Recomandări ale autorităților în contextul noului episod de iarnă severă: „Urmăriți constant buletinele meteorologice și evitați deplasările neesențiale”
DSU, recomandări în contextul vremii nefavorabile
Autoritățile au transmis, joi, 8 ianuarie 2026, o serie de recomandări populației în contextul vremii nefavorabile.
Citește și: 8-10 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN în Alba și alte zone din țară: GER, ninsori, polei și vânt puternic. Temperaturile scad până la minus 15 grade
Meteorologii au emis un cod portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m pentru zona de sud al județului Alba valabil, joi, 8 ianuarie 2026, până la ora 23.00
Totodată, este în vigoare și un cod galben de ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m, intensificări ale vântului și strat de zăpadă pentru suna de est a județului Alba, valabil joi, 8 ianuarie 2026, până la ora 23.00.
În atari condiții, Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor:
* Evitați deplasările neesențiale – Nu porniți la drum în condiții de viscol sau ninsoare abundentă. Dacă totuși trebuie să plecați, verificați în prealabil dacă traseul este practicabil și nu sunt drumuri blocate.
* Pregătiți-vă mașina – Asigurați-vă că autovehiculul este echipat complet pentru iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată, racletă și o rezervă de combustibil.
* Atenție la vântul puternic – Evitați să treceți sau să parcați mașina în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a clădirilor cu elemente de construcție ce se pot desprinde.
* Fiți informați – Urmăriți constant buletinele meteorologice și respectați cu strictețe recomandările autorităților transmise prin radio, TV sau mediul online.
* Apelați la ajutor – Dacă rămâneți blocați în zăpadă, nu părăsiți autovehiculul dacă nu vedeți o clădire în apropiere și sunați imediat la 112 pentru asistență.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Alertă alimentară: Loturi de lapte pentru bebeluși, retrase de pe rafturile supermarketurilor, inclusiv din Alba. Motivul
Alertă alimentară: Loturi de lapte pentru bebeluși, retrase de pe rafturile supermarket-urilor. Motivul Nestlé a anunțat retragerea mai multor loturi de alimente destinate copiilor din 25 de țări, printre care se numără și România. Decizia a fost luată după ce a fost identificată o toxină ce poate provoca greață și vărsături. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară […]
Schimbări importante în sistemul de sănătate. Lipsa fondurilor lasă mii de pacienți fără prioritate la analizele medicale
Schimbări importante în sistemul de sănătate. Lipsa fondurilor lasă mii de pacienți fără prioritate la analizele medicale Sistemul de sănătate din România funcționează după reguli noi, de la începutul acestei luni. Astfel, mii de pacienți sunt afectați din cauza lipsei de fonduri. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a hotărât ca pacienții cu afecțiuni […]
Ghiseul.ro a picat iar: Nu pot fi plătite impozite, taxe sau amenzi. ANAF și primăriile nu pot încărca date
Ghiseul.ro a picat iar: Nu pot fi plătite impozite, taxe sau amenzi. ANAF și primăriile nu pot încărca date Mai mulți români care au încercat să acceseze platforma Ghiseul.ro — portalul oficial pentru plata taxelor și impozitelor locale — au constatat joi, 8 ianuarie 2026, că site-ul nu se încarcă sau afişează un mesaj de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Recomandări ale autorităților în contextul noului episod de iarnă severă: „Urmăriți constant buletinele meteorologice și evitați deplasările neesențiale”
DSU, recomandări în contextul vremii nefavorabile Autoritățile au transmis, joi, 8 ianuarie 2026, o serie de recomandări populației în contextul...
Alertă alimentară: Loturi de lapte pentru bebeluși, retrase de pe rafturile supermarketurilor, inclusiv din Alba. Motivul
Alertă alimentară: Loturi de lapte pentru bebeluși, retrase de pe rafturile supermarket-urilor. Motivul Nestlé a anunțat retragerea mai multor loturi...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Accident MORTAL pe DN 1: Un bărbat a DECEDAT în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba
Accident MORTAL pe DN 1: Un bărbat a DECEDAT în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba Un...
UPDATE VIDEO | Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța a respins ca nefondată contestația inculpatei
Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța urmează să...
Curier Județean
ACCIDENT în Alba: Un autoturism a acroșat o țeavă de gaz în Vințu de Jos
ACCIDENT în Alba: Un autoturism a acroșat o țeavă de gaz în Vințu de Jos Un accident rutier a avut...
7 ianuarie 2026 | Sute de persoane și autovehicule verificate în Alba: Acțiune de prevenire și combatere a conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive
Acțiune, pe raza județului Alba, pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile
Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din...
Opinii Comentarii
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa, nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor care ne conduc. 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor...