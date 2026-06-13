Curier Județean

Accident rutier pe DN7, la Balomiru de Câmp. Pompierii din Sebeș au intervenit pentru acordarea primului ajutor

Unirea Ziarul

Publicat

acum 38 de minute

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ALBA FEST 2026

Accident rutier pe DN7, la Balomiru de Câmp. Pompierii din Sebeș au intervenit pentru acordarea primului ajutor

Detașamentul de Pompieri Sebeș a intervenit, sâmbătă, pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru acordarea primului ajutor medical în urma unui accident rutier produs pe DN7, în localitatea Balomiru de Câmp.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, în accident au fost implicate două autoturisme. Din fericire, nu au existat persoane încarcerate.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de descarcerare și un echipaj de prim ajutor.

Intervenția este în desfășurare.

foto: arhivă

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