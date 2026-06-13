Se dublează amenzile pentru tulburarea liniștii publice: Petrecerile zgomotoase care deranjează vecinii, sancționate cu până la 12.000 lei și muncă în folosul comunității

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care dublează amenzile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, petrecerile zgomotoase care deranjează vecinii vor fi sancționate cu până la 12.000 lei și muncă în folosul comunității.

În cazul petrecerilor private organizate în apropierea locuințelor, amenzile pot ajunge la 6.000 de lei. Dacă fapta se repetă într-un interval de 72 de ore, sancțiunea poate urca până la 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu prestarea de activități în folosul comunității.

Legea majorează și amenzile pentru tulburarea liniștii locatarilor în intervalele de odihnă, între orele 22:00 și 08:00 și între 13:00 și 14:00.

Persoanele care produc zgomote, larmă sau folosesc aparate muzicale la intensitate mare pot fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei, scrie TVR Info.

În cazul repetării acestei fapte în termen de 72 de ore, amenda poate ajunge între 4.000 și 6.000 de lei sau la 70 până la 120 de ore de muncă în folosul comunității.

Noua lege scurtează și procedurile în cazul contestării sancțiunilor. Hotărârea tribunalului, în apel, va fi definitivă, astfel încât procesele legate de astfel de amenzi să nu se prelungească ani de zile.

Măsura vine la început de vară, perioadă în care petrecerile în aer liber, grătarele, evenimentele private și muzica la volum ridicat devin surse frecvente de conflict între vecini.

Mesajul noii legi este clar: distracția rămâne permisă, dar nu atunci când afectează liniștea și odihna celor din jur.

În prezent, amenzile pentru tulburarea liniștii publice variază între 200 și 1.000 de lei, putând ajunge până la 3.000 de lei în caz de recidivă. Dacă proiectul va fi adoptat, acestea ar putea fi dublate. Doar anul trecut au fost aplicate peste 450.000 de sancțiuni pentru încălcarea normelor de ordine și liniște publică, în creștere cu 50% față de anul precedent.

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