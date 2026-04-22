Curier Județean

FOTO | Amenzi de peste 1.800 de lei și aproape 200 de persoane verificate de polițiștii din Aiud: Acțiune pentru combaterea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetățenilor

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au desfășurat, pe 21 aprilie 2026, o acțiune pentru prevenirea faptelor ilegale și menținerea ordinii publice, pe raza localităților Hopârta-Lopadea Nouă-Rădești.

Au aplicat amenzi de 1.822 de lei, au reținut un permis de conducere și au consiliat nouă persoane implicate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice.

La data de 21 aprilie 2026, în intervalul orar 10.00-13.00, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au desfășurat o acțiune pentru combaterea faptelor de natură penală și contravențională și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 196 de verificări de persoane și 37 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 1.822 de lei, și a fost reținut un permis de conducere.

De asemenea, au fost consiliate 9 persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, combaterea violenței domestice fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

23-27 aprilie 2026 | Hramul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia: Evenimente cultural-religioase la împlinirea a 35 de ani de la înființarea instituției de învățământ

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 minute

în

22 aprilie 2026

De

23-27 aprilie 2026 | Hramul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan" Alba Iulia: Evenimente cultural-religioase la împlinirea a 35 de ani de la înființarea instituției de învățământ În perioada 23-27 aprilie 2026, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan" din Alba Iulia va organiza o serie de evenimente cultural-religioase, în contextul celebrării hramului instituției de învățământ […]

Citește mai mult

Curier Județean

22 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar

Bogdan Ilea

Publicat

acum 59 de minute

în

22 aprilie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 22 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT rutier pe autostrada A1, sensul de mers Sebeș – Sibiu: Două autoturisme, implicate. Intervin medicii de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

22 aprilie 2026

De

ACCIDENT rutier pe autostrada A1, sensul de mers Sebeș – Sibiu: Două autoturisme, implicate. Intervin medicii de urgență Un accident rutier a avut loc astăzi, 22 aprilie 2026, pe autostrada A1, km 313, sensul de mers Sebeș – Sibiu. Din primele informații, este vorba despre un eveniment rutier în care au fost implicate două autoturisme.

Citește mai mult