Pe „Cetate”, duminică, 14 iunie, sărbătoarea fotbalului județean și două finale: ACS Crăciunel – Viitorul Răhău și Viitorul Sântimbru – ȘF Valea Frumoasei

Intercalată între cele două finale, ale Cupei Județene (ACS Crăciunel – Viitorul Răhău, ora 14.00) și Cupa României, faza județeană (Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, ora 18.00), festivitatea de premiere a finalului de sezon, ediția 2025/2026 (ora 16.00), va strânge pe Stadionul „Cetate” performerii fotbalului amator din Alba.

Sărbătoarea fotbalul amator din Alba revine pe arena albaiuliană după 3 ani. Festivitatea de premiere a competițiilor „sportului rege” din județ, o manifestare devenită deja tradiție face din duminică, 14 iunie o zi de gală, în care sunt la loc de cinste laureații.

Vor fi acordate 71 de trofee, 873 de medalii în competițiile cu rezultate și peste 800 de medalii la interliga națională Under 7 – Under 10, 380 de tricouri de campioni și 297 de mingi (104 nr. 5 la competițiile cu rezultate și 183 nr. 4 la competițiile fără rezultate).

Asociația Județeană de Fotbal Alba, organizatoarea evenimentului de seamă care va trage cortina peste acest sezon competițional, va recompensa, cu cupe, medalii, tricouri și mingi (număr variind în funcție de locul din ierarhie), formațiile fruntașe și principalii marcatori.

Vor fi acordate, grație parteneriatului între AJF Alba și Consiliul Județean Alba, premii pentru echipele clasate pe podium, golgheteri și premiul fair play (pentru echipele remarcate la capitolul sportivitate). De asemenea vor fi premii și pentru câștigătoarea Cupei României, finalista Cupei României, jucătorul finalei, arbitrii și observatorii finale, respective Cupa Județeană.

Finala Cupei Județene: Arbitri L. Șipoș (Ocna Mureș), Cl. Dorobanuț (Cugir), Elisabeta Sunzuiană (Alba Iulia), rezervă C. Brînză (Alba Iulia) Observatori Al. Rojneai (Alba Iulia), C. Iancu (Zlatna)

Finala Cupei României: Arbitri R. Scob (Alba Iulia), G. Leahu (Ocna Mureș), T. Ciubucă (Aiud), rezervă M. Olaru (Alba Iulia) Observatori F. Mărginean (Aiud), C. Chirilă (Alba Iulia)

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