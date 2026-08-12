Când urăm ”La mulți Ani de Sfânta Maria”, pe 15 august sau pe 8 septembrie?

Pornind de la faptul că este vorba despre Adormirea Maicii Domnului, deci trecerea în neființă a Fecioarei Maria, se presupune că este mare păcat dacă spui La mulți ani celor care poartă numele Sfintei Fecioare. Se zice că de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului se pomenesc doar morții, iar ziua onomastică poate fi sărbătorită doar pe 8 septembrie, atunci când Biserica sărbătorește Nașterea Maicii Domnului.

Biserica, însă, nu consideră greșit să spui ”La mulți ani!” cu ocazia acestei sărbători, fiind considerată o sărbătoare plină de bucurie. Moartea Maicii Domnului este mutare la Viață, după cum reiese și din troparul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului: „Mutatu-te-ai la viață ceea ce ești Maica Vieții”. Din acest motiv, această sărbătoare nu este tristă, ci plină de bucurie, scrie creștinortodox.ro.

După credința Sfintei Biserici, la Adormirea Maicii Domunului, trupul ei n-a cunoscut putrezirea, care vine după moarte, nici n-a rămas în mormânt. Maica Domnului, cu trupul schimbat, viu și proslăvit, a fost mutată, cu trup cu tot la ceruri, ca o pârgă a întregii omeniri. Dar, spre deosebire de Mântuitor, ea a fost dusă la ceruri de îngeri, nu prin puterea ei, ca Mântuitorul. Și de acolo se roagă de-a pururi pentru noi.

„Sărbătoarea aceasta are, chiar dacă vorbim despre <adormire>, o semnificație dincolo de moarte pentru cei ce au această înțelegere tainică a sărbătorii. Alții o înțeleg drept o comemorare a morții Sfintei Maria, prin urmare pentru aceștia nu e corect să se spună <La mulți ani!>, având în vedere că vorbim despre o înmormântare. Cea mai potrivită interpretare și cea caracteristică ortodoxiei este cea ce are în centru învierea, viața cea veșnică și nu cea ce pune accentul pe moarte.

La noi moartea e doar o ușă, o trecere, un prag. Așa cum spune și rugăciunea: < Mutatu-te-ai la viață ceea ce ești Maica Vieții >. Deci, accentul cade pe viața veșnică, prin urmare este corect să spunem < La mulți ani >”, explică și părintele Ioan Chirilă, președintele senatului Universității Babeș-Bolyai din Cluj.

În calendarul popular, de Sântă Maria Mare se marchează trecerea de la vară la toamnă, iar marinarii sărbătoresc de ziua ocrotitoarei lor, Ziua Marinei. În 15 august este și onomastica a 2,2 milioane de români.

Din anul 2009, ziua de 15 august a devenit sărbătoare legală și zi nelucrătoare la noi, la fel ca și în alte zece țări europene – Franța, Belgia, Spania, Italia, Grecia, Luxemburg, Austria, Polonia, Portugalia sau în unele landuri din Germania.