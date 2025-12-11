Rămâi conectat

Rapid – Volei Alba Blaj, ultima partidă a anului în Divizia A1, pentru campioană, duminică, în direct la TVR Sport

Dan HENEGAR

Publicat

acum 13 minute

în

De

Rapid – Volei Alba Blaj, este ultima partidă a anului în Divizia A1, pentru campioană, duminică, în direct la TVR Sport, la ora 18.00

Duminică, 14 decembrie, la ora 18.00, se dispută confruntarea dintre Rapid București și Volei Alba Blaj, derby-ul ultimei etape a turului sezonului regular în Divizia A1 la volei feminin (transmis în direct de TVR Sport).

Citește și: Onoare pentru Alba: Volei Alba Blaj – cea mai bună echipă în 2025! Diana Vereș și ocnamureșeanul Bela Bartha – cei mai buni jucători ai anului

După 8 runde, echipa din „Mica Romă” este pe prima poziție, la egalitate cu CSO Voluntari și are șansa să încheie anul în portura de lider dacă va obține o victorie de 3 puncte (3-0 sau 3-1). Campioana are parte de penultima reprezentanție a anului, ultimul joc fiind miercuri, în deplasare, în sferturile Cupei României, cu CSM Constanța. Oricum, vacanța lângă fileu va fi scurtă, luna ianuarie debutând cu întâlnirile cu Le Cannet (8 ianuarie) și CSO Voluntari (11 ianuarie).

La începutul acestei săptămâni, Volei Alba Blaj a fost desemnată cea mai bună echipă a anului, iar libero-ul Diana Vereș a primit premiul cuvenit celei mai bune jucătoare. În același context, precizăm că în ultimele două runde Volei Alba Blaj a avut câte două reprezentante în echipa etapei. După meciul cu CSM București, FRV le-a nominalizat pe Ariana Pîrv (a patra prezență) și Vittoria Piani (a treia nominalizare), pentru ca, la finele întâlnirii cu CSU Medicina Târgu Mureș, Bianca Grama (în premieră) și Diana Vereș (pentru a doua oară) să se regăsească în echipa etapei a șaptea din Divizia A1 la volei feminin.

