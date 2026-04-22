VIDEO | Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești. Șoferul avea carnetul suspendat
Un bărbat de 31 de ani, din Stremț, a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi accidentat un copil de 9 ani, pe o stradă din Petrești, deși avea dreptul de a conduce suspendat.
Minorul a fost rănit și transportat la spital, iar polițiștii continuă cercetările pentru conducere fără permis și vătămare corporală din culpă.
Potrivit IPJ Alba, la data de 22 aprilie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Stremț, cercetat pentru conducerea unei vehicul fără permis de conducere și vătămare corporală din culpă.
În după-amiaza zilei de 21 aprilie 2026, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Dumbrava din localitatea Petrești, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.
Un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Stremț, în timp ce conducea un autoturism, a surprins și accidentat un minor de 9 ani, din localitatea Gălănești, județul Suceava, care circula, în calitate de pieton, pe partea carosabilă.
În urma evenimentului rutier, minorul a suferit leziuni corporale, fiind transportat la Spitalul Municipal Sebeș pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatura din dotare, rezultatele fiind negative.
Din verificări a reieșit că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și vătămare corporală din culpă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani
Radu Georgescu, despre criza politică din România: ,,PNL, în ultimele 10 luni, a făcut tot ce nu trebuia să facă un partid liberal"
Noutăți pensii 2026 | Ajutorul pentru pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 lei, acordat în două tranșe, începând din luna mai – Precizări de la Casa Județeană de Pensii Alba
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Concediu medical 2026 | Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament
Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier"
Știrea Zilei
Curier Județean
23-27 aprilie 2026 | Hramul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan" Alba Iulia: Evenimente cultural-religioase la împlinirea a 35 de ani de la înființarea instituției de învățământ
22 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Politică Administrație
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile"
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan
Opinii Comentarii
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
