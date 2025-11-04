Rata șomajului în Alba continuă să crească. Județul se află peste media națională, iar mediul rural este cel mai afectat
Rata șomajului în Alba rămâne îngrijorătoare. Județul se află peste media națională, iar mediul rural este cel mai afectat
Potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), numărul șomerilor înregistrați în Regiunea Centru a fost de 34.879 persoane la sfârșitul lunii august 2025. Aceasta reprezintă 13,7% din totalul șomerilor la nivel național, care se ridică la 253.731 de persoane. Față de luna precedentă, numărul șomerilor din regiune a scăzut ușor cu 69 de persoane (-0,2%), însă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, august 2024, s-a înregistrat o creștere de 9,6% (+3.066 persoane).
Structura pe sexe indică că bărbații reprezintă 52,4% din totalul șomerilor (18.269 persoane), iar femeile 47,6% (16.610 persoane). Rata șomajului înregistrată pentru întreaga regiune a fost de 3,5%, mai mare decât media națională de 3,2%. În rândul femeilor, rata șomajului a fost de 3,8%, în timp ce la bărbați a fost de 3,2%.
Situația pe județe: Brașov, Harghita și Alba, în frunte
La nivelul județelor, cei mai mulți șomeri au fost înregistrați în Brașov (7.012 persoane), urmat de Harghita (6.091 persoane) și Mureș (5.766 persoane). Județul Alba a raportat 5.677 de șomeri, ceea ce reprezintă 16,3% din totalul șomerilor din Regiunea Centru. Comparativ cu luna precedentă, numărul șomerilor din Alba a crescut cu 205 persoane (+3,7%), iar față de august 2024, cu 617 persoane (+12,2%).
Rata șomajului în județul Alba a fost de 3,7%, situându-se peste media regională de 3,5% și peste media națională de 3,2%. În rândul femeilor, rata șomajului a urcat la 4,2%, față de 3,8% în întreaga regiune, iar în rândul bărbaților s-a menținut la 3,3%. Aceste date plasează județul Alba pe locul 20 în clasamentul național al județelor după rata șomajului.
Comparativ cu Regiunea Centru, județul Alba prezintă particularități
Dacă în Regiunea Centru se înregistrează o ușoară predominanță a șomerilor în mediul rural (68,9%), județul Alba respectă aceeași tendință: 68,9% dintre șomeri locuiesc în mediul rural, iar 31,1% în mediul urban. Totuși, creșterea șomajului în mediul urban din Alba (+6,4% față de luna precedentă) este mai accentuată decât cea din mediul rural (+2,6%), semnalând o nevoie sporită de locuri de muncă în orașe precum Alba Iulia, Blaj și Sebeș.
În ceea ce privește distribuția pe localități, în Alba Iulia au fost înregistrați 364 șomeri, Blaj 346, Sebeș 290 și Aiud 181. În mediul rural, cele mai afectate comune sunt Jidvei (385 persoane), Cetatea de Baltă (329 persoane), Scărișoara și Roșia Montană (177 persoane fiecare), Sona (176) și Albac (152). La polul opus, comune precum Bucerdea Grânoasă și Cut nu au înregistrat niciun șomer.
Structura șomerilor după nivel de instruire și sex
La nivelul județului Alba, 73,9% dintre șomerii înregistrați au studii primare, gimnaziale sau profesionale, 20,9% studii liceale sau postliceale, iar 5,2% studii superioare. În ceea ce privește distribuția pe sexe, femeile reprezintă aproape jumătate din totalul șomerilor (49,9%). Comparativ, în Regiunea Centru, ponderea femeilor în rândul șomerilor este de 47,6%, ceea ce indică o ușoară suprareprezentare a femeilor în județul Alba față de media regională.
Evoluția lunară a șomajului
Pe parcursul anului, Regiunea Centru a înregistrat fluctuații moderate ale șomajului:
* iulie 2025: 3,5%
* august 2025: 3,5%
În județul Alba, rata șomajului a crescut ușor de la 3,6% în iulie la 3,7% în august, iar în rândul femeilor, de la 4% la 4,2%. În comparație cu august 2024, când rata șomajului în județul Alba era de 3,3%, se observă o creștere de 0,4 puncte procentuale.
