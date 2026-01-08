8-10 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN în Alba și alte zone din țară: GER, ninsori, polei și vânt puternic. Temperaturile scad până la minus 15 grade
8-10 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN în Alba și alte zone din țară: GER, ninsori, polei și vânt puternic. Temperaturile scad până la minus 15 grade
Meteorologii ANM au emis joi, 8 ianuarie 2026, noi informări de vreme rea, valabile în intervalul 8 ianuarie, ora 10:00 – 10 ianuarie, ora 10:00, în Alba și alte zone din țară. Vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger.
Pe parcursul zilei de joi (8 ianuarie) va ninge la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, vor fi precipitații mixte în Muntenia și sudul Moldovei și mai ales ploi în Dobrogea. Se va depune strat de zăpadă în jumătatea nordică a țării și în zona montană, în general de 3…10 cm. Pe arii restrânse se va depune polei, îndeosebi în sud-estul Moldovei.
Vântul va avea intensificări în sudul, centrul și estul țării, cu viteze în general de 45…65 km/h, precum și la munte, unde rafalele vor depăși 60…80 km/h, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.
Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării, astfel încât maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 3 grade, cu valori mai ridicate în extremitatea de sud-est, spre 8…10 grade. Noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) va deveni geroasă în regiunile intracarpatice și izolat în rest, iar temperaturile minime ce se vor înregistra la nivelul țării se vor încadra în general între -15 și -5 grade.
Vineri (9 ianuarie) vremea se va menține rece în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 și -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania, unde se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -15 și -10 grade.
Începând din seara zilei de vineri (9 ianuarie) aria precipitațiilor va cuprinde sud-vestul teritoriului. Acestea vor fi la început mixte și vor favoriza depunerile de polei, apoi vor predomina ninsorile.
Începând de sâmbătă (10 ianuarie) vremea va continua să se răcească la început în nord-estul și centrul țării, apoi și în rest, astfel că îndeosebi pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger până spre jumătatea lunii ianuarie.
COD GALBEN 08 ianuarie, ora 10:00 – 08 ianuarie, ora 23:00
În sudul, centrul și estul Transilvaniei, în nordul și centrul Moldovei, în centrul și sud-estul Munteniei și mai ales după-amiaza și seara local în Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și Orientali temporar va ninge viscolit și viziblitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70…85 km/h. Se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.
COD PORTOCALIU 08 ianuarie, ora 10 – 08 ianuarie, ora 23
În Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafele de peste 85…120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.
COD GALBEN 08 ianuarie, ora 20:00 – 09 ianuarie, ora 10:00
În noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger, astfel că acestea se vor situa în general între -15 și -10 grade.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Companiile din România vor fi obligate să publice remuneraţia în anunţurile de angajare: ,,Data de 7 iunie va aduce o adevărată revoluție pe piața muncii din România”
Companiile din România vor fi obligate să publice remuneraţia în anunţurile de angajare: ,,Data de 7 iunie va aduce o adevărată revoluție pe piața muncii din România” Anul 2026 marchează o schimbare majoră pe piața muncii din România și din Uniunea Europeană. Din luna iunie, va intra în vigoare o nouă directivă europeană care impune […]
PENSII 2026 | Când aduce poștașul banii pentru pensionari în ianuarie 2026
PENSII 2026 | Când aduce poștașul banii pentru pensionari în ianuarie 2026 În ianuarie 2026, plata pensiilor va fi realizată conform unui calendar influențat atât de sărbătorile legale, cât și de procedurile administrative ale Ministerului Finanțelor și ale Caselor Județene de Pensii. Poșta Română a anunțat că pensiile vor fi virate în conturile companiei pe […]
Nouă perioadă de ger în România. Ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi de până la -16 grade cauzate de un ciclon mediteranean
Nouă perioadă de ger în România. Ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi de până la -16 grade cauzate de un ciclon mediteranean Un episod autentic de iarnă urmează să ajungă în România. Meteorologii anunță că este ,,demn de reputația lunii ianuarie”. Motivul, un nou ciclon mediteranean care va traversa regiunea în următoarele zile. În perioada […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
8-10 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN în Alba și alte zone din țară: GER, ninsori, polei și vânt puternic. Temperaturile scad până la minus 15 grade
8-10 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN în Alba și alte zone din țară: GER, ninsori, polei și vânt...
Companiile din România vor fi obligate să publice remuneraţia în anunţurile de angajare: ,,Data de 7 iunie va aduce o adevărată revoluție pe piața muncii din România”
Companiile din România vor fi obligate să publice remuneraţia în anunţurile de angajare: ,,Data de 7 iunie va aduce o...
Știrea Zilei
8 ianuarie 2026 | Cursuri școlare suspendate în Zlatna din cauza condițiilor meteo nefavorabile: În Baia de Arieș procesul de învățământ se desfășoară online
Cursuri școlare suspendate în Zlatna din cauza condițiilor meteo nefavorabile: În Baia de Arieș procesul de învățământ se desfășoară online...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 8 ianuarie 2026: 469 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 8 ianuarie 2026: 469 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
FOTO | Acoperiș de balcon, desprins la un bloc din Câmpeni: Intervin pompierii la etajul 3 pentru degajare
Acoperiș de balcon, desprins la un bloc din Câmpeni: Intervin pompierii la etajul 3 pentru degajare Un acoperiș de balcon...
FOTO | Dorin Nistor, după ninsoarea abundentă din Sebeș: Preocuparea noastră a fost de a curăța de zăpadă zonele instituțiilor de învățământ. Copiii se pot întoarce la școală în condiții bune
Dorin Nistor, după ninsoarea abundentă din Sebeș: Preocuparea noastră a fost de a curăța de zăpadă zonele instituțiilor de învățământ....
Politică Administrație
FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile
Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din...
Subunitatea nouă de pompieri în comuna Jidvei, cu un pas mai aproape de realizare. Ce cuprinde proiectul de aproape 4 milioane de lei
Subunitatea nouă de pompieri în comuna Jidvei, cu un pas mai aproape de realizare. Ce cuprinde proiectul de aproape 4...
Opinii Comentarii
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa, nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor care ne conduc. 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor...