FOTO ȘTIREA TA | Biciclete din noul sistem de bike-sharing, aruncate și abandonate pe o stradă din Alba Iulia: ,,Zac de mai bine de două săptămâni”

Biciclete din noul sistem de bike-sharing, aruncate și abandonate pe o stradă din Alba Iulia: ,,Zac de mai bine de două săptămâni”

O persoană anonimă a publicat, sâmbătă, 13 iunie 2026, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat locuitorilor din Alba Iulia, două imagini surprinse pe strada Craivei din municipiu.

Mai exact, acestea surprind două biciclete din noul sistem de bike-sharing din oraș care par aruncate și abandonate.

Potrivit persoanei, acestea ,,zac de mai bine de două săptămâni” pe strada menționată anterior. Imaginile au fost însoțite alături de textul:

,,Biciclete aruncate, dezmembrate, zac de mai bine de 2 săptămâni pe str. Craivei. Cei care le administrează nu le-au observat lipsa? Sau poate nu mai au nevoie de ele!”.

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