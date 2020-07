Raportul ISU în urma înlăturării efectelor inundațiilor: Zeci de case, curți și străzi inundate, dar și o parte din A1

ISU Alba a acționat astăzi pentru înlăturarea efectelor inundațiilor, pe teritoriul județului Alba. Potrivit raportului ISU, nu s-au înregistrat pierderi omenești, doar pagube materiale.

În data de 19.07.2020, ca urmare a precipitațiilor abundente cazute pe teritoriul județului Alba, care au generat acumulări foarte mari de apă într-un termen scurt, s-au produs inundații care au afectat mai multe gospodării cetatenesti si operatori economici.

Efectele și misiunile executate până la ora 17:30, se prezintă astfel:

Municipiul Alba-Iulia:

• case: 18

• pivnițe: 20

• curți: 39

• operatori economici: 7

• depozite: 1

• biserici: 1

• garaje: 4

• subsoluri bloc: 2

• strazi: 6

Municipiul Sebeș:

• case: 2

• curți: 7

Loc. Vințu de Jos:

• curți: 1

Loc. Teleac (com. Ciugud):

• pivnițe: 1

Loc. Întregalde:

• 1 copac cazut pe carosabil (circulatia blocata)

Loc. Cunța (com. Șpring):

• Autostrada A1 a fost inundată pe o porțiune de 8 m liniari la KM 294 (traficul a fost supragheat de Poliția Autostrăzi, până la retragerea apei)

Loc. Benic (com. Galda de Jos):

• curți: 1

NU S-AU ÎNREGISTRAT VICTIME OMENEŞTI.

Pompierii militari intervin în teren cu 3 ofițeri, 34 subofițeri, 7 ASAS, 14 motopompe transportabile, 2 motopompe remorcabile, în cooperare cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență (Alba Iulia – 10 voluntari, 3 motopompe transportabile, Sebeș, Teiuș – 3 voluntari, 1 motopompă transportabilă, Galda de Jos – 3 voluntari, 1 motopompă transportabilă, Vințu de Jos, Ciugud, Întregalde), 3 echipe ale Apa CTTA Alba, 2 echipaje IPJ Alba (4 polițiști) și 2 Poliția locală Alba Iulia (4 polițiști). Activitatea este coordonată nemijlocit de către Inspectorul șef al ISU Alba, împreună cu prim-adjunctul ISU Alba și Grupa operativă (6 ofițeri și 2 subofițeri).

ISU Alba