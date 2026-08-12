Când urăm ”La mulți Ani de Sfânta Maria”, pe 15 august sau pe 8 septembrie?
Când urăm ”La mulți Ani de Sfânta Maria”, pe 15 august sau pe 8 septembrie? Se spune sau nu ”La mulți ani” de Adormiea Maicii Domnului?
Mulți români sunt în dilemă atunci când vine vorba despre Sfânta Maria. Pentru că există două sărbători religioase cu același nume, la 15 august și la 8 septembrie, nu se prea știe când se zice „La mulți ani” celor care poartă numele de Maria, Mariana, Marin sau alte derivate.
Pe 15 august, românii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului. Nu mai puțin de 2,2 milioane de români (dintre care 1,8 milioane de femei) își serbează onomastica în această zi. Numai că sunt voci care spun că NU este bine să urezi La mulți ani de Sfânta Marie Mare, ci de Sfânta Maria Mică.
Citește și: cele mai frumoase mesaje de Sfânta Maria pe care le poți transmite celor care își sărbătoresc onomastica.
Pornind de la faptul că este vorba despre Adormirea Maicii Domnului, deci trecerea în neființă a Fecioarei Maria, se presupune că este mare păcat dacă spui La mulți ani celor care poartă numele Sfintei Fecioare. Se zice că de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului se pomenesc doar morții, iar ziua onomastică poate fi sărbătorită doar pe 8 septembrie, atunci când Biserica sărbătorește Nașterea Maicii Domnului.
Biserica, însă, nu consideră greșit să spui ”La mulți ani!” cu ocazia acestei sărbători, fiind considerată o sărbătoare plină de bucurie. Moartea Maicii Domnului este mutare la Viață, după cum reiese și din troparul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului: „Mutatu-te-ai la viață ceea ce ești Maica Vieții”. Din acest motiv, această sărbătoare nu este tristă, ci plină de bucurie, scrie creștinortodox.ro.
Citește și: Mesaje de Sfânta Maria. Ce felicitări, urări și SMS-uri le poți trimite persoanelor care își serbează onomastica
După credința Sfintei Biserici, la Adormirea Maicii Domunului, trupul ei n-a cunoscut putrezirea, care vine după moarte, nici n-a rămas în mormânt. Maica Domnului, cu trupul schimbat, viu și proslăvit, a fost mutată, cu trup cu tot la ceruri, ca o pârgă a întregii omeniri. Dar, spre deosebire de Mântuitor, ea a fost dusă la ceruri de îngeri, nu prin puterea ei, ca Mântuitorul. Și de acolo se roagă de-a pururi pentru noi.
„Sărbătoarea aceasta are, chiar dacă vorbim despre <adormire>, o semnificație dincolo de moarte pentru cei ce au această înțelegere tainică a sărbătorii. Alții o înțeleg drept o comemorare a morții Sfintei Maria, prin urmare pentru aceștia nu e corect să se spună <La mulți ani!>, având în vedere că vorbim despre o înmormântare. Cea mai potrivită interpretare și cea caracteristică ortodoxiei este cea ce are în centru învierea, viața cea veșnică și nu cea ce pune accentul pe moarte.
La noi moartea e doar o ușă, o trecere, un prag. Așa cum spune și rugăciunea: < Mutatu-te-ai la viață ceea ce ești Maica Vieții >. Deci, accentul cade pe viața veșnică, prin urmare este corect să spunem < La mulți ani >”, explică și părintele Ioan Chirilă, președintele senatului Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
Citește și: Ce nume de fete și băieți se sărbătoresc de Sfânta Marie și nume derivate de la Maria
În calendarul popular, de Sântă Maria Mare se marchează trecerea de la vară la toamnă, iar marinarii sărbătoresc de ziua ocrotitoarei lor, Ziua Marinei. În 15 august este și onomastica a 2,2 milioane de români.
Din anul 2009, ziua de 15 august a devenit sărbătoare legală și zi nelucrătoare la noi, la fel ca și în alte zece țări europene – Franța, Belgia, Spania, Italia, Grecia, Luxemburg, Austria, Polonia, Portugalia sau în unele landuri din Germania.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Opinii - Comentarii
Ajutoare pentru pensionari în 2026. Cine primește bani în decembrie, fără să depună cerere
Bani în plus pentru pensionari în 2026. Cine primește ajutor la pensie în decembrie, fără să depună cerere Pensionarii cu venituri mici mai au de primit o tranșă de bani în acest an. Sumele ajung automat la beneficiarii eligibili, iar valoarea plății din decembrie poate fi de 500, 400 sau 300 de lei, în funcție […]
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca, în „BTarena”. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie Iubitorii muzicii anilor ’80 au din nou motiv de sărbătoare. Discoteca ’80 ajunge la Sala Polivalentă BTarena din Cluj-Napoca, pe 19 septembrie, unde publicul va avea ocazia să retrăiască atmosfera uneia dintre cele mai iubite perioade din […]
6 august 2026: Dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce sărbătoare este prăznuită în această zi
6 august 2026: Dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce sărbătoare este prăznuită în această zi 6 august 2026 este zi de dezlegare la pește pentru credincioșii ortodocși care țin Postul Adormirii Maicii Domnului. Data coincide cu una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox: Schimbarea la Față a Domnului, praznic împărătesc […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Profesoară, bătută de părinții unui elev, supărați că le-a certat copilul: Alte două fetițe, de 7 și 9 ani, au fost rănite în timpul altercației
Profesoară, bătută de părinții unui elev, supărați că le-a certat copilul: Alte două fetițe, de 7 și 9 ani, au...
Patriarhul Daniel, mesaj pentru românii din afara granițelor: „Dorim ca familiile românilor din diaspora să nască și să crească oameni credincioși, harnici și darnici”
Patriarhul Daniel, mesaj pentru românii din afara granițelor: „Dorim ca familiile românilor din diaspora să nască și să crească oameni...
Știrea Zilei
Va fi eclipsa de soare vizibilă la Alba Iulia? Câte minute de vizibilitate anunță specialiștii
Va fi eclipsa de soare vizibilă la Alba Iulia? Câte minute de vizibilitate anunță specialiștii Alba Iulia va prinde eclipsa...
Video | Tragedie fără margini în centrul Brașovului: Un Duster a spulberat trei pietoni. Doi oameni au murit
Tragedie fără margini în centrul Brașovului: Un Duster a spulberat trei pietoni. Doi oameni au murit Polițiștii din cadrul Poliției...
Curier Județean
VIDEO | Peste 2.000 de elevi, implicați în activități pentru prevenirea bullyingului și violenței, organizate de polițiștii din Alba, în cadrul campaniei ,,Când martorul vorbește, bullyingul tace”
Peste 2.000 de elevi, implicați în activități pentru prevenirea bullyingului și violenței, organizate de polițiștii din Alba, în cadrul campaniei...
Tânăr de 24 de ani din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni rutiere, adus din Germania. Cât timp va sta după gratii
Tânăr de 24 de ani din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni rutiere, adus din Germania. Cât timp va sta după...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Opinii Comentarii
Când urăm ”La mulți Ani de Sfânta Maria”, pe 15 august sau pe 8 septembrie?
Când urăm ”La mulți Ani de Sfânta Maria”, pe 15 august sau pe 8 septembrie? Se spune sau nu ”La...
Ajutoare pentru pensionari în 2026. Cine primește bani în decembrie, fără să depună cerere
Bani în plus pentru pensionari în 2026. Cine primește ajutor la pensie în decembrie, fără să depună cerere Pensionarii cu...