpă.

