Patriarhul Daniel, mesaj pentru românii din afara granițelor: „Dorim ca familiile românilor din diaspora să nască și să crească oameni credincioși, harnici și darnici”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, le transmite românilor din diaspora un mesaj de solidaritate și credință cu prilejul Duminicii Migranților Români, îndemnându-i să rămână aproape de Biserică, familie și valorile spirituale românești.

„În această Duminică a Migranților Români ne rugăm Preasfintei Treimi, Maicii Domnului și tuturor sfinților să le dăruiască românilor din afara României pace și sănătate, bucurie și speranță, statornicie în credința ortodoxă și comuniune frățească”, a transmis Patriarhul Daniel, potrivit unui comunicat al Patriarhiei Române.

Patriarhul îi îndeamnă totodată pe românii plecați în străinătate să păstreze legătura cu familia, neamul și Biserica și subliniază rolul comunităților ortodoxe românești din diaspora în păstrarea identității naționale.

„Dorim ca familiile românilor din diaspora să nască și să crească oameni credincioși, harnici și darnici, iubitori ai spiritualității românești și promotori ai prieteniei între popoare”, se arată în mesaj.

PF Daniel le cere celor rămași în țară să păstreze vie legătura cu rudele stabilite în străinătate, să îi poarte în rugăciune și să îi primească „cu dragoste” atunci când se întorc acasă.

Duminica Migranților Români este celebrată de Biserica Ortodoxă Română în prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Sărbătoarea a fost instituită prin hotărârea Sfântului Sinod în 2009, după o inițiativă lansată în 2006 în Mitropolia Moldovei și Bucovinei, ca expresie a preocupării pastorale față de românii care trăiesc și muncesc în afara țării.

În mesajul său, Patriarhul Daniel amintește și tema anului 2026, declarat de Sfântul Sinod Anul Omagial al Pastorației Familiei Creștine și Anul Comemorativ al Sfintelor femei din calendar. În acest context, Biserica subliniază necesitatea sprijinirii familiei creștine și a educației religioase a copiilor și tinerilor.

Potrivit Patriarhului, parohiile românești din străinătate au devenit „adevărate cămine duhovnicești”, unde sunt păstrate și transmise credința ortodoxă, limba română și tradițiile românești.

„Românii stabiliți în diaspora doresc să simtă că nu sunt uitați, că fac parte din aceeași familie spirituală a Bisericii Ortodoxe Române și că rugăciunea celor de acasă îi însoțește totdeauna și pretutindeni”, a mai transmis Patriarhul Daniel.

Biserica Ortodoxă Română susține că activitatea pastorală, liturgică, filantropică și culturală desfășurată în diaspora urmărește consolidarea familiei, păstrarea identității românești și promovarea dialogului cu societățile și culturile țărilor în care trăiesc românii.

sursa: Agerpres

foto: arhivă

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