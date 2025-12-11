Rapid – Volei Alba Blaj, ultima partidă a anului în Divizia A1, pentru campioană, duminică, în direct la TVR Sport
Rapid – Volei Alba Blaj, este ultima partidă a anului în Divizia A1, pentru campioană, duminică, în direct la TVR Sport, la ora 18.00
Duminică, 14 decembrie, la ora 18.00, se dispută confruntarea dintre Rapid București și Volei Alba Blaj, derby-ul ultimei etape a turului sezonului regular în Divizia A1 la volei feminin (transmis în direct de TVR Sport).
Citește și: Onoare pentru Alba: Volei Alba Blaj – cea mai bună echipă în 2025! Diana Vereș și ocnamureșeanul Bela Bartha – cei mai buni jucători ai anului
După 8 runde, echipa din „Mica Romă” este pe prima poziție, la egalitate cu CSO Voluntari și are șansa să încheie anul în portura de lider dacă va obține o victorie de 3 puncte (3-0 sau 3-1). Campioana are parte de penultima reprezentanție a anului, ultimul joc fiind miercuri, în deplasare, în sferturile Cupei României, cu CSM Constanța. Oricum, vacanța lângă fileu va fi scurtă, luna ianuarie debutând cu întâlnirile cu Le Cannet (8 ianuarie) și CSO Voluntari (11 ianuarie).
La începutul acestei săptămâni, Volei Alba Blaj a fost desemnată cea mai bună echipă a anului, iar libero-ul Diana Vereș a primit premiul cuvenit celei mai bune jucătoare. În același context, precizăm că în ultimele două runde Volei Alba Blaj a avut câte două reprezentante în echipa etapei. După meciul cu CSM București, FRV le-a nominalizat pe Ariana Pîrv (a patra prezență) și Vittoria Piani (a treia nominalizare), pentru ca, la finele întâlnirii cu CSU Medicina Târgu Mureș, Bianca Grama (în premieră) și Diana Vereș (pentru a doua oară) să se regăsească în echipa etapei a șaptea din Divizia A1 la volei feminin.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba | Antrenorul Adrian Bicheși: “Obiectivul este promovarea în Liga 3”!
Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba, după un deceniu | Antrenorul Adrian Bicheși: “Obiectivul este promovarea în Liga 3”! Viitorul Sântimbru iernează, după un deceniu, în postura de campioană a turului în SuperLiga Alba (cel de-al patrulea eșalon fotbalistic). Citește și: SuperLiga Alba, etapa 13: Viitorul Sântimbru, campioana turului! Inter Unirea – revelația toamnei, 3-0 […]
Care a fost primul meci de fotbal în nocturnă din România? ”Povestea cu Ocna Mureș este frumoasă, dar complet nereală”, afirmă istoricul Marius Rotar
Care a fost primul meci de fotbal în nocturnă din România? ”Povestea cu Ocna Mureș este frumoasă, dar complet nereală”, afirmă istoricul Marius Rotar Ani la rând, atât presa locală, cât și cea centrală au rostogolit o poveste frumoasă potrivit căreia primul meci de fotbal disputat în nocturnă în România ar fi avut loc la […]
Veste extraordinară, Alba intră în Europa! Arbitrul Alexandru Vodă, delegat în premieră în Europa League, la partida Celta Vigo – Bologna
Veste extraordinară, Alba intră în Europa! Arbitrul Alexandru Vodă, delegat în premieră în Europa League, la partida Celta Vigo – Bologna, de joi, 11 decembrie Veste extraordinară pentru arbitrajul din Alba: albaiulianul Alexandru Vodă fiind delegat, în premieră, la o partidă din Europa League. Alexandru Vodă (39 de ani) este astfel ambasador al fotbalului județean, iar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Judecătoare, cu peste 20 de ani de experiență, moment surpriză la conferința de presă a CAB: A luat cuvântul și a spus că mărturiile din documentarul Recorder sunt adevărate
Judecătoare, cu peste 20 de ani de experiență, moment surpriză la conferința de presă a CAB: A luat cuvântul și...
Fostul judecător Cristi Danileț, scrisoare deschisă pentru președinte și premier după documentarul Recorder: ,,Iată ce aveți de făcut”
Fostul judecător Cristi Danileț, scrisoare deschisă pentru președinte și premier după documentarul Recorder: ,,Iată ce aveți de făcut” Două scrisori...
Știrea Zilei
VIDEO | O nouă creșă, construită la Blaj cu fonduri europene: Investiție de aproape 4,9 milioane de lei
O nouă creșă, construită la Blaj cu fonduri europene: Investiție de aproape 4,9 milioane de lei O nouă creşă se...
Carmen Spătăcean câștigă definitiv procesul cu Instituția Prefectului. Curtea de Apel Alba Iulia a suspendat, definitiv, efectele ordinului prefectului de Alba prin care s-a dispus încetarea mandatului de consilier local
Carmen Spătăcean câștigă definitiv procesul cu Instituția Prefectului. Curtea de Apel Alba Iulia a suspendat, definitiv, efectele ordinului prefectului de...
Curier Județean
FOTO | „Arta care dăruiește speranță” – Expoziție caritabilă pentru 47 de familii din zonele izolate ale Trascăului. Lucrările expuse, achiziționate prin donații
„Arta care dăruiește speranță” – Expoziție caritabilă pentru 47 de familii din zonele izolate ale Trascăului. Lucrările expuse, achiziționate prin...
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune față-spate între două mașini la intersecția dintre Calea Moților și strada Aurel Vlaicu. O șoferiță a ajuns la spital
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune față-spate între două mașini la intersecția dintre Calea Moților și strada Aurel Vlaicu. O...
Politică Administrație
FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...
Opinii Comentarii
11 decembrie – Ziua internațională a munților
11 decembrie – Ziua internațională a munților Ziua internațională a munților, care este celebrată în fiecare an la 11 decembrie,...
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....