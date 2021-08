Reabilitarea drumului comunal DC 195, din Bucerdea Vinoasă: Primăria Ighiu a lansat în SEAP licitația de peste 1.600.000 de lei

Primăria comunei Ighiu a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru lucrări, în cadrul proiectului „Reabilitare drum comunat DC 195 Bucerdea Vinoasă, comuna Ighiu, județul Alba”. Valoarea totală estimată a investiției este de 1.672.392,13 lei, fără TVA.

Starea de viabilitate a sistemului rutier existent nu asigura condiţii de siguranţa si securitate a circulaţiei rutiere si nu mai asigura capacitatea portanta necesara traficului existent.

Cresterea atat a intensitatii traficului rutier si a greutatii pe osii precum si a agresivitatii autovehiculelor datorata starii proaste a suprafetei de rulare (dese franari – accelerari), constituie factori agravanti in procesul de degradare a sistemului rutier care cumulati cu actiunea factorilor climatici vor conduce in mod accelerat la cedarea sistemelor rutiere.

Se asigura cu dificultate si cu durata mare de timp accesul vehiculelor de urgente medicale si accesul altor vehicule de interventie (pompieri, depanari retea electrica etc.).

Toate cele prezentate in mod succint mai sus, duc la degradarea in mod constant a vietii sociale, pun in pericol asigurarea sanatatii comunitatii, alimentatiei si confortul locuitorilor din zona.

Necesitatea lucrarilor propuse in prezenta expertiza tehnica, este in primul rand argumentata de starea tehnica actuala a drumului si de conditiile de circulatie actuale si de perspectiva.

Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport, sunt prioritati ale Planului National de Dezvoltare, care prezinta sectorul de transport regional ca fiind unul din sectoarele principale pentru dezvoltarea socioeconomica a Romaniei.

Se impune deci luarea unor masuri privind sporirea capacitatii portante, asigurarea scurgerii apelor in bune conditiuni, prevederea unei semnalizari rutiere in conformitate cu normele in vigoare, amenajarea intersectiilor cu retelele rutiere intersectate, amenajarea acceselor la proprietati si modernizarea lucrarilor de scurgere a apelor catre canalizarea existenta.

Prin modernizarea drumului, traficul care va fi preluat de pe strazile existente deja modernizate (traficul normal) va beneficia de conditii superioare de circulatie, conditii care se vor concretiza intr-o serie de avantaje sociale si economice, precum:

imbunatatirea accesului localnicilor la proprietăţi;

ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a conditiilor de viata ale locuitorilor si ale activitatilor productive desfasurate in zona localitatilor si eliminarea starii de stres;

Imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, care va stimula o dezvoltare economica durabila;

crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor;

Reabilitarea drumului studiate, va avea impact deosebit de favorabil intrucat se vor realiza urmatoarele deziderate:

realizarea unui confort sporit pentru participantii la trafic;

sporirea sigurantei circulatiei;

reducerea semnificativa a poluarii mediului prin reducerea noxelor si a zgomotului;

conditiile de rulare corespunzatoare reduc uzura mijloacelor de transport si degradarea acestora. Concluzie:

Lucrarile propuse a se executa pe pe acest drum, vor conduce la imbunatatirea conditiilor de circulatie si a fluentei traficului si vor influenta benefic zona atat din punct de vedere ambient cat si din punct de vedere socio-economic.