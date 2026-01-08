Recomandări ale autorităților în contextul noului episod de iarnă severă: „Urmăriți constant buletinele meteorologice și evitați deplasările neesențiale”

DSU, recomandări în contextul vremii nefavorabile

Autoritățile au transmis, joi, 8 ianuarie 2026, o serie de recomandări populației în contextul vremii nefavorabile.

Meteorologii au emis un cod portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m pentru zona de sud al județului Alba valabil, joi, 8 ianuarie 2026, până la ora 23.00

Totodată, este în vigoare și un cod galben de ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m, intensificări ale vântului și strat de zăpadă pentru suna de est a județului Alba, valabil joi, 8 ianuarie 2026, până la ora 23.00.

În atari condiții, Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor:

* Evitați deplasările neesențiale – Nu porniți la drum în condiții de viscol sau ninsoare abundentă. Dacă totuși trebuie să plecați, verificați în prealabil dacă traseul este practicabil și nu sunt drumuri blocate.

* Pregătiți-vă mașina – Asigurați-vă că autovehiculul este echipat complet pentru iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată, racletă și o rezervă de combustibil.

* Atenție la vântul puternic – Evitați să treceți sau să parcați mașina în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a clădirilor cu elemente de construcție ce se pot desprinde.

* Fiți informați – Urmăriți constant buletinele meteorologice și respectați cu strictețe recomandările autorităților transmise prin radio, TV sau mediul online.

* Apelați la ajutor – Dacă rămâneți blocați în zăpadă, nu părăsiți autovehiculul dacă nu vedeți o clădire în apropiere și sunați imediat la 112 pentru asistență.

