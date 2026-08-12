Sport

20 septembrie 2026 | Memorialul „Ciprian Scrobotă” la fotbal, la Aiud. Eveniment în memoria tânărului care și-a pierdut viața în Statele Unite, unde se afla prin programul Work and Travel

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 10 ore

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Memorialul „Ciprian Scrobotă” la fotbal, la Aiud. Eveniment în memoria tânărului care și-a pierdut viața în Statele Unite, unde se afla prin programul Work and Travel

Pe 20 septembrie, Aiudul va găzdui prima ediție a Memorialului „Ciprian Scrobotă”, un turneu de fotbal dedicat copiilor din categoria 2016. O zi de competiție care va însemna, înainte de toate, o zi de aducere aminte.

Ciprian Scrobotă a plecat dintre noi prea devreme, la doar 20 de ani. Tânărul din Aiud era student la Cluj-Napoca și avea fotbalul printre marile sale pasiuni. A fost junior al Academiei CFR Cluj, iar în ultima perioadă a evoluat pentru Viitorul Vama Seacă, în Liga a 4-a Alba. În septembrie 2025, Ciprian și-a pierdut viața în Statele Unite, unde se afla prin programul Work and Travel.

Tragedia a lăsat în urmă o familie îndurerată și o comunitate care nu l-a uitat. La scurt timp după dispariția sa, lumea fotbalului din Alba s-a mobilizat, iar Asociația Județeană de Fotbal Alba a anunțat momente de reculegere în memoria lui Ciprian înaintea meciurilor din acel weekend.

Acum, amintirea lui va fi dusă mai departe chiar pe terenul de fotbal.

ACS Juniorul Aiud organizează, pe 20 septembrie, prima ediție a Memorialului „Ciprian Scrobotă”, un turneu destinat copiilor din categoria 2016. Va fi o zi în care fotbalul, pasiunea care i-a fost atât de dragă lui Ciprian, îi va reuni pe cei care l-au cunoscut, pe cei care l-au apreciat și pe cei care vor să păstreze vie memoria sa.

Pentru organizatori, memorialul înseamnă mai mult decât o competiție sportivă. Înseamnă amintire, respect și continuitate. Înseamnă transformarea unei dureri într-un moment frumos, în care copiii vor alerga după minge, vor marca goluri și se vor bucura de fotbal — exact în spiritul pasiunii care l-a însoțit și pe Ciprian.

„Ne dorim ca această zi să fie, înainte de toate, o zi în care îl comemorăm pe Ciprian, în locul în care pasiunea pentru fotbal ne aduce din nou împreună”, transmit organizatorii.

Memorialul este organizat de ACS Juniorul Aiud, alături de Primăria Aiud, AJF Alba, Casa Hațegan, Măcelăria Vele și Levy Plant.

foto reprezentativă: arhivă

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