VIDEO | Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești. Șoferul avea carnetul suspendat

Un bărbat de 31 de ani, din Stremț, a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi accidentat un copil de 9 ani, pe o stradă din Petrești, deși avea dreptul de a conduce suspendat. 

Minorul a fost rănit și transportat la spital, iar polițiștii continuă cercetările pentru conducere fără permis și vătămare corporală din culpă. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 aprilie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Stremț, cercetat pentru conducerea unei vehicul fără permis de conducere și vătămare corporală din culpă.

În după-amiaza zilei de 21 aprilie 2026, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Dumbrava din localitatea Petrești, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Stremț, în timp ce conducea un autoturism, a surprins și accidentat un minor de 9 ani, din localitatea Gălănești, județul Suceava, care circula, în calitate de pieton, pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier, minorul a suferit leziuni corporale, fiind transportat la Spitalul Municipal Sebeș pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatura din dotare, rezultatele fiind negative.

Din verificări a reieșit că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și vătămare corporală din culpă.

Ştirea zilei

Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

22 aprilie 2026

De

Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul Cugir, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani. Petru Micu s-a născut în 16 martie 1943, a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport în […]

Citește mai mult

Actualitate

Radu Georgescu, despre criza politică din România: ,,PNL, în ultimele 10 luni, a făcut tot ce nu trebuia să facă un partid liberal”

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

22 aprilie 2026

De

Radu Georgescu, despre criza politică din România: ,,PNL, în ultimele 10 luni, a făcut tot ce nu trebuia să facă un partid liberal” Economistul Radu Georgescu este de părere că în ultimele 10 luni, PNL a făcut tot ce nu trebuia să facă un partid liberal, adică creșteri de taxe, birocrație mărită pentru firme și […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Noutăți pensii 2026 | Ajutorul pentru pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 lei, acordat în două tranșe, începând din luna mai – Precizări de la Casa Județeană de Pensii Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

22 aprilie 2026

De

Noutăți pensii 2026 | Ajutorul pentru pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 lei, acordat în două tranșe, începând din luna mai – Precizări de la Casa Județeană de Pensii Alba În anul 2026, pensionarii cu venituri mici din sistemul public vor primi un ajutor financiar de până la 1.000 lei, acordat în două tranșe […]

Citește mai mult