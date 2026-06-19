STP acuză: „Primăria Alba Iulia să folosească starea de alertă pentru a masca o datorie istorică de 14 milioane de lei către operatorul de transport public”

Tensiunile dintre Societatea de Transport Public (STP) și administrația locală din Alba Iulia ating cote înalte. În contextul în care angajații operatorului de transport se află în a patra zi de grevă spontană, primarul Gabriel Pleșa a convocat de urgență Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) pentru vineri, 19 iunie 2026, la ora 11.30.

Reacția STP a fost imediată și virulentă: prin avocatul ales, Liliana Mariana Jurj, operatorul de transport a depus o plângere prealabilă de revocare a dispoziției de convocare, acuzând municipalitatea că „încearcă să folosească ilegal starea de alertă pentru a ascunde un munte de datorii ce depășește 14 milioane de lei”.

„Schema stării de urgență”: Litigiile financiare nu sunt catastrofe naturale

Conform argumentelor juridice înaintate de STP, legislația națională (O.U.G. nr. 21/2004) definește strict situația de urgență ca un eveniment excepțional și imprevizibil (inundații, cutremure, pandemii) care amenință viața populației.

„Un litigiu contractual între o autoritate publică locală și un operator economic privat nu se aliniază nici de departe acestor tipologii”, se arată în poziția oficială a transportatorului.

STP argumentează că protestul angajaților, început pe 16 iunie 2026, este consecința directă a faptului că oamenii nu și-au primit salariile din cauza neplății datoriilor de către Primărie. Criza ar fi fost notificată formal încă din 15 iunie și este considerată de transportator ca fiind „auto-provocată” de executivul local. Reprezentanții STP subliniază că orașul nu se află sub nicio amenințare la adresa sănătății publice, iar disconfortul major al cetățenilor nu reprezintă o calamitate legală care să justifice suspendarea regulilor democratice.

Miza financiară: 14 milioane de lei ascunși sub preș

„La data de 18 iunie 2026, tabelul oficial al facturilor STP indica un cuantum total restant de 14.031.245,59 lei. Sursa imediată a blocajului o reprezintă neexecutarea parțială a Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 146 din 5 mai 2026. Deși Consiliul a aprobat fondurile, primarul a virat doar 12.750.000 lei din cei 15.750.000 lei alocați. Diferența de 3 milioane de lei a rămas blocată la nivelul edilului, deși acești bani erau destinați direct acoperirii salariilor celor 207 angajați”, arată reprezentanții STP.

Soluția legală propusă de STP: Deblocarea banilor în 24 de ore

Conducerea executivă a operatorului, prin directorul general, ing. Stelian Constantin Nicola, garantează că nu este nevoie de forțe de intervenție sau de numirea unui operator provizoriu. Soluția s-ar afla integral pe masa primarului: aplicarea Legii finanțelor publice locale (Legea nr. 273/2006) și virarea celor 3 milioane de lei restanți.

STP se obligă ca, în maximum 24-72 de ore de la efectuarea plății, să asigure reluarea integrală a transportului public. Suma restantă reprezintă sub 1% din bugetul anual al municipiului, precizează conducerea STP.

Risc de penalități PNRR de peste 154 milioane de euro

Juriștii STP avertizează din niu asupra unui pericol financiar aptreciat drept catastrofal. Serviciul de transport din Alba Iulia este legat de proiecte de modernizare finanțate prin PNRR. Conform unei adrese oficiale a Ministerului Dezvoltării (MDLPA din 22.05.2026), orice decizie abuzivă de reziliere sau impunere a unui operator alternativ sub pretextul stării de alertă va declanșa automat:

Recuperarea finanțării PNRR în valoare de 12,493 milioane EUR ;

; Penalități colosale de 154.159.722 EUR, sume care ar angaja răspunderea financiară a întregului stat român.

„Comitetul Local pentru Situații de Urgență Alba Iulia nu are competență pe un contract regional”

Un alt viciu major de legalitate invocat este incompetența materială a CLSU Alba Iulia. Contractul de delegare este semnat cu Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local (AIDA-TL), o entitate distinctă care grupează 13 localități (printre care Teiuș, Ciugud, Sântimbru, Ighiu) și deservește peste 102.000 de locuitori.

„Municipiul Alba Iulia fiind doar un membru din cei 13, un organism local al unei singure primării nu are nicio cădere legală să intervină sau să modifice un contract regional care afectează alte 12 comunități învecinate. Atribuțiile CLSU sunt limitate prin lege la măsuri de adăpostire și sprijin logistic în caz de dezastre, nicidecum la reglementarea transportului public”, subliniază reprezentanții STP.

foto – cu rol ilustrativ

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