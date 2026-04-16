Răzvan Burleanu după Comitetul Executiv al FRF: “Sunt mandatat să negociez cu Hagi”

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF) s-a reunit joi, 16 aprilie 2026 pentru a definitiva formalitățile privind numirea lui Gheorghe Hagi la cârma echipei naționale. Președintele Federației, Răzvan Burleanu, a susținut apoi o conferință de presă în care a vorbit despre negocierile pentru numirea unui nou selecționer, dar și despre alte decizii luate în Comitetul Executiv.

“Sunt mandatat să negociez cu Gheorghe Hagi. De-a lungul timpului ne-am dorit foarte mult să putem să lucrăm în interesul echipei naționale cu domnul Gheorghe Hagi. Din păcate pentru ambele părți, de fiecare dată nu s-a putut. De data aceasta, considerăm că e o fereastră de oportunitate pentru ca Gică Hagi să se întoarcă la echipa națională.

Recunosc că prima discuție am avut-o după ședința de Comisie Tehnică. Ieri am mai avut o discuție cu dumnealui, astfel încât în zilele următoare vă vom putea oferi mai multe detalii.

Am discutat despre foarte multe aspecte. Un element pe care pot să vi-l infirm este cel legat de o posibilă solicitare de demitere a directorului tehnic. Chiar astăzi, domnul Mihai Stoichiță a fost reconfirmat.

În ceea ce înseamnă nume care să fie pronunțate, nu am intrat în asemenea detalii. Le veți cunoaște după ce se va oficializa prezentarea noului selecționer.

Situația în care el s-a aflat într-un conflict de interese la Farul s-a încheiat la finalizarea tranzacției. Este o oportunitate ca Gică Hagi să revină la echipa națională și sunt foarte încrezător. De-a lungul timpului, relația noastră a devenit din ce în ce mai bună. Permanent l-am găsit ca fiind foarte pasionat de ceea ce face și determinat. Sunt încrezător că este cea mai bună soluție în momentul de față. Am primit o listă de propuneri, bineînțeles numele lui Hagi a fost primul.

Fiecare antrenor care nu reușește să ajungă selecționer e normal să fie supărat. Ne bucurăm să vedem că oamenii au această supărare, înseamnă că și-au dorit foarte mult. Edi Iordănescu ne rămâne o persoană foarte apropiată. A fost antrenorul cu care echipa națională a reușit cea mai bună performanță în ultimii 24 de ani. Edi Iordănescu a mai avut posibilitatea să mai continue la echipa națională, v-a împărtășit motivele pentru care a refuzat.

Permanent vrem să lucrăm cu o anumită ordine. Nu am mers mai departe niciodată până nu am finalizat discuțiile cu opțiunea numărul 1 de pe lista noastră. Nu avem neapărat o presiune a timpului, noi ne dorim să avem cât mai repede un selecționer, care să poată să înceapă monitorizarea jucătorilor”, a declarat Răzvan Burleanu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI