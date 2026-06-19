Războiul STP-Primăria Alba Iulia ecaladează: STP a depus plângere penală la DNA împotriva primarului Gabriel Pleșa

Luptele acerbe din războiul dintre operatorul de transport STP și Primăria Alba Iulia au ajuns la faza de plângeri penale. STP a depus plângere penală la DNA împotriva primarului Gabriel Pleșa.

Sesizarea penală vizează modul în care administrația locală ar fi gestionat contractul de delegare a serviciului de transport public și implementarea unor investiții realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Sesizarea urmărește clarificarea legalității unor decizii administrative și a impactului acestora asupra contractului de transport public aflat în derulare.

În contextul în care angajații operatorului de transport se află în a patra zi de grevă spontană, primarul Gabriel Pleșa a convocat de urgență Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) pentru vineri, 19 iunie 2026.

Reacția STP a fost imediată și virulentă: prin avocatul ales, Liliana Mariana Jurj, operatorul de transport a depus o plângere prealabilă de revocare a dispoziției de convocare, acuzând municipalitatea că „încearcă să folosească ilegal starea de alertă pentru a ascunde un munte de datorii ce depășește 14 milioane de lei”.

Conform argumentelor juridice înaintate de STP, legislația națională (O.U.G. nr. 21/2004) definește strict situația de urgență ca un eveniment excepțional și imprevizibil (inundații, cutremure, pandemii) care amenință viața populației.

„Un litigiu contractual între o autoritate publică locală și un operator economic privat nu se aliniază nici de departe acestor tipologii”, se arată în poziția oficială a transportatorului.

STP argumentează că protestul angajaților, început pe 16 iunie 2026, este consecința directă a faptului că oamenii nu și-au primit salariile din cauza neplății datoriilor de către Primărie. Criza ar fi fost notificată formal încă din 15 iunie și este considerată de transportator ca fiind „auto-provocată” de executivul local. Reprezentanții STP subliniază că orașul nu se află sub nicio amenințare la adresa sănătății publice, iar disconfortul major al cetățenilor nu reprezintă o calamitate legală care să justifice suspendarea regulilor democratice.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Alba Iulia, s-a întrunit vineri, 19 iunie 2026, aproape de prânz, pentru o informare, însă mobilizarea a fost parțială (doar 13 membri din 28 prezenți). Cu toate acestea, primarul Gabriel Pleșa a transmis un mesaj fără echivoc operatorului de transport, avertizând că starea de ilegalitate în care se află compania va genera consecințe juridice și financiare severe începând de luni.

Primarul a amintit că operatorul a trimis o plângere prealabilă chiar înainte de ședință (așa cum ziarulunirea.ro a relatat anterior în exclusivitate), document care, în opinia sa, trădează contradicții majore în discursul companiei:

„Am primit o plângere prealabilă din partea operatorului împotriva deciziei mele de convocare a ședinței. Scrie acolo să nu luăm o decizie, să vină altcineva să presteze, în condițiile în care firma ar fi pregătită să reia transportul. Se contrazic pur și simplu! Au spus că marți e o grevă spontană din cauza „datoriilor” primăriei, iar acum spun că pot relua transportul public.

Din informațiile pe care le am, se pare că această grevă spontană nu este chiar atât de spontană. A fost cumva o înțelegere pentru a folosi o presiune asupra noastră de a da din acele sume care sunt în litigiu”.

Gabriel Pleșa a prezentat cifrele clare ale plăților la zi, demontând acuzațiile privind lipsa fondurilor la nivelul operatorului de transport, Primăria Alba Iulia suportând 82% din totalul compensațiilor la nivelul asociației AIDA Transport Local (restul de 18% revenind celorlalte 12 unități administrativ-teritoriale).

„La ora aceasta am făcut plăți în acest an de undeva la 13 milioane de lei. Astăzi am făcut o plată de 500 de mii, mai avem un milion de lei pe o factură scadentă la 30 a șasea, pe care o vom rezolva săptămâna viitoare. Noi NU avem datorii față de firma de transport local! Sunt niște sume în litigiu, în instanță, iar noi suspectăm și contestăm acele facturi de compensație.

Cetățenii de bună credință înțeleg că nu pot să plătesc niciun leu din banii publici dacă nu există o hotărâre definitivă a instanței”, a declarat edilul albaiulian după ședința Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Alba Iulia.

Situația a devenit critică pentru locuitorii municipiului Alba Iulia. Deși elevii sunt de acum în vacanță, sute de vârstnici și angajați sunt privați de transport pe o vreme caniculară. Legea obligă operatorii ca, în caz de grevă (fie ea și spontană), să asigure cel puțin o treime din numărul curselor, obligație încălcată flagrant în ultimele zile, în opinia reprezentanților administrației locale.

În acest context, primarul Gabriel Pleșa solicitat intervenția Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) și pregătește măsuri de forță dacă transportul nu se reia parțial până luni:

• Activarea clauzelor contractuale: Aplicarea de amenzi severe de la începutul săptămânii viitoare.

• Calea juridică: Introducerea unei ordonanțe președințiale.

• Soluția de avarie: Sesizarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și achiziționarea directă, pe termen limitat, a unui serviciu alternativ de transport în oraș.

„Solicit încă o dată, pe cale amiabilă, să se reia cel târziu de luni, măcar pe o treime, transportul local conform legislației. Dacă nu, vom merge mai departe cu ceea ce prevede legea. Mai sunt șase luni de zile din acest contract și am sperat să-l încheiem cu bine, pentru a putea trece la un transport public propriu, internalizat, corect, ecologic, mai ieftin și la timp. Din păcate, se pare că pe măsură ce se apropie finalul contractului, presiunile asupra primăriei și asupra bugetului local sunt tot mai mari. Oricum, situația nu mai poate să rămână așa!” a conchis Gabriel Pleșa.

O nouă ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență va fi convocată la începutul săptămânii viitoare, în funcție de evoluția evenimentelor de luni dimineață.

foto – cu rol ilustrativ

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