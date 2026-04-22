22 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Polițiștii rutieri acționează astăzi, 22 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier, potrivit IPJ Alba.
23-27 aprilie 2026 | Hramul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia: Evenimente cultural-religioase la împlinirea a 35 de ani de la înființarea instituției de învățământ
23-27 aprilie 2026 | Hramul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia: Evenimente cultural-religioase la împlinirea a 35 de ani de la înființarea instituției de învățământ În perioada 23-27 aprilie 2026, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia va organiza o serie de evenimente cultural-religioase, în contextul celebrării hramului instituției de învățământ […]
FOTO | Amenzi de peste 1.800 de lei și aproape 200 de persoane verificate de polițiștii din Aiud: Acțiune pentru combaterea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetățenilor
Amenzi de peste 1.800 de lei și aproape 200 de persoane verificate de polițiștii din Aiud: Acțiune pentru combaterea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetățenilor Polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au desfășurat, pe 21 aprilie 2026, o acțiune pentru prevenirea faptelor ilegale și menținerea ordinii publice, pe raza localităților Hopârta-Lopadea Nouă-Rădești. Au […]
ACCIDENT rutier pe autostrada A1, sensul de mers Sebeș – Sibiu: Două autoturisme, implicate. Intervin medicii de urgență
ACCIDENT rutier pe autostrada A1, sensul de mers Sebeș – Sibiu: Două autoturisme, implicate. Intervin medicii de urgență Un accident rutier a avut loc astăzi, 22 aprilie 2026, pe autostrada A1, km 313, sensul de mers Sebeș – Sibiu. Din primele informații, este vorba despre un eveniment rutier în care au fost implicate două autoturisme. […]
Concediu medical 2026 | Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament
Ce categorii de persoane beneficiază de prima zi de concediu medical plătită: Decizie în Parlament În Plenul Camerei Deputaților s-au...
Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier”
Ilie Bolojan după consultările de la Palatul Cotroceni: „Îmi asum în continuare mandatul de premier” Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al...
VIDEO | Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești. Șoferul avea carnetul suspendat
Bărbat din Stremț, REȚINUT după ce a lovit cu mașina un minor de 9 ani, pe o stradă din Petrești....
Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani
Doliu la Cugir: Petru Micu, fost antrenor al clubului Metalurgistul, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani...
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile”
Nicolaie Moldovan, despre fondurile UE: ,,Unul dintre cei mai importanți catalizatori pentru crearea condițiilor necesare unei dezvoltări economice sustenabile” Fondurile...
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan PSD își...
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie Ziua Mondială a Creativităţii şi Inovării este celebrată...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...