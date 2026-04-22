FOTO | Amenzi de peste 1.800 de lei și aproape 200 de persoane verificate de polițiștii din Aiud: Acțiune pentru combaterea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetățenilor

Amenzi de peste 1.800 de lei și aproape 200 de persoane verificate de polițiștii din Aiud: Acțiune pentru combaterea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetățenilor

Polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au desfășurat, pe 21 aprilie 2026, o acțiune pentru prevenirea faptelor ilegale și menținerea ordinii publice, pe raza localităților Hopârta-Lopadea Nouă-Rădești.

Au aplicat amenzi de 1.822 de lei, au reținut un permis de conducere și au consiliat nouă persoane implicate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice.

La data de 21 aprilie 2026, în intervalul orar 10.00-13.00, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au desfășurat o acțiune pentru combaterea faptelor de natură penală și contravențională și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 196 de verificări de persoane și 37 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 1.822 de lei, și a fost reținut un permis de conducere.

De asemenea, au fost consiliate 9 persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, combaterea violenței domestice fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.

