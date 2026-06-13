Actualitate

Se dublează amenzile pentru tulburarea liniștii publice: Petrecerile zgomotoase care deranjează vecinii, sancționate cu până la 12.000 lei și muncă în folosul comunității 

Ioana Oprean

Publicat

acum 54 de minute

în

De

ALBA FEST 2026

Se dublează amenzile pentru tulburarea liniștii publice: Petrecerile zgomotoase care deranjează vecinii, sancționate cu până la 12.000 lei și muncă în folosul comunității

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care dublează amenzile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, petrecerile zgomotoase care deranjează vecinii vor fi sancționate cu până la 12.000 lei și muncă în folosul comunității.

În cazul petrecerilor private organizate în apropierea locuințelor, amenzile pot ajunge la 6.000 de lei. Dacă fapta se repetă într-un interval de 72 de ore, sancțiunea poate urca până la 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu prestarea de activități în folosul comunității.

Legea majorează și amenzile pentru tulburarea liniștii locatarilor în intervalele de odihnă, între orele 22:00 și 08:00 și între 13:00 și 14:00.

Persoanele care produc zgomote, larmă sau folosesc aparate muzicale la intensitate mare pot fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei, scrie TVR Info.

În cazul repetării acestei fapte în termen de 72 de ore, amenda poate ajunge între 4.000 și 6.000 de lei sau la 70 până la 120 de ore de muncă în folosul comunității.

Noua lege scurtează și procedurile în cazul contestării sancțiunilor. Hotărârea tribunalului, în apel, va fi definitivă, astfel încât procesele legate de astfel de amenzi să nu se prelungească ani de zile.

Măsura vine la început de vară, perioadă în care petrecerile în aer liber, grătarele, evenimentele private și muzica la volum ridicat devin surse frecvente de conflict între vecini.

Mesajul noii legi este clar: distracția rămâne permisă, dar nu atunci când afectează liniștea și odihna celor din jur.

În prezent, amenzile pentru tulburarea liniștii publice variază între 200 și 1.000 de lei, putând ajunge până la 3.000 de lei în caz de recidivă. Dacă proiectul va fi adoptat, acestea ar putea fi dublate. Doar anul trecut au fost aplicate peste 450.000 de sancțiuni pentru încălcarea normelor de ordine și liniște publică, în creștere cu 50% față de anul precedent.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Inflația, în continuă creștere în România: A ajuns la a 10,85% în luna mai 2026. Serviciile conduc topul scumpirilor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

13 iunie 2026

De

Inflația, în continuă creștere în România: A ajuns la a 10,85% în luna mai 2026. Serviciile conduc topul scumpirilor Rata anuală a inflației a urcat la 10,85% în luna mai, de la 10,71% în aprilie, pe fondul scumpirilor în toate categoriile principale de bunuri și servicii. Potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică […]

Citește mai mult

Actualitate

E jale! Rata inflației, aproape de 11% în mai 2026: Ce produse s-au scumpit cel mai mult

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 ore

în

12 iunie 2026

De

E jale! Rata inflației, aproape de 11% în mai 2026: Ce produse s-au scumpit cel mai mult  Rata anuală a inflației a urcat la 10,85% în luna mai, de la 10,71% în aprilie, pe fondul scumpirilor înregistrate la servicii, mărfuri nealimentare și alimente, arată datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). ,,În mai […]

Citește mai mult

Actualitate

Ilie Bolojan, despre inflația record din România: „Guvernul nu a făcut greșit ceva. Traseul nostru de inflație s-a suprapus războiului din Golf”

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

12 iunie 2026

De

Ilie Bolojan, despre inflația record din România: „Guvernul nu a făcut greșit ceva. Traseul nostru de inflație s-a suprapus războiului din Golf” Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri că majorarea ratei inflației la aproape 11% nu este rezultatul unor decizii greșite ale Guvernului. El a menționat că războiul din Golf a făcut ca, în […]

Citește mai mult